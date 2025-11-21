Sportivul de la Jocurile Olimpice care a ajuns să fie căutat de FBI. E în top 10 fugari, comparat cu Pablo Escobar, se oferă 15.000.000 de dolari recompensă pentru prinderea lui

ADVERTISEMENT

Ryan James Wedding este sportivul de la Jocurile Olimpice care a ajuns să fie căutat de FBI. E în top 10 fugari de câteva luni, iar acum a fost comparat cu Pablo Escobar. Federalii promit o recompensă substanțială pentru a-l prinde.

Un sportiv de la Jocurile Olimpice, pe lista fugarilor căutați de FBI

În anul 2002 se prezenta la Jocurile Olimpice de iarnă. A reprezentat Canada, în competiția desfășurată la Salt Lake City. Ryan James Wedding s-a numărat printre concurenții care au luat parte la proba de snowboard.

Atletul de origine canadiană, în vârstă de 44 de ani, s-a clasat pe locul 24, în proba masculină de slalom gigant paralel. După ce a reușit să-și facă un nume în sport a urmat cursurile Universității Simon Fraser. Și-a dorit să devină agent de bursă sau inginer.

La doi ani de la începerea studiilor a renunțat și a lucrat ca paznic. Ulterior, lucrurile s-au schimbat radical și a intrat în lumea substanțelor interzise. Mai târziu, oficialii i-au adus mai multe acuzații, cum ar fi trafic de droguri și spălare de bani.

Mai mult decât atât, bărbatul este căutat de autorități și pentru conducereea unei rețele transnaționale de trafic de droguri. Ryan James Wedding a fost adăugat pe lista celor mai căutați de FBI din cauza lucrurilor pe care le-a făcut.

Fostul snowboarder, acuzat de crimă asupra unui martor federal

Bărbatul se află pe lista FBI încă de la începutul lui 2025 pentru că este acuzat inclusiv de crimă. a orchestrat uciderea unui martor federal care urma să depună mărturie împotriva sa.

Victima a fost împușcată mortal într-un restaurant din Medellín, Columbia. Incidentul a avut loc în ianuarie 2025. Conform autorităților federale, Ryan James Wedding ar fi pus în scenă lovitura asupra martorului după ce a fost pus sub acuzare, în 2024.

„Nimeni, nici măcar un fost sportiv olimpic, nu este mai presus de lege”, a declarat Chris Landberg, oficial superior din cadrul Biroului pentru Narcotice Internaționale și Afaceri de Aplicare a Legii din cadrul Departamentului de Stat, scrie .

Ce recompensă oferă FBI pentru fostul sportiv

Ryan James Wedding este considerat a fi cel mai mare distribuitor de cocaină din Canada. Oficialii au transmis că fostul atlet a important „60 de tone metrice” de drog din Mexic, în fiecare an, conform .

În aceeași notă, FBI a subliniat că este pe lista celor mai căutați 10 fugari din lume. Prin urmare, se oferă . Aceasta a fost inițial de 10.000.00o de dolari, însă a crescut în ultimele zile.

Autoritățile au mai adăugat 5.000.000 de dolari, directorul FBI, Kash Patel, susținând că fostul sportiv poate fi asemănat cu celebrul baron al drogurilor din Columbia, care la apogeul carierei sale deținea 80% din traficul de cocaină din SUA.

„Ryan Wedding este o iterație modernă a lui Pablo Escobar . Este o iterație modernă a lui « El Chapo» Guzman”, a spus Kash Patel, despre fostul snowboarder, mai arată sursa citată anterior.