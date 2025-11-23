Sportivul celebru care are milioane de euro în cont, dar locuiește cu părinții. În ce condiții trăiește acesta, de fapt

ADVERTISEMENT

Liderul mondial Carlos Alcaraz trăiește o viață cât se poate de simplă. În ciuda faptului că a adunat o adevărată avere din sport, acesta locuiește în continuare cu părinții săi și nu regretă deloc decizia luată.

În ce condiții trăiește Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz s-a accidentat recent la piciorul drept. Astfel, acesta a decis să își ia timp și să se și relaxeze cât de cât. Nimeni nu se gândea însă că cea mai recentă imagine postată de sportiv va stârni un val de controverse.



Pe contul personal de socializare, acesta a publicat o fotografie în care se relaxează la televizor. Deși mulți se gândeau că trăiește într-un adevărat lux, pe fundal se vede o masă acoperită cu mușama.

În general, acest material se întâlnește la gospodăriile de la sat, inclusiv în România. Iar deasupra televizorului surprins în imagine se văd și trofeele pe care Carlos Alcaraz le-a câștigat până acum.



Cum au reacționat fanii când au văzut imaginea

Imaginea postată de sportiv a generat un val de controverse. Nu puțini sunt cei care au rămas șocați când au văzut în ce condiții modeste trăiește Carlos Alcaraz, deși are suficienți bani să stea oriunde.



Unii l-au criticat pentru faptul că are milioane de euro în bancă, dar decorul e unul foarte vechi. Alte persoane în schimb i-au recomandat să facă investiții în casa părinților.

„E unic să ai 50 de milioane în bancă, dar sufrageria ta să arate ca cea din casa bunicilor. Doar că pe raft ai un Wimbledon și un US Open!”, a scris Alex Blaster, un cunoscut influencer spaniol, pe platforma X. „De ce stai încălțat în casă?”/ „E surprinzător să vezi pânza aia în casa unui milionar!”/ „Frate, fă un efort și cumpără-ți lucruri noi pentru casă”/ „Carlos, dă picioarele jos de pe masă!”, au fost doar câteva din reacțiile fanilor.



De ce Carlos Alcaraz locuiește în continuare cu părinții săi

Mulți poate se întreabă de ce alege să stea cu părinții în continuare. Și iată că la un moment dat, acesta a abordat și acest subiect într-un interviu. El a recunoscut că e foarte fericit acasă.

Totodată, . Și pentru că mai mereu e plecat din cauza turneelor, acesta își dorește să revină chiar și pentru câteva zile în sânul familiei sale.

„Sunt foarte fericit acasă, alături de părinții și frații mei. Este adevărat că fratele meu mai mare (n.r. Alvaro) s-a mutat deja. Dar, deoarece petrec foarte puțin timp acasă, ori de câte ori mă întorc, îmi place să fiu alături de părinții și frații mei. Pe de altă parte, mamei îi este dor de mine și încă vrea să stau acasă. Când ajung acasă, sunt același Carlos dintotdeauna.

Nu sunt jucătorul de tenis sau numărul unu sau orice altceva. Sunt același ca întotdeauna.La casa părinților mei, ei au întotdeauna reguli și vor ce este mai bun pentru mine. De multe ori nu mai stabilesc o oră de culcare, dar îmi spun să nu întârzii, să fac asta, să fac aia. Și când nu fac ce trebuie să fac, mă ceartă”, astfel şi-a justificat Carlos Alcaraz decizia de a sta tot cu părinţii.