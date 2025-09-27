Sportivii care au făcut performanțe, deși suferă de o boală cronică. Sunt nume celebre

Doctorii le recomandă de multe ori celor care suferă de o boală cronică să înceteze să mai facă mișcare. Nu același lucru s-a întâmplat în cazul unor care au făcut performanțe, deși au o afecțiune care trebuie monitorizată constant. Sunt nume celebre la nivel mondial.

ADVERTISEMENT

Sportivii care au făcut performanțe, deși suferă de o boală cronică

Foarte mulți medici îi îndeamnă pe oameni să renunțe la sport atunci când au o boală cronică. Din fericire, există și cadre medicale care sunt de cu totul altă părere, mai ales când vine vorba de diabetul zaharat de tip 1.

Mai mulți sportivi cunoscuți la nivel internațional au demonstrat că se poate ajunge la rezultate notabile cu toate că au o suferință. Printre cei care au ignorat sfaturile endocrinologilor se numără jucătoarea italiană de volei, Alice Degradi.

ADVERTISEMENT

Sportiva în vârstă de 26 de ani este celebră pentru faptul că a inspirat realizarea unei păpuși Barbie cu diabet. Tânăra a descoperit că are această boală cronică când avea numai 13 ani, dar asta nu a împiedicat-o să facă sport.

De ani de zile se gândește cum ar fi fost viața sa dacă nu ar fi avut , însă Alice Degradi merge înainte. Din păcate, în momentul de față nu există un leac pentru a trata diabetul de tip 1, care este o afecțiune tot mai răspândită.

ADVERTISEMENT

„Prima mea teamă a fost că nu voi mai putea juca volei”

„Nu a fost ușor pentru că este ceva care îți schimbă viața. Mi-a luat un an după diagnostic să mă recuperez fizic și nu a fost ușor să accept asta. Prima mea teamă a fost că nu voi mai putea juca volei.

ADVERTISEMENT

Diabetologul meu m-a susținut și m-a ajutat în toți acești ani. Din când în când, când mă întreabă cineva dacă am vreun «secret» pentru a avea un nivel perfect al zahărului din sânge în timpul meciurilor, mă opresc să mă gândesc…

Boala este o luptă zilnică, dar dacă nu o experimentezi pe propria piele, atunci nu o poți înțelege. În ochii celor care ne privesc suntem primii care trăim normal, dar nu este așa.

ADVERTISEMENT

În aceste cazuri le răspund că sunt ca ei, că glicemia mea nu este perfectă, dar îmi plac rollercoasterele, că nu este ușor, dar că nu trebuie să renunțe”, a explicat jucătoarea de volei Alice Degradi, pentru .

View this post on Instagram

Alexander Zverev, diagnosticat cu diabet tip 1

Alice Degradi nu este singura sportivă care face performanță, deși are o boală cronică. Unul dintre cei mai cunoscuți sportivi din lumea tenisului este Alexander Zverev. Jucătorul a dezvăluit că a fost diagnosticat cu diabet tip 1 acum multă vreme.

Jucătorul de tenis aflat în activitate este în prezent numărul 3 ATP. De asemenea, sportivul în vârstă de 28 de ani, originar din orașul Hamburg, Germania, a fost desemnat campion olimpic la Tokyo, în anul 2020.

„Am decis să fac un pas important și să fac public acest lucru. Am fost întotdeauna foarte prudent, nu am vorbit niciodată prea mult despre asta. Mi s-a spus că nu voi putea niciodată să practic sporturi la acest nivel cu diabet de tip 1.

Mai mulți specialiști medicali mi-au spus că ar fi imposibil să fii competitiv. Eu sunt genul de persoană care, dacă cineva îmi spune că ceva nu este posibil, încerc să fac exact opusul.

Sunt norocos că pot juca fotbal, îmi place să practic toate tipurile de sporturi, tocmai din acest motiv, pentru că este foarte important să faci activitate fizică. Nu am nicio restricție.

Există anumite mese la care trebuie să fiu puțin mai atent, dar mănânc de toate și sunt norocos că pot controla bine acest aspect”, a declarat Alexander Zverev, conform tabloidului .

Fotbalistul cu 26 de trofee și cu diabet tip 1

Pe lista sportivilor de renume care au făcut performanță, cu toate că suferă de o boală cronică se află și fotbalistul spaniol Nacho Fernández. Ajuns la vârsta de 35 de ani acesta joacă pe post de fundaș lateral la Al-Qadsiah FC în Prima Divizie Saudită.

Fotbalistul este considerat o legendă a clubului Real Madrid, echipă cu care a câștigat 26 de trofee. E al doilea jucător cu cele mai multe trofee din istoria clubului. În plus, este câștigător a șase Ligi ale Campionilor.

De asemenea, Nacho Fernández a câștigat Campionat European cu naționala Spaniei, în ciuda faptului că are o boală cronică. A avut norocul să întâlnească un medic care l-a convins să nu renunțe la activitatea sportivă.

„Jucam de doi ani la Real Madrid și era o perioadă dificilă. Îmi amintesc că atunci când m-am dus la spital medicul care m-a consultat nu era cel care ar fi trebuit să mă consulte.

Acel medic mi-a spus că nu mai pot continua să joc fotbal și a fost un weekend foarte greu pentru mine. Mi-au spus că trebuie să mă opresc.

A fost un moment teribil, dar Dr. Ramirez, endocrinologul meu de încredere, mi-a spus că nu ar trebui să renunț niciodată la fotbal”, a spus Nacho, în urmă cu ceva vreme, relatează .

Sportivi de renume care suferă de o boală cronică

Performanță a făcut și înotătorul american Gary Hall Jr., chiar dacă are o boală cronică. Sportivul este medaliat de cinci ori cu aur la Jocurile Olimpice. E vorba de cele desfășurate la Atlanta 1996, Sydney 2000 și Atena 2004. Așadar, demonstrează că diabetul de tip 1 nu i-a stat în cale.

Bobby Clarke, campion canadian la hochei pe gheață, se găsește în aceeași situație. Acesta și-a început cariera la 15 ani. E dublu câștigător al Cupei Stanley cu formația Philadelphia Flyers, unde a fost căpitan în 1974 și 1975.

Mateusz Rudyk a câștigat 11 medalii europene. Are în palmares și o medalie mondială de bronz la ciclism pe pistă. Le-a câștigat în ciuda faptului că are o boală cronică de la vârsta de 12 ani. Concret, trăiește cu diabet zaharat de tip 1 pe care-l monitorizează constant.

Mai mult, o echipă întreagă de ciclism (Novo Nordisk), are diabet zaharat de tip 1. Ei concurează la nivel internațional, fiind o adevărată sursă de inspirație. Cu siguranță, motivează persoanele care vor să se apuce de sport de performanță sau doar pentru o sănătate mai bună.