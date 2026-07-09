Sportivul din România care a luat 10 la Bacalaureat. Este unic în județul său și a luat deja o decizie radicală în privința viitorului: ”Acolo cred că mă pot dezvolta”

ADVERTISEMENT

De obicei, tinerii angrenați în sport nu prea au timp să se dedice și școlii. Nu puține sunt cazurile în care aceștia pică examenul, iau note mici sau chiar aleg să nu se prezinte. Nu este și cazul lui Paul. Sportivul din Sibiu este singurul, în 2026, din județul aflat în centrul țării care a obținut media 10 la Bacalaureat.

Cine este singurul elev din județul Sibiu care a luat 10 la Bacalaureat

Marți, 7 iulie, a publicat rezultatele la Bacalaureat 2026 înainte de contestații. Deocamdată, un total de 45 de candidați au încheiat probele scrise cu media 10. Potrivit sintezei prezentate de minister, Capitala are cele mai multe medii de 10, respectiv 12 candidați. Pe următoarele locuri de pe ”podium” se află județul Cluj, cu 4 medii de 10, și județul Iași, cu 3 medii de 10.

ADVERTISEMENT

Au avut 2 medii de 10 județele Bacău, Buzău, Dâmbovița, Dolj, Galați, Hunedoara, Suceava, Vrancea. Cu o singură medie de 10 sunt Arad, Argeș, Constanța, Gorj, Mureș, Olt, Prahova, Sibiu și Timiș. Un număr uriaș, 22 de județe, nu au nicio media maximă: 22 de județe fără nicio medie de 10. Acestea sunt Alba, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, Caraș-Severin, Călărași, Covasna, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Ialomița, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Satu Mare, Sălaj, Teleorman, Tulcea, Vâlcea și Vaslui.

În acest an, județul Sibiu a avut, după cum am văzut, o singură medie de 10. este Paul Itu. Absolvent al Colegiului Național ”Gheorghe Lazăr”, la specializarea Științele Naturii, băiatul a susținut probele la limba și literatura română, la matematică și la biologie. Deși sunt materii grele, le-a încheiat pe toate cu nota maximă.

ADVERTISEMENT

Paul, sportivul din Sibiu care a uimit România cu rezultatele la învățătură

Nota 10 obținută de Paul este cu atât mai meritorie cu cât acesta nu este un simplu elev. El este și jucător de baschet de performanță la clubul CSU Sibiu. Tânărul recunoaște că rezultatul de la examenul maturității l-a surprins chiar și pe el. ”Sunt foarte fericit. Mă așteptam să iau o notă mare, dar nu mă așteptam la 10 curat. M-am trezit, am verificat telefonul și am rămas destul de surprins. Chiar nu mă așteptam la o notă atât de mare”, a declarat Paul, pentru .

ADVERTISEMENT

În paralel cu antrenamentele și meciurile, Paul și-a manageriat timpul și pentru ”carte”. Dezvăluie că pregătirea pentru examenul din această vară a fost diferită în funcție de disciplină. ”La matematică m-am pregătit pentru Bacalaureat încă din clasa a IX-a. La biologie și la limba română am început pregătirea cu aproximativ o lună înainte de examen, dar foarte intens”, a spus elevul.

ADVERTISEMENT

Ce decizie a luat sportivul în privința viitorului său

În ultimul deceniu, baschetul a ocupat un loc de prim-plan în viața lui Paul. Sibianul . În ultimul an, el a fost legitimat și a evoluat pentru CSU Sibiu. Date fiind notele sale bune la învățătură, acesta spune că studiile vor avea prioritate. ”Fac baschet de la șapte ani. Anul acesta am fost la CSU Sibiu, dar de acum înainte, pe primul loc va fi facultatea”, a mărturisit acesta.

Paul și-a făcut deja planuri pentru viitor. Școala va fi pe primul loc. El a ales să studieze business administration la Bruxelles, în capitala Belgiei, unde este deja admis. Va ajunge aici în lune septembrie, pentru că în Belgia anul universitar începe mai devreme. Sportivul va studia Business Management la Universitatea KU Leuven din Bruxelles: ”Am găsit o facultate care îmi place, într-un domeniu care mă pasionează. În străinătate cred că mă pot dezvolta mai mult și pe plan personal”, a mai punctat Paul.