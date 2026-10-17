Balonul de Aur a renunțat la rețelele sociale. Ce alți sportivi n-au vrut să mai audă de Facebook, X sau TikTok

ADVERTISEMENT

Rețelele sociale sunt un mediu ideal pentru a prezenta imagini din viața privată, dar unii sportivi celebri au decis să nu le mai folosească. Unul dintre motivele principale este faptul că acestea au devenit o sursă majoră de stres, bullying și distragere a atenției de la lucrurile care contează cu adevărat.

Jucătorii care nu au conturi pe social media

Din ce în ce mai mulți jucători profesioniști aleg să stea departe de mediul online. Aceștia au decis să facă un pas în spate și să-și șteargă conturile de socializare, în timp ce alții preferă să ia pauze mai lungi de la ele. Acest ”detox” este preferat în rândul oamenilor, mai ales în cazul celor care strălucesc în diferite domenii de activitate.

ADVERTISEMENT

Sportivii de performanță au explicat că nu doresc să mai aibă acces la Facebook, TikTok sau rețeaua X din varii motive. Una dintre cele mai întâlnite motivații este legată de presiunea suplimentară care ajunge pe umerii lor. Astfel, unul dintre numele care a hotărât să-și protejeze intimitatea este Thierry Henry.

Fostul a anunțat în urmă cu câțiva ani că se retrage de pe rețelele sociale. S-a arătat nemulțumit de rasismul și hărțuirea tolerate pe platformele online. Fostul fotbalist a cerut companiilor să ia măsuri mai ferme împotriva abuzurilor. A subliniat că nu va reveni până când acestea nu vor demonstra că tratează problema cu seriozitate.

ADVERTISEMENT

Tot la capitolul fotbaliști se află și Rodri, câștigător al Balonului de Aur în anul 2024. Fostul mijlocaș de la Manchester City, ajuns de curând la Barcelona, nu are deloc conturi active în mediul virtual. De asemenea, fostul fundaș al lui Liverpool, Joel Matip, nu este prezent pe rețelele de socializare. Jucătorul camerunez, născut în Germania, preferă discreția totală. Pe listă se mai află și fostul sportiv și antrenor italian Thiago Motta, care se concentrează strict pe tactică, nicidecum pe expunerea publică. În plus, Nikola Jokic, vedetă NBA, deține o pagină de Instagram care se pare că a fost creată pentru admiratorii săi.

ADVERTISEMENT

Lista sportivilor care nu iubesc mediul online

Sidney Crosby este o adevărată legendă a ligii NHL, dar care nu dorește să-și expună viața privată publicului. Căpitanul celor de la Pittsburgh Penguins nu deține conturi pe rețelele de socializare, evitând acest lucru pe tot parcursul carierei sale care durează de mai bine de 20 de ani. Cu toate acestea, internauții i-au deschis o pagină de Instagram, unde postează diferite imagini de la meciurile de hockey pe gheață în care acesta joacă. În Formula 1 cel care a luat atitudine și s-a detașat de mediul online este Sebastian Vettel. Câștigătorul a patru titluri mondiale a refuzat să aibă o prezență în social media.

ADVERTISEMENT

Pilotul german și-a deschis un cont de în anul 2022, cu puțin timp înainte de retragere. A făcut acest pas doar pentru a-și anunța ieșirea din sport și a promova campanii ecologice. Pagina celui mai tânăr pilot care a câștigat Campionatul Mondial pare să fie în continuare activă, dar nu se știe dacă este administrată de sportiv.

Kevin Durant și Flavio Cobolli stau departe de lumea digitală

De asemenea, printre sportivii care stau departe de rumoarea de pe Internet este și superstarul din NBA, Kevin Durant. Celebrul jucător de baschet a fost extrem de vocal în trecut pe X (Twitter), dar și-a șters la un moment dat contul de Instagram din cauza atitudinii venite din partea oamenilor. S-a lovit de un val de ură, după transferul său istoric de la Oklahoma City Thunder la Golden State Warriors.

ADVERTISEMENT

În ceea ce privește lumea tenisului, Flavio Cobolli este jucătorul care a ales să renunțe complet la TikTok și Instagram. Tenismenul italian, care a câștigat trei titluri ATP la simplu, și-a reactivat în cele din urmă una dintre pagini, în ciuda faptului că a avut parte de critici agresive și mesaje negative care i-au afectat liniștea. Astfel, a decis să se izoleze de mediul virtual pentru a-și recăpăta echilibrul.

De ce și-au șters conturile din social media

În general, sportivii care au refuzat să mai acceseze social media au luat această decizie având mai multe motivații. Unii au ales să renunțe la mediul online pentru a-și păstra sănătatea mintală. Ei evită în aceeași măsură și bullying-ul pe care nimeni nu-l poate controla. Din păcate, comentariile negative sunt cele mai frecvente pe aceste rețele.

De asemenea, jucătorii au declarat că astfel reușesc să-și trăiască viața după bunul plac, departe de agitație și rumoare. Evitarea distragerii atenției este un element cheie pentru majoritatea celor care vor să ajungă pe culmile succesului. În felul acesta se pot concentra la sporturile pe care le practică. În plus, își protejează performanța.

Totodată, cei care au ales să nu mai folosească Facebook, TikTok sau X consideră că se pot focusa mai mult pe viața de familie. Discreția este importantă pentru aceștia. Își păstrează nu doar intimitatea, ci și timpul liber. Pentru că nu mai trebuie să verifice constant reacțiile publicului jucătorii reușesc să aibă mai multe activități în afara sportului.

În concluzie, popularitatea și milioanele de urmăritori nu garantează o experiență pozitivă în mediul digital. Pentru unii, rețelele sociale reprezintă o modalitate excelentă de a comunica cu fanii. În schimb, pentru alții acestea sunt doar un factor de stres. Așadar, aleg să se îndepărteze pentru a-și recăpăta pacea interioară și momentele de calitate alături de cei dragi.