Sport

Sportivul celebru care spune că a trăit o experiență supranaturală: ”Nu știu unde sunt”

Un nume celebru din fotbal vorbește despre o experiență pe care a trăit-o la un moment dat. Acesta nu își explică ce s-a putut întâmpla în acele clipe.
Valentina Vladoi
21.11.2025 | 19:45
Sportivul celebru care spune ca a trait o experienta supranaturala Nu stiu unde sunt
Ce a pățit Andoni Zubizarreta. Sursă foto: FC Barcelona / colaj Fanatik
Andoni Zubizarreta este un nume extrem de important din lumea sportului. Acesta a făcut istorie în echipa națională a Spaniei. A bifat nu mai puțin de 126 de meciuri în tricoul primei reprezentative, pentru care a debutat în anul 1985.

Cine este Andoni Zubizarreta

De-a lungul carierei sale, Andoni Zubizarreta a jucat însă la mai multe echipe. Mai exact, fostul mare portar a evoluat și la Deportivo Alaves, Athletic Bilbao, FC Barcelona și Valencia.

În vara anului 1998 însă, acesta a decis să se retragă din activitate. Nu a uitat complet de fotbal și cu atât mai puțin de experiențele pe care le-a trăit de-a lungul timpului, una dintre ele fiind destul de bizară.

Experiența bizară trăită de fostul portar

Legendarul portar al echipei naționale a Spaniei are în prezent 64 de ani și a vorbit despre acest subiect. El a catalogat o întâmplare din viața sa ca fiind una supranaturală și nici acum, decenii mai târziu nu își poate explica ce s-a întâmplat.

Imediat după ce s-a transferat de la FC Barcelona la Valencia, în anul 1994, acesta a plecat cu mașina spre antrenament. În drumul său, el a decis să oprească într-o parcare pentru câteva minute.

Ce a urmat însă a fost de-a dreptul ciudat. Andoni Zubizzareta nu a găsit nici astăzi o explicație logică pentru acel eveniment din viața sa. Câteva minute s-au transformat practic în ore pentru el.

Andoni Zubizarreta nu a găsit răspuns la întâmplarea sa

Mai exact, deși îi mergea bine în acea perioadă, a simțit nevoia de o pauză într-un drum foarte scurt. Dura doar 5 minute să ajungă la antrenament cu mașina, dar a decis totuși să stea câteva minute în parcare.

Ulterior și-a continuat drumul, iar când a ajuns la antrenament și-a dat seama că acesta s-a terminat deja. Mai exact, deși credea că a stat doar câteva minute în parcarea respectivă, Andoni Zubizarreta petrecuse în jur de două ore.

Fostul mare portar nu își explică nici acum ce s-a întâmplat în acel timp. Mai exact, acesta nu înțelege unde au dispărut cele două ore din viața sa, având în vedere că nu își amintește nimic din acel moment.

„La începutul acelor două luni la Valencia, lucrurile erau bune, îl aveam pe Carlos Alberto Parreira (antrenor) și erau jucători foarte buni. Am început Liga foarte bine, iar în jurul lunii octombrie, într-o zi, când locuiam în Rocafort și mergeam spre Paterna, care este la cinci minute cu mașina…

Într-o zi, nu știu de ce, am oprit mașina și am stat parcat nu știu cât timp. Ceea ce am crezut că sunt cinci minute, a durat mult mai mult. După aceea, am luat mașina și am mers la antrenament.

Când am ajuns, terminasem. Parreira s-a uitat la mine și a spus: «Ce s-a întâmplat? Ești profesionist» Am stat parcat două ore și sunt două ore din viața mea în care nu știu unde sunt”, a povestit Andoni Zubizarreta, conform marca.com.

Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
