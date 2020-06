Sportivi, antrenori și oficiali infectați cu coronavirus! Încă un caz de coronavirus în Premier League. E de la Tottenham

Epidemia de coronavirus a lovit din plin întreaga lume, iar competițiile sportive au avut de suferit din cauza infecției care continuă să se răspândească alarmant.

UPDATE, 3 iunie, ora 19:22 / Cluburile din Premier League au fost testate pentru a cincea oară de coronavirus, în vederea reluării în deplină siguranță a campionatului. Au fost efectuate 1.197 de teste în această etapă, iar unul a ieșit pozitiv, spre deosebire de runda 4, care a fost negativă în totalitate. Persoana depistată pozitiv la acest test provine de la Tottenham, dar încă nu s-a anunțat dacă este vorba de un jucător sau despre un oficial. De la fiecare club au fost testate 60 de persoane în acestă etapă.

„Am fost informați de Premier League că am primit un test pozitiv de COVID-19 după ultima rundă de testări. Ca urmare a confidențialității medicale, numele persoanei nu va fi dezvăluit. Aceasta este asimptomatică și se va izola timp de 7 zile, în conformitate cu protocolul Premier League, înainte de a fi testată din nou” au declarat oficialii clubului londonez.

Până în prezent, în cele 5 runde au fost efectuate 5.079 de teste, iar 13 dintre acestea au ieșit pozitiv.

UPDATE, 1 iunie, ora 13:28 / Vești proaste pentru brazilienii de la Vasco Da Gama, unde nu mai puțin de 16 jucători au fost infectați cu coronavirus.

„95 la sută nu prezintă simptome. La trei fotbaliști s-au găsit anticorpi, iar restul au fost izolați de grup, împreună cu familiile lor.

Vor fi monitorizați constant și testați din nou până când nu vor mai reprezenta un pericol contagios”, a explicat medicul echipei, Marcos Teixeira.

UPDATE, 30 mai, ora 11:05 / Brendan Rogers este al doilea antrenor din Premier League care a fost infectat cu coronavirus, după Mikel Arteta de la Arsenal. Anunțul a fost făcut chiar de tehnicianul lui Leicester, care a povestit chinurile prin care a trecut timp de aproape o lună.

„Eu şi soţia mea ne-am îmbolnăvit după ce sezonul a fost suspendat. Apoi, o săptămână mai târziu, am început să am mari probleme. Mi-a dispărut gustul şi mirosul. După aia, am început să nu mai am putere, m-am chinuit. Am făcut testul, a ieşit pozitiv.Abia mai puteam merge! Parcă aş fi urcat pe muntele Kilamanjaro, cu cât urci cu atât respiri mai greu. Mă simţeam slăbit, nu aveam poftă de mâncare şi timp de aproape o lună mi-a dispărut gustul”, a rememorat Brendan Rogers perioada grea prin care a trecut.

UPDATE, 27 mai, ora 21:49 / Sinișa Mihajlovic, antrenorul Bolognei, este expus unui risc imens, după ce un membru al staff-ului său a fost depistat pozitiv cu COVID-19, tehnicianul sârb a avut leucemie, boală pe care a avut-o până în urmă cu jumătate de an.

UPDATE, 27 mai, ora 20:42 / Alți patru fotbaliști din Premier League au fost depistați pozitiv cu COVID-19, iar aceștia urmează să respecte procedurile.

Fotbaliștii vor fi izolați timp de șapte zile, iar clubul va continua să facă două teste de coronavirus pe săptămână, conform protocoalelor din Premier League.

„Ultima serie de testări la care echipa a fost supusă a arătat un caz suspect de COVID-19, în persoana unui membru al staff-ului.

În așteptarea testelor concluzive, echipa va începe antrenamentul mâine individual, la ore diferite și fără ca spațiile comune să fie utilizate. Dacă pozitivitatea persoanei în cauză este confirmată, echipa va fi izolată”, a anunțat Bologna.

UPDATE, 26 mai, ora 10:31 / Aaron Ramsdale este fotbalistul de la Bournemouth care a fost despistat pozitiv cu coronavirus. Conform The Sun, portarul de 22 de ani susţine că s-a infectat după ce a mers la cumpărături, dar este asimptomatic.

“A fost un şoc pentru mine. Este bine că nu am simptome, dar mă sperie faptul că o persoană tânără se poate infecta”, a declarat Aaron Ramsdale pentru The Sun.

UPDATE, 24 mai, ora 13:55 / Bournemouth a confirmat faptul că un jucător a ieșit pozitiv și la al doilea test de coronavirus. Fotbalistul va fi izolat timp de șapte zile, iar clubul va continua să facă două teste de coronavirus pe săptămână, conform protocoalelor din Premier League.

UPDATE, 24 mai, ora 10:10 / În Premier League a fost efectuat al doilea set de teste contra coronavirusului, iar presa din Anglia a anunţat că încă două persoane au fost depistate pozitiv. Acestea provin de la două cluburi diferite, însă nu au fost date publicităţii numele. La prima serie de teste au fost depistate pozitiv şase persoane.

UPDATE, 20 mai, ora 17:55 / S-a aflat și jucătorul de la Watford depistat pozitiv la testul pentru coronavirus. Este vorba de jamaicanul Adrian Mariappa, fundașul central care a evoluat în 15 partide pentru Watford în acest sezon.

„Încă de când am primit rezultatul testului, am încercat să îmi dau seama cum am luat virusul. A fost o mare surpriză, deoarece nu prea am ieșit din casă, decât cu câteva excepții, pentru puțină mișcare fizică și plimbări alături de copii. Stilul meu de viață este foarte liniștit, nu petrec, nu prea ies, astfel că nu pot înțelege cum am fost infectat. Este înfricoșător cum te poți simți foarte bine și să nu părăsești casa, dar tot să iei cumva virusul. Trăiesc cu 3 dintre copiii mei, care au 5, 9 și 11 ani și cu partenera mea, așa că sunt îngrijorat pentru ei. Sunt bine, nu prezintă niciun simptom, dar nu pot să nu mă gândesc la asta și trebuie să stau departe de ei acum că am fost depistat pozitiv”, a declarat Mariappa pentru The Telegraph.

UPDATE, 20 mai, ora 9:45 /După ce presa din Anglia a anunţat că au fost depistate șase cazuri de coronavirus la trei cluburi din Premier League, acum s-a aflat și de unde provin o parte dintre acestea. Unul dintre cei infectați este Ian Woan (52 de ani), antrenor secund la Burnley.

Alte trei persoane testate pozitiv provin de la Watford, un jucător și doi membri ai staff-ului tehnic, însă numele acestora nu au fost dezvăluite. De asemenea, nu se știe încă de la ce club sunt ceilalți doi infectați.

UPDATE, 19 mai, ora 19:55 / Jaroslav Tvrdik, președintele clubului Slavia Praga, a anunțat că întreaga echipă va intra în carantină, deoarece unul dintre jucători a fost depistat pozitiv la testul pentru coronavirus. Vineri toată echipa va repeta testul și dacă acesta va fi negativ se vor relua antrenamentele.

Slavia Praga ar urma să dispute marți primul meci după reluarea campionatului, în companiei echipei Mlada Boleslav. Ca o coincidență, de la Mlada provine cel de-al doilea jucător testat pozitiv în primele două ligi ale Cehiei.

UPDATE, 19 mai, ora 18:33 / Presa din Anglia a anunţat că şase persoane de la trei cluburi au fost depistate pozitiv după testările efectuate în Premier League. Momentan nu au fost date publicităţii numele acestora, dar sunt fie fotbalişti, fie fac parte din staff-ul tehnic. În total, în ultimele zile, au fost efectuate 748 de teste. Persoanele depistate pozitiv vor intra în izolare pentru şapte zile.

UPDATE, 17 mai, ora 13:55 / Doi colegi de-ai lui Ionuț Radu de la Parma au fost depistați pozitiv cu COVID-19, dar clubul italian nu a vrut să le dezvăluie identitatea:

„La finalul examinărilor, toți membrii echipei au avut rezultate negative pentru cele două testări realizate într-un interval de 24 de ore, mai puțin doi fotbaliști care au fost pozitivi la primul test, iar negativi la al doilea.

Atleții – amândoi într-o condiție fizică excelentă și asimptomatici – au fost plasați imediat în carantină și vor fi monitorizați constant”, s-a arătat în comunicatul oficial al Parmei.

UPDATE, 16 mai, ora 21:53 / Clubul de primă ligă rusă Lokomotiv Moscova a anunțat pe contul de Twitter că fotbalistul peruan Jefferson Farfan a fost depistat pozitiv după efectuarea testului pentru COVID-19. „Jefferson Farfan a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Îi dorim însănătoșire grabnică lui Jeff. Fă-te bine repede!”, este mesajul postat de oficialii ruși.

Jefferson Farfan este unul dintre jucătorii emblematici ai naționalei statului Peru, pentru care a evoluat în 94 de partide și a înscris 27 de goluri. De-a lungul carierei, Farfan a mai evoluat la echipe puternice din Europa ca PSV Eindhoven și Schalke 04.

UPDATE, 7 mai, ora 20:13 / Fiorentina a anunţat 6 noi cazuri de infectare cu noul coronavirus printre membrii clubului. Trei dintre ei sunt jucători, dar toţi asimptomatici, şi trei fac parte din stafful medical. Nu au fost dezvăluite numele celor afectaţi, dar s-a precizat că toate măsurile necesare au fost puse în practică. Vineri, sunt programate alte teste medicale în vederea pregătirii pentru începerea antrenamentelor. Vestea bună pentru fanii viola este că Pezzella, Cutrone şi Vlahovic s-au vindecat de COVID-19.

UPDATE, 7 mai, ora 18:11 / Leonid Fedun, patronul lui Spartak Moscova, a fost depistat pozitiv cu coronavirus. Omul de afaceri în vârstă de 63 de ani a fost internat în spital. Bărbatul este al 17-lea cel mai bogat om din Rusia, cu o avere estimată la 8,5 miliarde de euro, şi este CEO al companiei Lukoil.

UPDATE, 25 aprilie, ora 15:59 / Impresarul lui Junior Sambia a vorbit despre starea de sănătatea a fotbalistului, care se află în comă indusă.

“Starea sa este stabilă acum. Nu s-a deteriorat, nici nu s-a îmbunătăţit. E greu. Chiar a respectat izolarea, a făcut totul bine. Probabil a contractat virusul în timp ce era la cumpărături. Timp de trei zile a avut diaree severă, un fel de gastroenterită.

Apoi, marţi dimineaţă s-a dus la spital. Eu am mers la el şi tocmai a primit rezultatul de la al doilea test. Acesta este negativ. Trebuia să iasă miercuri din spital, dar apoi starea plămânilor săi s-a înrăutăţit. A schimbat două spitale înainte să-i fie plasat în comă indusă”, a declarat Frederic Guerra în presa din Franţa.

UPDATE, 24 aprilie, ora 11:15/ Junior Sambia, mijlocaș de 23 de ani de la Montpellier, a fost internat la terapie intensivă după ce a prezentat simptome de coronavirus, conform Goal.

Dacă testul pentru coronavirus va fi pozitiv, mijlocașul francez ar fi primul jucător din Ligue 1 depistat cu COVID-19.

UPDATE, 4 aprilie, ora 19:20/ Daniele Rugani și Blaise Matuidi au fost testați a doua oară pentru coronavirus, la aproximativ o lună după ce au fost depistați pozitiv.

Conform Gazzeta dello Sport, rezultatele testelor pentru coronavirus ale celor doi fotbaliști de la Juventus au fost, din nou, pozitive.

UPDATE, 29 martie, ora 16:55 / Marca a anunţat duminică decesul lui Jose Luis Capon. Fostul fotbalist a murit la 78 de ani, la scurt timp după ce a fost infectat cu virusul COVID-19. Acesta suferea de mai mulţi ani de Parkinson.

Jose Luis Capon a jucat pentru Atletico Madrid între 1970 şi 1980, timp în care a câştigat titlul de campion al Spaniei în 1973 şi 1977, Cupa Spaniei în 1976 şi Cupa Intercontientală în 1974. Fostul fundaş a bifat 13 selecţii pentru naţionala iberică.

UPDATE, 28 martie, ora 13:50/ Opt jucători ai clubului West Ham United prezintă simptome de coronavirus. Anunțul a fost făcut de Karren Brady, oficialul formației din Premier League.

„Opt jucători prezintă simptome, însă par sa fie bine. Toți jucătorii, inclusiv cei opt care se află în carantină își doresc foarte mult să revină la antrenamente și la meciuri. Dar orice gest minor, precum o strângere de mână, ar putea transmite virusul, așa că trebuie să fim foarte precauți. Toți fotbaliștii au primit programe de antrenament pentru acasă”, a transmis Brady.

UPDATE, 28 martie, ora 11:20/ Spaniolii de la Radio Marca anunță că 25 de persoane de la clubul de fotbal Valencia, 10 jucători și 15 membri ai staff-ului, au coronavirus.

UPDATE, 27 martie, ora 18:30/ Utah Jazz a anunțat printr-un comunicat oficial că Rudy Gobert și Donovan Mitchell s-au vindecat de Covid-19. Rudy Gobert a fost primul sportiv din NBA depistat pozitiv cu coronavirus. De asemenea, a scăpat de Covid-19 și centrul lui Detroit Pistons, Christian Wood.

UPDATE, 24 martie, ora 10:05 / Mikel Arteta, antrenorul celor de la Arsenal Londra, depistat pozitiv cu coronavirus acum 10 zile, a dat o veste bună tuturor fanilor. „Sunt foarte bine acum, simt că m-am recuperat. Mi-a luat trei sau patru zile ca să încep să mă simt mult mai bine şi cu mai multă energie, să las deoparte simptomele, iar acum adevărul e că mă simt foarte bine“, a declarat tehnicianul spaniol pentru La Sexta.

UPDATE, 23 martie, ora 21:29 / Presa din Turcia a anunţat că Fatih Terim, antrenorul lui Galatasaray, a fost depistat pozitiv cu coronavirus şi a fost internat în spital. Tehnicianul turc le-a transmis un mesaj fanilor pe contul lui Twitter. “Sunt pe mâini bune în spital. Nu vă îngrijoraţi. Sper să vorbim cât mai curând”, a fost mesajul lui Fatih Terim.

UPDATE, 23 martie, ora 20:00/ Fernando Martin Alvarez, fost președinte interimar la Real Madrid în perioada februarie – aprilie 2006, a fost depistat pozitiv cu coronavirus și se află internat într-un spital din Capitala Spaniei, conform AS.

UPDATE, 23 martie, ora 14:45 / Presa din Spania a anunţat că Benito Joanet a murit din cauza complicaţiilor survenite după infectarea cu coronavirus. Acesta s-a stins din viaţă la 84 de ani, iar în trecut le-a antrenat pe Deportivo la Coruna, Hercules, Cadiz, Mallorca, Tenerife, Espanyol sau Salamanca.

UPDATE, 23 martie, ora 14:00/ Abdurrahim Albayrak, managerul sportiv de la Galatasaray, a fost depistat pozitiv cu coronavirus.

Oficialul grupării din Turcia, la care este legitimat și Florin Andone, a intrat în carantină, alături de soția sa, depistată, de asemenea, cu COVID-19.

În următoarele zile, mai mulți oficiali și jucători, care au intrat în contact cu Albayrak pe 15 martie, când Galatasaray a jucat cu Beșiktaș, vor fi testați pentru coronavirus.

UPDATE, 22 martie, ora 16:40 / Andrea Micheli, fost președinte la cluburile de fotbal Pizzighettone și Pergolettese, din Serie C, a decedat după ce a fost infectat cu coronavirus.

UPDATE, 22 martie, ora 15:25/ Andre Cury, scouter în Brazilia pentru FC Barcelona, a fost depistat pozitiv cu coronavirus, conform spaniolilor de la Mundo Deportivo.

UPDATE, 22 martie, ora 10:08 / Marouane Fellaini a devenit primul fotbalist din prima ligă a Chinei care a fost depistat cu coronavirus. Conform goal.com, fotbalistul belgian s-a întors în China în urmă cu două zile şi a fost testat pentru COVID-19. Mijlocaşul de 32 de ani joacă la Shandong Luneng din 2019, când a plecat de la Manchester United.

UPDATE, 21 martie, ora 12:47 / Conducerea lui Portsmouth, formație din liga a treia din Anglia, a confirmat că trei jucători au fost depistați pozitiv cu coronavirus. Este vorba despre Sean Raggett, Andy Cannon și Jame Bolton.

UPDATE, 20 martie, ora 11:45 / Crește numărul cazurilor de jucători infectați cu coronavirus în NBA. Trei jucători au fost depistați pozitiv cu Covid-19 în ultimele ore.

We learned today that two Lakers players have tested positive for COVID-19. Both players are currently asymptomatic, in quarantine and under the care of the team’s physician.https://t.co/RmqjnRzGLk — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 19, 2020

Aceștia sunt doi jucători de la LA Lakers, a căror identitate nu a fost făcută publică, precum și Marcus Smart de la Bolton Celtics. De asemenea, Philadelphia 76ers a anunțat trei cazuri cu Covid-19 în sânul staff-ului tehnic.

UPDATE, 19 martie, ora 14:03 / Campionatul Turciei va fi amânat pentru trei săptămâni. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ministrul Tineretului și al Sportului din Turcia, a hotărât, la presiunea sportivilor și antrenorilor, să revină asupra deciziei de a continua Superliga Turciei și să amâne competiția.

UPDATE, 19 martie, ora 10:51/ Aflat în aceste zile în Statele Unite ale Americii, Rocco Commisso, patronul clubului Fiorentina, anunță că echipa de Serie A se confruntă cu o situație extrem de dificilă în ultima perioadă, după ce 10 membri din staff, printre care și jucători, au fost testați pozitiv cu Covid-19.

3 persoane au fost spitalizate din cele 10 depistate pozitiv

Nu s-au făcut publice numele celor infectați, însă din zilele trecute s-a aflat că printre ei se află Patrick Cutrone, German Pezzella și Dusan Vlahovic.

UPDATE, 18 martie, ora 17:07/ După Valencia și Espanyol, clubul Deportivo Alaves a fost și el lovit crunt de coronavirus. Echipa de pe locul 14 din La Liga a emis un comunicat de presă în care anunță 15 cazuri de infectare cu Covid-19.

Dintre cele 15 persoane depistate pozitiv, trei sunt jucători și restul sunt membri în staff-ul tehnic. Toate persoanele pozitive sunt asimptomatice și se află într-o stare bună din punct de vedere medical.

UPDATE, 18 martie, ora 13:52/ Fotbalistul celor de la Meizhou Hakka, Dorielton, a fost depistat pozitiv cu coronavirus. Brazilianul devine astfel primul fotbalist din primele două ligi chineze aflat în această situație.

Dorielton a ajuns pe 16 martie în Guangzhou, venind din Thailand, fiind internat în spital. Ulterior, după testare, s-a dovedit că este infectat cu Covid-19. Toată echipa acestuia a intrat în carantină.

UPDATE, 18 martie, ora 10:18/ Fostul președinte al celor de la Real Madrid între 1995 și 2000, Lorenzo Sanz, a fost testat pozitiv cu Covid-19. Acesta s-a internat după ce a făcut febră iar testul efectuat a arătat că este infectat cu virusul. Marca scrie că starea de sănătate a lui Lorenzo Sanz, 76 de ani, este una serioasă.

Tot în Spania, clubul Espanyol a emis un comunicat de presă în care anunță șase cazuri de coronavirus în rândul staff-ului și al jucătorilor. Nu s-a dat niciun nume deocamdată.

COMUNICAT OFICIAL | Detectats 6 casos de COVID-19 al RCD Espanyol de Barcelona: https://t.co/jxtE8s75uc COMUNICADO OFICIAL | Detectados 6 casos de COVID-19 en el RCD Espanyol de Barcelona: https://t.co/C4wfhrMg64#Volem | #EspanyoldeBarcelona | #RCDE pic.twitter.com/bD3VA1mMav — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) March 17, 2020

UPDATE, 17 martie, ora 20:45/ Juventus a anunțat că mijlocașul francez Blaise Matuidi a fost depistat cu Covid-19.

UPDATE, 17 martie, ora 18:55 / Patronul lui Ludogoreț, Kiril Domuschiev, unul dintre cei mai bogați oameni din Bulgaria, a fost testat pozitiv cu coronavirus.

Anunțul a fost făcut chiar de șeful formației lui Keșeru, Moți și Grigore într-o postare pe pagina personală de Facebook.

”Dragi prieteni, după un test negativ inițial pentru Covid-19, am simți o stare de rău ulterioară și am făcut un nou test care a ieșit pozitiv. Respectând toate cerințele impuse pentru carantină, sunt izolat și urmează un tratament.

Mulțumesc profesioniștilor din sănătate care au grijă de mine! Cred că în curând voi fi sănătos și voi fi din nou alături club! Atenție, urmați toate regulile, dar nu vă temeți! Ne vom lupta si cu acest virus”, a spus Domuschiev.

UPDATE, 17 martie, ora 18:47 / Nemții de la Hertha Berlin anunță că un jucător din lot este infectat cu Covid-19. Clubul din Bundesliga nu a dezvăluit identitatea fotbalistului.

”Unul dintre jucătorii noștri a fost, din păcate, depistat cu coronavirus. Toți jucătorii, antrenorii și ceilalți membrii ai staff-ului vor intra în carantină pe o perioada de 14 zile”, a transmis clubul german pe Twitter.

Ein Spieler unserer Profimannschaft ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Für Mannschaft, Trainer- und Funktionsteam wurde nun eine 14-tägige Quarantäne angeordnet. https://t.co/nxnUqdLzHh#hahohe pic.twitter.com/uyQgKoFwvp — Hertha BSC (@HerthaBSC) March 17, 2020

UPDATE, 17 martie, ora 14:00 / Șeful adjunct al Comitetului Olimpic din Japonia, Kozo Tashima, care conduce și Federația de Fotbal niponă, a fost testat pozitiv cu coronavirus.

Acesta a emis un comunicat în care anunță că este diagnosticat cu Covid-19: ”Astăzi, rezultatul testului meu este unul pozitiv cu noul coronavirus.”, a spus Tashima.

La finalul lunii februarie, Tashima a călătorit în Irlanda de Nord și Olanda, pentru întâlniri cu omologi locali.

UPDATE, 17 martie, ora 09:55 / Clubul Flamengo a anunţat că Jorge Jesus, antrenorul formaţiei braziliene, a fost testat pozitiv pentru coronavirus. În aceste condiţii, sud-americanii au susţinut că toţi fotbaliştii, dar şi membrii staff-ului vor fi testaţi încă o dată.

UPDATE, 17 martie, ora 09:50 / Clubul Valencia a anunţat luni noapte că 35% din echipă este infectată cu virusul COVID-19. Totul vine după ce cinci jucători ai echipei erau confirmaţi cu coronavirus încă de duminică.

“În ciuda măsurilor stricte adoptate de club după ce a jucat meciul din Champions League de la Milano, pe 19 februarie 2020, zonă confirmată dreppt una de mare risc de către autoritățile italiene câteva zile mai târziu, chiar dacă am ținut la distanță echipa de mediul de lucru și de publicul general, ultimele rezultate arată că expunerea inerentă la meci a provocat în jur de 35 la sută de cazuri pozitive”, au anunţat spaniolii.

UPDATE, 16 martie, ora 18:15/ Antrenorul iranian Ahmad Taheri a decedat din cauza Covid-19. În carieră a pregătit cluburi de futsal din țara natală și a ocupat funcția de director sportiv al Federației Iraniene de Fotbal.

UPDATE, 16 martie, ora 14:00/ Francisco Garcia a decedat la 21 de ani din cauza Covid-19. Spaniolul a fost antrenor la centrul de copii și juniori al unui club din Malaga, Atletico Portada Alta.

UPDATE, 15 martie, ora 16:09 / Domininque Blanc, președintele Federației de Fotbal din Elveția, a fost testat pozitiv cu Covid-19. Blanc este al doilea șef de federație infectat cu coronavirus, după Slavisa Kokeza, președintele Federației de Fotbal din Serbia.

Federația elvețiană a emis un comunicat în care anunță că Dominique Blanc, în vârstă de 70 de ani, a obținut rezultatele unui test duminică dimineață și s-a izolat la el acasă.

“Mă simt destul de bine în acest moment și am doar simptome ușoare de gripă”, a spus Blanc într-un comunicat de presă al federației. El a fost testat după ce a dezvoltat o durere în gât și o tuse ușoară.

Dominique Blanc a été testé positif au coronavirus. Il a reçu la confirmation ce dimanche matin. Dominique Blanc est actuellement en quarantaine à son domicile et se porte bien selon les circonstances. https://t.co/LSQ6uxfFdQ — nationalteams_SFVASF (@SFV_ASF) March 15, 2020



Sediul fotbalului elvețian de la Berna a fost închis, iar personalul care a intrat în contact recent cu Blanc a fost testat de urgență, se mai arată în comunicat.

UPDATE, 15 martie, ora 15:43 / Jonathas de Jesus (31 de ani), atacantul celor de la Elche, este primul jucător din Segunda testat pozitiv cu coronavirus.

Anunțu a fost făcut de clubul din liga secundă iberică. Elche a postat un mesaj pe Twitter cu încurajări pentru jucătorul brazilian.

💚 Todo Elche y el mundo del fútbol está contigo, @Jonathasjesus22 🤝Esto lo ganaremos todos juntos#FranjiverdeEnCasa pic.twitter.com/48T1yQcvR9 — Elche Club de Fútbol (@elchecfoficial) March 15, 2020



”Tot clubul Elche și lumea fotbalului sunt alături de tine. Vom câștiga împreună această luptă”, au scris ibericii.

UPDATE, 15 martie, ora 13:03 / Ezequiel Garay, fundașul Valenciei, a devenit primul fotbalist din La Liga care a fost testat pozitiv cu coronavirus.

„Este clar că nu am început 2020 bine! Am fost testat pozitiv cu coronavirus. Sunt bine acum și ascult toate sfaturile autorităților sanitare”.

UPDATE, 14 martie, ora 19:44 / La scurt timp după informația referitoare la testarea pozitivă a lui Fabio Depaoli, un alt jucător al ”Doriei”, fundașul polonez Bartosz Bereszynski (27 de ani) a primit vestea că e infectat cu Covid-19.

”Din păcate, am primit un test pozitiv pentru COVID-19. Sunt bine În ciuda măsurilor de precauție adecvate recent, nu am reușit să evit infecția cu virus. De aceea, vă rog să fiți responsabil și să stați acasă ori de câte ori este posibil.”, a scris acesta pe Instagram.

UPDATE, 14 martie, ora 19:25 / Fabio Depaoli (22 de ani), este cel de-al 6-lea jucător din lotul Sampdoriei testat pozitiv cu coronavirus în ultimele trei zile. Fundașul de 22 de ani a postat un mesaj pe pagina personală de Instagram în care anunță teribila veste.

”Din păcate, am fost testat pozitiv cu Covid-19. Vreau să vă asigur că sunt bine! Acest monstru invizibil ne lovește fără discriminare, dar luând măsurile adecvate și urmând directiva sanitară, putem câștiga această bătălie și să revenim mai puternici decât înainte.

O îmbrățișare tuturor persoanelor infectate și mulțumesc tuturor medicilor care ne ajută”, a scris Depaoli pe Instagram.

UPDATE, 14 martie, ora 16:00 / Slavisa Kokeza, președintele Federației de Fotbal din Serbia a fost anunțat pozitiv la testul coronavirus. Forul fotbalistic de la Belgrad a emis un comunicat în care anunță că șeful Federației este într-o stare bună, sub îngrijiri medicale, iar activitatea forului pe care îl conduce se va desfășura normal.

“După analize complexe s-a stabilit că președintele Slavisa Kokeza este pozitiv pentru virusul COVID-19. Acesta se află sub supraveghere medicală şi se simte bine, iar federaţia îşi continuă activităţile periodice”, se arată în comunicatul forului de la Belgrad.

UPDATE, 14 martie, ora 11:23 / Fiorentina a anunţat că jucătorii Patrick Cutrone, German Pezzella şi fizioterapeutul Stefano Dainelli au fost testaţi pozitiv pentru coronavirus. Clubul a anunţat că sunt în stare bună şi au fost puşi în carantină.

ACF Fiorentina comunica che, in presenza di alcuni sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Patrick Cutrone e German Pezzella e il fisioterapista Stefano Dainelli. Sono tutti in buone condizioni di salute nei loro domicili a Firenze. pic.twitter.com/rlgobtoR3J — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 14, 2020

UPDATE, 14 martie, ora 10:30/ Luca Kilian, fundaș central de 20 de ani legitimat la Paderborn, este primul fotbalist din Bundesliga depistat pozitiv cu coronavirus.

UPDATE, 13 martie, 21:34. Serie A a ajuns la 7 jucători testați pozitiv la analizele pentru coronavirus. Celor cinci fotbaliști de la Sampdoria (Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina și Morten Thorsby și jucătorului de la Juventus (Daniele Rugani) i se adaugă și un jucător de la Fiorentina.

Atacantul sârb de 20 de ani, Dusan Vlahovic, a fost testat pozitiv cu COVID-19, anunță ”Viola” pe site-ul oficial. Jucătorul se află acasă și nu prezintă simptome.

ACF Fiorentina can confirm that Dusan Vlahovic has tested positive for COVID-19. He is at home and currently does not have any symptoms. ➡️ https://t.co/EESWBwVUls pic.twitter.com/KgEOX9FWic — ACF Fiorentina English 🧢 (@ACFFiorentinaEN) March 13, 2020

Clubul din Serie A mai anunță că va lua toate măsurile pentru izolarea fotbalistului și pentru a afla cu cine a intrat în contact în această perioadă.

UPDATE, 13 martie, 19:39. După Manolo Gabbiadini, alți patru jucători de la Sampdoria și un doctor al clubului au fost depistați ca fiind infectați cu coronavirus, anunță clubul din Serie A pe site-ul oficial.

Este vorba despre fotbaliștii Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina și Morten Thorsby. Doctorul care a ieșit pozitiv este Amedeo Baldari.

Știre inițială, 13 martie, ora 14:49

Sportivi și antrenori infectați de coronavirus

Epidemia de coronavirus nu poate fi oprită, iar viteza de răspândire a infecției este un lucru înspăimântător pentru toată lumea. Evident, nici sportivii nu sunt ocoliți de acest virus, iar unii dintre ei au fost deja infectați, încă un motiv în plus pentru care evenimentele sportive să fie amânate.

Primul fotbalist infectat cu coronavirus vine din Italia, mai exact din Serie C, de la formația Pianese. Acesta a fost doar începutul, pentru că în scurt timp au apărut mai multe staruri ale fotbalului mondial care au fost infectați cu coronavirus, dar și antrenori ai unor formații importante, ca Mikel Arteta tehnicianul lui Arsenal.

Daniele Rugani, fundașul lui Juventus Torino, a fost depistat pozitiv cu coronavirus, moment în care toate starurile campioanei Italiei au intrat în carantină, inclusiv Cristiano Ronaldo. Paulo Dybala a fost suspect de infecție cu COVID-19, dar în cele din urmă testul la care a fost supus a ieșit negativ.

Tot din Italia, Manolo Gabbiadini (Sampdoria), atacant cu un CV impresionant și cu prezențe în „Squadra Azzurra” a fost depistat pozitiv la testul de coronavirus.

Cazuri de coronavirus și în Premier League

Din nefericire și fotbalul englez a fost lovit de coronavirus, motiv pentru care Premier League a fost amânat până la începutul lui aprilie. Mikel Arteta, antrenorul lui Arsenal, a fost infectat cu coronavirus, fiind primul tehnician al unui club din Anglia care ia virusul.

Callum Hudson-Odoi, perla lui Chelsea, a fost depistat pozitiv la testele pentru COVID-19. Puștiul lui Frank Lampard a declarat că se simte mai bine, însă pericolul este departe de a fi trecut, toți coechipierii săi intrând în carantină.

Mai mult decât atât, trei fotbaliști de la Leicester City au contactat acest virus, iar tot staff-ul „vulpilor” este obligat să facă teste pentru a se stabili dacă infecția a fost transmisă mai departe.

Artur Boruc, portarul de rezervă al lui Bournemouth, și alte patru persoane din staff-ul „cireșelor” prezintă simptome de coronavirus, motiv pentru care clubul i-a plasat în carantină și urmează să facă mai multe teste.

Bundesliga, ultima competiție importantă care rămâne în picioare

Bundesliga este singura competiție care se va desfășura în acest weekend (13 – 15 martie), însă situația pare să iasă de sub control. Până acum, au fost confirmate doar trei cazuri de coronavirus printre sportivii care evoluează în Germania, printre care și Steffen Baumgart, antrenorul lui Paderborn.

Steffen Baumgart încă nu a fost confirmat ca fiind infectat cu coronavirus, dar prezintă toate simptomele, iar partida dintre Fortuna Dusseldorf și Paderborn de vineri seară (13 martie) riscă să fie amânată, în cazul în care se confirmă că tehnicianul a contactat virusul.

Timo Hubbers, fundașul lui Hannover, a fost testat pozitiv cu COVID-19, iar după el a urmat un alt fotbalist care evoluează în liga a doua din Germania. Presa nemțească nu a vrut să-i divulge numele, însă este vorba de un fotbalist care evoluează la Nurnberg.

Panică și în Franța și Spania

Panica depășește limitele imaginației, iar campionatele din Spania și Franța au fost amânate de teama infectării jucătorilor cu coronavirus. Mai întâi, Kylian Mbappe a fost incert înaintea partidei cu Borussia Dortmund din „optimile” Champions League.

Din fericire, în urma testului făcut, s-a dovedit că starul campioanei Franței nu a fost infectat cu coronavirus și se află în afara oricărui pericol.

În Spania nu au fost confirmate cazuri ale fotbaliștilor care să fie infectați cu coronavirus, însă Martin Garcia Ortega, directorul general al lui Leganes a fost depistat pozitiv cu COVID-19, dar nu a intrat în contact direct cu fotbaliștii echipei.

Ca măsură de prevenție, conducerea lui Leganes a hotărât ca fotbaliștii să fie izolați la domiciliu, iar antrenamentele să fie suspendate.