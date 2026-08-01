Sportivul cu cancer cerebral în fază terminală a ajuns în finala unei competiții importante: ”Mi-am atins obiectivul principal”

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La doi ani de când a primit vestea cumplită că are cancer cerebral în fază terminală un sportiv scoțian a ajuns în finala unei competiții importante. Pe ce poziție a terminat tânărul, dar și cum a fost susținut de oameni.

Reușită mare pentru înotătorul care suferă de cancer cerebral

Archie Goodburn (25 de ani) este un înotător scoțian care a reprezentat Marea Britanie în multiple competiții internaționale. De-a lungul carierei sale, tânărul a luat parte la Campionatele Europene de Juniori și Campionatele Mondiale de Juniori, obținând medalii atât în curse individuale, cât și în curse de ștafetă.

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În 2023, a făcut parte din ștafeta Marii Britanii alături de care a cucerit argintul la 4×50 metri mixt, la Campionatele Europene în bazin scurt de la Otopeni. În 2024, a aflat că suferă de în fază terminală, având trei tumori care nu pot fi operate. Boala nu l-a lăsat să renunțe la visul său și iată că munca i-a fost răsplătită.

A atins o performanță uriașă la proba de 50 de metri bras de la Jocurile Commonwealth-ului. Scoțianul care este deținătorul recordului național în această probă, a mers spre blocul de start, într-un vârtej de emoții. În cele din urmă înotătorul a încheiat cursa pe poziția a șaptea, ceea ce înseamnă că a ajuns în finală. A atins un timp de 27,42 secunde.

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Această reușită importantă a fost apaludată puternic de spectatorii care s-au aflat în Centrul Internațional de Natație Tollcross din Glasgow. Archie Goodburn este recunoscător pentru oportunitatea de care a avut parte, fiind conștient că va avea amintiri pentru tot restul vieții sale. Mai mult, victoria lui se adresează celor care suferă de cancer.

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”Mă întreb cum mă voi simți după asta”

„Cu tot ce se întâmplă cu sănătatea mea a fost dificil să mă gândesc: «De ce sunt aici? Sunt aici ca un susținător al pacienților sau sunt aici pur și simplu pentru a fi un sportiv profesionist?» Și, într-un fel, a devenit o combinație a ambelor. Mă întreb cum mă voi simți după asta.

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Dar știu că voi avea amintiri pentru o viață întreagă. Am încercat să mă pregătesc pentru asta. Dar a depășit toate așteptările. M-am simțit foarte emoționat pentru că mi-am atins obiectivul principal: să ajung în finală”, a mărturisit Archie Goodburn, conform .

Cum a descoperit că suferă de cancer

Archie Goodburn a avut o perioadă dificilă înainte de a afla că suferă de cancer cerebral în fază terminală. Antrenamentele sale erau întrerupte constant de episoade ciudate, care inițial au fost considerate drept niște migrene hemiplegice. Aceste dureri apăreau în timpul efortului intens, în bazinul de înot.

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Din păcate, în urma acestor momente neplăcute rămânea cu o pierdere de forță și o senzație de amorțeală pe partea stângă. Printre simptomele care i-au cauzat probleme s-a mai numărat și un sentiment profund de frică. Greața și o senzație extremă de déjà vu s-au alăturat acestora înainte de a descoperi cauza.

După ce a aflat că are trei oligodendrogliomi care afectează creierul și măduva spinării a început să se trateze. I s-a spus că nu va trăi mai mult de 40 de ani. În urmă cu un an a apelat la un tratament inovator care are rolul de a încetini răspândirea tumorii. Sportivul își dorește să atingă un obiectiv măreț, dovadă că nu renunță la antrenamente.

„Încercam să mă bucur la maximum, pentru că după semifinală nu am simțit că am avut prea multe ocazii să o fac. Iar experiența a fost tot ce am visat și chiar mai mult. Visul era să câștig o medalie, dar nu s-a materializat. Însă un alt vis al meu este să vedem un viitor în care cancerul cerebral nu mai este principala cauză de deces în rândul pacienților sub 40 de ani

Înot pentru viitorii Archie care vor să aibă succes la nivel internațional. Dar și pentru pacienții tineri și persoanele cu cancer cerebral sub 40 de ani. Militez pentru a încerca să-mi prelungesc propria viață, dar și pe cea a altor pacienți tineri și adulți care trec prin aceeași situație ca mine”, a mai spus Archie Goodburn.