Sportiva din România care refuză să își facă o relație. Motivul pentru care a ales să fie singură la 30 de ani

Bernadette Szocs este de departe cea mai valoroasă jucătoare de tenis de masă a României. Are 30 de ani și e legitimată la Steaua București, iar pentru ea, cariera este în prim plan.

Cine este Bernadette Szocs

Bernadette Szocs ocupă în prezent locul 19 în clasamentul mondial. Aceasta este de altfel cea mai bine clasată jucătoare non-asiatică într-un sport dominat autoritar de China.

Practic asta înseamnă că toate adversarele aflate în fața ei în ierarhie sunt asiatice. Iar reușitele continuă să curgă pentru faimoasa sportivă. Spre exemplu, aceasta a reușit să cucerească medalia de argint la Campionatul European pe echipe cu naționala României.

Astfel, a adăugat un nou trofeu în palmaresul impresionant care mai include și o medalie de argint la Campionatul Mondial, în proba de dublu feminin. Succesul cere însă și sacrificii, iar asta o spune chiar ea.

De ce refuză sportiva să își facă o relație

Într-un interviu acordat recent, Bernadette Szocs a vorbit despre cariera sa, dar și despre viața personală. Aceasta a recunoscut faptul că pentru o ascensiune constantă este nevoie și de anumite compromisuri.

Și totuși de ce nu vrea sportiva să aibă o relație la 30 de ani? Aceasta consideră că iubește prea mult sportul. Dacă ar fi cu cineva, atunci timpul ei ar fi împărțit, iar asta ar reprezenta o mare problemă.

„Nu vreau să-mi fure cineva inima pentru că iubesc prea mult ceea ce fac și, când ești într-o relație, trebuie să împarți timpul, iar eu, în momentul de față, am un țel”, le-a dezvăluit sportiva celor de la .

Bernadette Szocs recunoaște că e în cea mai bună formă de până acum

Cu alte cuvinte, și să lase pe pauză viața personală și cea amoroasă. Bernadette Szocs a mai dezvăluit că sportul este cel mai important acum.

Totodată, ea a mai precizat că se simte în cea mai bună formă a ei de până acum. Are energie, putere și De asemenea, alegerea unui alt drum nu e o opțiune în momentul de față pentru ea.

„Îmi doresc să reușesc în sport și momentan vreau să mă focusez. Pentru că astăzi sunt în cea mai bună formă a mea. Am și ambiție, am și putere și energie. Sunt pregătită pentru drumul ăsta pe care-l am în sport și nu aș vrea să ies pe alt drum, momentan”, a spus Bernadette Szocs pentru sursa citată.