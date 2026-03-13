Sportivul a anunțat oficial că se desparte de logodnica sa. Fosta iubită îi cere o pensie alimentară uriașă

Luka Doncic și Anamaria Goltes s-au logodit în anul 2023, iar în urmă cu trei luni au devenit părinți pentru a doua oară. Sportivul care joacă pentru Los Angeles Lakers a anunțat oficial că se desparte de logodnica sa. E foarte supărat pentru că tânăra îi cere o pensie alimentară uriașă.

Baschetbalistul a discutat despre separarea de iubita sa

Strălucește pe terenul de baschet, fiind considerat unul dintre cei mai buni sportivi europeni din istorie. La doar 27 de ani o duce extraordinar de bine în carieră, însă Luka Doncic se confruntă cu o mare problemă în ceea ce privește viața de familie. A ajuns să pună capăt relației amoroase.

La scurtă vreme după ce au apărut zvonuri legat de o posibilă infidelitate a decis să dea cărțile pe față. A subliniat că nu are nicio legătură extraconjugală, precizând că nu se aștepta să ajungă în acest impas cu partenera sa de viață, Anamaria Goltes. Aceasta a șters anterior toate imaginile din online.

Acest lucru a fost unul dintre primele semne că povestea lor de dragoste trece printr-o perioadă tensionată. Ulterior, a confirmat despărțirea de mama fiicelor sale, Gabriela și Olivia. Anunțul vine la trei luni de la venirea pe lume al celui de-al doilea copil.

Cuplul pare că nu mai vrea să dea nicio șansă relației sentimentale. a dezvăluit că a rămas complet surprins de hotărârea luată de fosta logodnică care a solicitat o pensie alimentară foarte mare. Anamaria Goltes a cerut în instanță plata lunară a sumei de 300.000 de dolari.

Conflict între baschetbalist și fosta logodnică

Starul din NBA a mai transmis că fosta parteneră de viață i-a interzis să-și vadă fetele. Potrivit , în momentul de față, tânăra „i-a făcut cel mai urât lucru posibil”. La începutul lunii decembrie 2025, baschetbalistul a mers în Slovenia, unde se află fosta iubită și cei doi copii.

Din păcate, blondina a refuzat să comunice cu acesta și nu l-a lăsat să petreacă timp cu cele mici. Mai mult decât atât, ar fi existat un conflict între cei doi parteneri, fiind nevoie de intervenția autorităților pentru a calma spiritele.

„Îmi iubesc fiicele mai mult decât orice și fac tot ce pot ca ele să fie cu mine în Statele Unite pe tot parcursul sezonului, dar acest lucru pur și simplu nu a fost posibil, așa că am luat recent dificila decizie de a pune capăt logodnei mele.

Tot ce fac este pentru fericirea fiicelor mele și voi lupta mereu să fiu alături de ele și să le ofer cea mai bună viață posibilă”, a spus Luka Doncic, mai arată sursa menționată anterior.