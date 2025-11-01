Sportiva din România care a vrut să își părăsească țara pentru a se muta în SUA. Ce a făcut-o să se răzgândească în final

ADVERTISEMENT

Larisa Iordache recunoaște că a fost tentantă să părăsească România. Știa că are mai multe șanse în SUA, însă iată că în final, aceasta a decis că ar fi mai bine să rămână în țară.

De ce a vrut Larisa Iordache să se mute în SUA

Există numeroase povești în lumea sportului în care unele personalități au preferat să se mute peste hotare pentru a putea să se antreneze mai mult și mai bine, astfel încât să ajungă la performanța dorită.

Iată însă că sunt și sportivi care au decis să nu își abandoneze țara, dar să creadă în continuare în visul lor. Iar cel mai bun exemplu este chiar Larisa Iordache, care a vorbit deschis despre acest subiect.

Aceasta a fost de șapte ori campioană europeană. A bifat o mulțime de reușite de-a lungul carierei sale, obținând 21 de medalii importante, printre care una olimpică de bronz și două mondiale de argint.

Au fost însă și momente în care și-a dorit să lase România în spate. Fosta gimnastă, acum în vârstă de 29 de ani, recunoaște că a vrut să meargă la o universitate din Statele Unite. De altfel o decizie similară a fost luată de Ana Bărbosu.

Motivul pentru care a ales să rămână în România

Larisa Iordache nu judecă pe nimeni pentru deciziile luate și . Ea recunoaște însă că a ales să rămână în România pentru că i-a plăcut țara foarte mult.

Aici se simte ca acasă și chiar dacă America vine cu o mulțime de oportunități și avantaje, fosta gimnastă a preferat să rămână în țara ei. Și nu regretă deloc alegerea făcută, având în vedere reușitele bifate de-a lungul anilor.

„Fiecare alege ce e mai bine pentru el la momentul respectiv. Dacă ea a ales aşa şi îşi doreşte să facă chestia asta, înseamnă că ea vede ce e mai bun pentru ea aşa. Ea are viaţa ei şi ştie mai bine.

Nu ştiu dacă o vom mai vedea la echipa României. E decizia ei. Poţi să faci asta oricând. Am ales să rămân în România, mie îmi place foarte mult. Aici mă simt acasă. În trecut m-am gândit la asta. Mi-a plăcut foarte mult atmosfera pe care o au ei la competiţii şi mai ales la competiţiile din universitate.

Se distrează. Asta am înţeles uitându-ma la ei, că gimnastica e distractivă şi din momentul în care am început să aplic asta, totul a ieşit mult mai bine. Sunt gânduri şi gânduri, toţi ne gândim ce facem viaţa noastră.

Dar am ales să rămân aici şi sunt recunoscătoare că am ajuns să câştig multe medalii şi am ajuns în viaţa mea să fiu omul care îmi doream să fiu”, a spus Larisa Iordache pentru Antena Sport.

Nici David Popovici nu a vrut să lase România pentru SUA

Iar Larisa Iordache nu e singura care a avut o astfel de șansă și a refuzat-o.

Iată însă că marele sportiv a refuzat această propunere fără să stea pe gânduri. Acesta a ales România și iată că în continuare este unul dintre cele mai apreciate nume sportive de pe glob.

“Lui David Popovici nu pot să îi recomand nimic! Mi-am permis să îi dau telefon doamnei președinte, care mi-a spus: ‘Băi, Țiriac, n-ai cum să-l pui să se ducă în SUA, acolo, să se antreneze.

Pentru că mai are doi ani de liceu, ăia au alt calendar, februarie, martie, aprilie. Iar calendarul nostru, cu campionate europene, mondiale, e la trei luni după. Și putem și noi!”, povestea Ion Ţiriac, în urmă cu trei ani, despre David Popovici.