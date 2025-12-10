Sportivul celebru alături de care s-a antrenat Simona Halep! Reacția lui Darren Cahill după ce a făcut publice imaginile

ADVERTISEMENT

Simona Halep este din nou în prim plan. De această dată, românca s-a antrenat alături de un alt sportiv, iar întreg momentul a fost filmat chiar de către fostul ei antrenor, Darren Cahill.

Simona Halep, antrenament cu Jannik Sinner

Jannik Sinner se pregătește deja pentru sezonul viitor în Dubai. Iar întâmplarea a făcut ca și Simona Halep să fie prezentă acolo în această perioadă. Astfel, cei doi s-au antrenat împreună.

Darren Cahill, australianul alături de care Halep s-a antrenat o mare parte din cariera sa și alături de care a avut rezultate remarcabile este în prezent antrenorul lui Jannik Sinner.

Astfel, acesta a fost prezent și la momentul antrenamentului, filmând schimbul de mingi dintre cei doi. Și la prima vedere s-ar părea că cei doi s-au antrenat destul de mult împreună.

Reacția lui Darren Cahill

Imaginile au fost făcute publice pe internet, iar antrenorul s-a arătat încântat de ce a putut să vadă. „Doi campioni”, a transmis Darren Cahill, la videoclipul postat de pe terenul de tenis cu Simona Halep și Jannik Sinner.

La rândul ei, românca a repostat videoclipul cu un mesaj scurt pentru fostul ei tehnician. „Și cel mai bun antrenor”, a notat Simona Halep. După cu spuneam anterior, alături de Darren Cahill, sportiva a avut rezultate remarcabile.

El a fost antrenorul lui Halep în primă fază între octombrie 2015 – octombrie 2018 și ulterior între ianuarie 2020 – septembrie 2021. Cu ajutorul lui, și a cucerit inclusiv trofeul de la Rolland Garros.

Darren Cahill a început să-l antreneze pe Jannik Sinner în 2022. Și iată că într-un timp record, acesta a reușit de asemenea să îl transforme și pe italian într-un adevărat campion.

Simona Halep s-a retras din tenis

Amintim faptul că Simona Halep s-a retras din tenis în ciuda performanțelor pe care le-a avut în ultimii ani. Sportiva și-a anunțat oficial decizia în luna februarie a acestui an.

Doar ce revenise pe teren , iar lucrurile păreau promițătoarea pentru ea. Aceasta a recunoscut însă ulterior că a simțit nevoia să se retragă și că nu regretă deloc decizia luată.

„Am simțit că locul meu nu mai este acolo. Simțeam fizic, eram accidentată la genunchi și aveam dureri. Așa că după ce am pierdut primul set, mi-am dat seama și mi-am spus: «Mă opresc după asta».

Apoi m-am dus la părinții mei și le-am spus că vreau să mă opresc. Iar ei mi-au răspuns: «Bine, anunță asta». Așa a fost povestea. Nimeni nu a știut”, a dezvăluit recent Simona Halep.