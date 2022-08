Sportivul de talie mondială care i-a influențat cariera lui David Popovici: ”Antrenorul meu îmi trimitea clipuri cu el. Cum se antrena și cum se motiva”

Înaintea participări la Campionatele Mondiale de juniori de la Lima, ultimele din carieră, David Popovici debordează de optimist. Încrederea e la cote maxime, iar sportivul a mărturisit că pentru un mental la superlativ, l-a studiat pe unul dintre cei mai mari pugiliști ai lumii.

David Popovici: ”I’m the best”

Peste exact o săptămână vor debuta la Lima, în Peru, întrecerile Campionatelor Mondiale de natație pentru juniori, iar David Popovici și-a fixat obiective la fel de înalte precum la precedentele competiții majore.

ADVERTISEMENT

Proaspăt după ce a doborât recordul lumii în proba ”Regină”, încrederea lui David Popovici în propriile forțe este la cel mai înalt nivel.

Sportivul a dezvăluit că lucrează la acest aspect de mai mulți ani și că unul dintre cei mai valoroși pugiliști din toate timpurile l-a ajutat să aibă o mentalitate de învingător.

ADVERTISEMENT

”Nu prea am urmărit box. Am urmărit mai mult Floyd sportivul decât Floyd în ring (Floyd Mayweather, fost campion mondial la box, neînvins în întreaga carieră – n.r.). Şi am urmărit metodele de antrenament şi cum se motiva. Clipuri trimise de antrenorul meu.

Floyd, când se antrena, vorbea >, sunt cel mai bun, nu e nimeni să mă bată, sunt cel mai înalt, cel mai frumos, cel mai deştept. E o metodă şi asta de a-ţi creşte încrederea de sine.

ADVERTISEMENT

Nu ştiu dacă se minţea sau chiar credea, dar o spunea. Şi ajută că o spui şi o conştientizezi. El în timp ce se antrena îşi spunea cu nu poate să îl bată nimeni şi are 50-0 la victorii!”, a povestit David Popovici, la podcastul Fair Play.

Fusul orar, singurul adversar care l-ar putea învinge pe David Popovici

Sportivul momentului în înotul mondial, David Popovici va înota la Lima, la ultima ediție a Campionatelor Mondiale pentru juniori. În luna decembrie fenomenalul sportiv își va sărbători majoratul.

ADVERTISEMENT

Deși specialiștii anticipează noi performanțe remarcabile, Popovici a recunoscut înainte de plecare că , singurul adversar care ar putea să-l învingă.

ADVERTISEMENT

Diferența de fus orar i-a dat mari bătăi de cap și la ultima ediție a Jocurilor Olimpice, unde David Popovici a fost aproape de o medalie în proba de 200 metri liber.