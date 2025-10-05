Sport

Sportivul american riscă pedeapsa cu moartea după ce a fost prins cu cannabis: „Am făcut o greșeală prostească”

De necrezut. Un sportiv riscă să fie condamnat la pedeapsa cu moartea după ce autoritățile au descoperit că e consumator de substanțe interzise. Cum se apără.
05.10.2025
Nu e de joacă în Indonezia. Un sportiv riscă pedeapsa cu moartea din cauza drogurilor

Jarred Dwayne Shaw, baschetbalistul american de 35 de ani, are probleme serioase cu legea. În urmă cu 6 luni, sportivul a fost arestat pentru posesie de droguri în Indonezia și riscă pedeapsa cu moartea, întrucât legile din țara asiatică sunt extrem de dure. El se apără și spune că a ajuns să consume cannabis din cauza anxietății.

Un baschetbalist american a fost prins cu cannabis și riscă pedeapsa capitală

Sportivul din Statele Unite a comandat mai multe jeleuri cu cannabis, iar în luna mai, polițiștii l-au prins în flagrant chiar în domiciliul său din Jakarta, capitala Indoneziei. Jarred Shaw a fost închis în spatele gratiilor și riscă pedeapsa capitală.

Cum se scuză sportivul. De ce a ales să consume Cannabis în Indonezia

Americanul se scuză și a transmis că suferă de boala Crohn, iar cannabisul îl ajută să își calmeze atacurile de anxietate. Într-un interviu pentru publicația The Guardian, Shaw a povestit tot ce s-a întâmplat și speră să scape rapid din această situație complicată.

„Folosesc canabisul ca medicament. Am o afecțiune inflamatorie numită boala Crohn, care este incurabilă. Nu există niciun alt medicament în afară de canabis care să-mi oprească durerile de stomac.

Sunt oameni care îmi spun că o să-mi petrec restul vieții în închisoare pentru niște jeleuri comestibile. Nu am mai trecut niciodată prin așa ceva. În primele două luni de la arestare, am fost în cel mai de jos punct al vieții și într-o stare mentală foarte întunecată. Am făcut o greșeală prostească.

Nu îl folosesc pentru a mă distra sau pentru a merge la petreceri. Cu afecțiunea mea la stomac, uneori îmi este greu să rețin mâncarea sau să merg la toaletă. Pur și simplu îmi calmează puțin durerea.

Am fost acuzat pentru aproape un kilogram. Nu am avut nici pe departe atâta cantitate. Ei fac să pară că sunt un mare traficant de droguri. De ce aș fi adus jeleurile aici pentru a le vinde? Erau pentru uz personal”, a explicat sportivul de 35 de ani.

