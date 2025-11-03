Sport

Sportivul care a fost suspendat după ce s-a certat cu antrenorul. Gestul făcut chiar în timpul unui meci

Un sportiv extrem de apreciat a ajuns să fie suspendat pentru comportamentul său față de antrenorul principal, dar și față de echipă. Ce s-a întâmplat în timpul unui meci?
Valentina Vladoi
03.11.2025 | 14:47
Sportivul care a fost suspendat dupa ce sa certat cu antrenorul Gestul facut chiar in timpul unui meci
Ja Morant, conflict chiar în timpul unui meci. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
Protagonistul poveștii este chiar Ja Morant. În vârstă de 26 de ani, vedeta lui Memphis Grizzlies, a fost suspendată pentru un meci de propria lui echipă, pentru „comportament dăunător”.

Ja Morant, conflict chiar în timpul unui meci

Mai exact, Ja Morant a avut un conflict cu staff-ul tehnic în fața tuturor. Mai mult de atât, jucătorul de baschet nu s-a oprit doar la atât și a ajuns să își manifeste frustrarea chiar și în fața jurnaliștilor.

Amintim faptul că Memphis Grizzlies a început noul sezon cu un bilanț de 3 victorii și 3 înfrângeri. În prezent, echipa ocupă poziția a 9-a în clasamentul conferinței de vest.

Iar pentru rezultate mai bune, începând cu ultima parte a stagiunii precedente, gruparea din Tennessee a ajuns să fie pregătită de finlandezul Tuomas Iisalo. Bărbatul, în vârstă de 43 de ani, este totodată și unul din cei mai buni antrenori europeni.

Evident însă, el a venit cu un nou stil de joc, dar și cu schimbări. Totodată, antrenorul și-a dorit mai multă organizare. Iar acest lucru nu a fost tocmai pe placul lui Ja Morant, vedeta lui Grizzlies, cu care ulterior a intrat și în conflict.

Ce le-a spus sportivul jurnaliștilor despre staff-ul tehnic

Mai exact, după înfrângerea cu Los Angeles Lakers, scor 112-117, Iisalo a criticat nivelul de efort și leadership-ul jucătorului său. Și evident, a venit și o reacție. Mai exact, acesta a răspuns pe un ton nepotrivit.

Ja Morant nu s-a oprit doar aici. Întrebat despre meci de către jurnaliști, acesta a ținut să își exprime frustrarea legată de staff-ul tehnic. Iar cuvintele lui nu au trecut deloc neobservate.

„Potrivit lor (n.r. staff-ului tehnic), probabil [că au observat] să nu mă folosească, sincer. Practic, acesta e mesajul transmis. E în regulă”, a fost reacția celebrului jucător de baschet, arată ESPN.com.

Ulterior, în momentul în care a fost rugat să vorbească despre propria evoluție, Morant le-a spus jurnaliștilor să întrebe staff-ul tehnic. Iar de aici au venit și urmările, care au ajuns să fie intens discutate.

Sportivul a mai fost suspendat și în trecut

Menționăm faptul că Ja Morant a bifat reușite impresionate pe plan sportiv, dar pe plan personal a dat de probleme. În prezent sportivul are medii de 20,8 puncte, 6,7 pase decisive și 3,3 recuperări.

Pe de altă parte, nu e prima oară când pățește așa ceva. În anii trecuți, acesta a mai fost suspendat de câteva ori, însă de către NBA. Spre exemplu, în 2023, el a apărut într-un live pe Instagram ținând în mână un pistol.

A urmat apoi o suspendare în 2 rânduri, ratând un total de 33 de meciuri. În stagiunea 2024-2025, un moment similar a avut loc. Mai exact,  sportivul a început să celebreze anumite faze reușite, prefăcându-se că trage cu pușca. Ulterior, el a fost amendat de NBA.

Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
