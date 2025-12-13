Sport

Sportivul care ar fi primit o ofertă de peste 1 milion de euro ca să vorbească despre divorțul său. Subiectul este din nou în centrul atenției

Un celebru sportiv, care a fost căsătorit cu un nume cunoscut din clasamentul WTA, ar fi primit o ofertă de nerefuzat pentru a vorbi deschis despre divorțul său.
Valentina Vladoi
13.12.2025 | 16:45
Bastian Schweinsteiger, fostul căpitan al naționalei de fotbal a Germaniei și Ana Ivanovic au divorțat recent. Iar anunțul separării celor doi a luat prin surprindere întreaga lume.

Ce ofertă ar fi primit Bastian Schweinsteiger de la Oprah Winfrey

Multe persoane poate s-au întrebat de ce au divorțat cei doi, de fapt. Adevărul este că niciunul dintre cei doi sportivi nu a făcut vreo declarație publică în acest sens. Iată însă că Oprah Winfrey este interesată de acest subiect.

Conform presei de pe hotare, faimoasa prezentatoare i-ar fi trimis o invitație fostului căpitan al echipei naționale de fotbal a Germaniei. Aceasta i-ar fi oferit nu mai puțin de 1.500.000 de euro pentru a vorbi despre divorțul de Anei Ivanovic, una dintre cele mai populare atlete sârbe.

În prezent, Oprah Winfrey pregătește un nou sezon al emisiunii sale. Și e de așteptat ca acesta să fie „cel mai intim de până acum”. Drept urmare, vedeta tv caută invitați cu povești de viață emoționante.

Divorțul dintre Bastian Schweinsteiger și Ana Ivanovic generează mare interes

Și pentru producători, divorțul dintre Bastian Schweinsteiger și Ana Ivanovic ar putea fi un subiect cu adevărat interesant. Cu atât mai mult în contextul în care fostul cuplu a păstrat tăcerea până acum.

Acesta este și motivul pentru care gazda ar fi dispusă să plătească până la 1 milion și jumătate de euro pentru o mărturie exclusivă. Iar de săptămâni întregi, echipa lui Oprah Winfrey încearcă să ia legătura cu reprezentanții lui Schweinsteiger.

Momentan nimic nu s-a concretizat, astfel că nu este clar dacă bărbatul va accepta sau nu invitația. Un lucru este cert și anume că prezentatoarea este fascinată de acest subiect și de detaliile care ar putea să iasă la suprafață.

Ana Ivanovic preferă discreția

Conform Sportal, Ana Ivanovic ar fi la curent cu această informație. Mai mult de atât, telefonul sportivei ar fi sunat de nenumărate ori, iar jurnaliștii i-au contactat inclusiv rudele și prietenii.

Tânăra nu este interesată însă de acest subiect și nu e adepta presiunii din presa americană. Aceasta preferă discreția, astfel că a ales să ducă o viață liniștită, ceva mai retrasă.

Aceeași sursă scrie însă că dacă probabil Bastian Schweinsteiger va accepta propunerea de peste 1 milion de euro, cel mai probabil Ana Ivanovic va respecta acest lucru. Rămâne însă de văzut ce se va întâmpla.

Amintim faptul că cei doi s-au căsătorit la Veneția în 2016, iar nunta lor a fost extrem de apreciată. În ultimii ani au apărut speculații referitoare la o posibilă separare, dar cuplul nu a comentat niciodată subiectul.

Totodată, au apărut și informații cu privire la o posibilă amantă care ar fi apărut în peisaj. Presa germană scria în urmă cu ceva timp că fostul mijlocaș ar fi avut o relație extraconjugală cu jurnalista Esther Sedlaczek.

