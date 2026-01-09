Sport

Sportivul celebru care a fost acuzat de violență domestică! Fosta iubită a publicat imagini cu vânătăile și rănile suferite

Un celebru sportiv a fost acuzat de violență domestică chiar de către fosta sa iubită. Aceasta a publicat câteva imagini cu vânătăile și rănile pe care le are.
Valentina Vladoi
09.01.2026 | 23:00
Sportivul celebru care a fost acuzat de violenta domestica Fosta iubita a publicat imagini cu vanataile si ranile suferite
Rashee Rice, acuzat de violență domestică. Sursă foto: Instagram, Hepta / colaj Fanatik
Rashee Rice, jucător al Kansas City Chiefs, este din nou în centrul atenției. De această dată, fosta sa parteneră, Dacoda Nichole Jones, a lansat niște acuzații cât se poate de dure la adresa sa și a venit și cu dovezi.

Rashee Rice, acuzat de violență domestică

Sportivul în vârstă de 25 de ani este acuzat că și-ar fi lovit fosta iubită. Într-o postare pe contul personal de Instagram, aceasta a publicat mai multe imagini cu răni, dar și cu vânătăi.

Totodată, există imagini cu mobilier distrus pe fundal. Tânăra povestește că a fost victima abuzurilor timp de 8 ani de zile și spune că situația este una cât se poate de gravă, după cum notează Bild.

În total, ea a publicat 14 fotografii. Dacoda Nichole Jones, care este totodată și mama celor doi copii ai sportivului a precizat că s-a săturat să tacă după ce în ultimii ani, viața ei a fost un haos total.

Mesajul transmis de Dacoda Nichole Jones

În postarea sa, tânăra mai dezvăluie că ea și Rashee Rice au decis să se despartă în urmă cu câteva luni de zile. Credea că lucrurile vor merge într-o direcție pozitivă, însă iată că totul s-a transformat într-un adevărat calvar.

„Sunt atât de obosită să tac. Sunt atât de obosită să-i protejez imaginea. Am trecut prin prea multe în acești ani și acum am ajuns la limită! Am suportat abuzuri ani întregi, acum câteva luni am decis să ne despărțim, iar viața mea a devenit un iad de atunci”, a scris ea, pe Instagram.

Acuzațiile la adresa lui Rashee Rice nu s-au oprit doar aici. Dacoda Nichole Jones precizează că fotbalistul ar fi intrat cu forța în casa ei. Aceasta ar fi fost lovită inclusiv în momentul în care era însărcinată.

A fost lăsată în frig, noaptea, la temperaturi de până la 10 grade. Ea nu a spus direct numele sportivului, însă în postarea sa vorbește despre ”tatăl copiilor ei”. Astfel, fanii au tras concluziile.

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Dacoda Nichole (@dacodanichole)

Cum a reacționat  Clubul Kansas City Chiefs

La scurt timp a venit și o reacție de la Clubul Kansas City Chiefs. Sursa citată a confirmat că este la curent cu acuzațiile de violență domestică la adresa lui Rashee Rice care circulă pe rețelele sociale:

„Suntem conștienți de acuzațiile apărute pe platformele de socializare și suntem în contact cu Liga Națională de Fotbal”, a transmis sursa citată, fără a preciza însă dacă vor fi luate măsuri sau nu în acest sens.

Cât despre Dacoda Nichole Jone, în prezent, tânăra se teme că va rămâne pe străzi. Deși a încercat să se înțeleagă cu marele sportiv, s-ar părea că cei doi nu au mai ajuns la un numitor comun.

„Avem o înțelegere legată de toate lucrurile pe care mi le-a făcut, dar nici măcar de aceasta nu se ține. Acum încearcă să mă dea afară din casă pe mine și pe copiii mei fără niciun motiv aparent”, a mai scris ea.

