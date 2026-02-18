Sportivul exclus de la Jocurile Olimpice de iarnă, premiat cu o sumă imensă de fostul patron al lui Mircea Lucescu! Și alți oameni de afaceri l-au sprijinit

ADVERTISEMENT

Vladyslav Heraskevych a fost exclus din proba de skeleton de la Jocurile Olimpice de iarnă deoarece a dorit să poarte o cască pe care apăreau chipurile unor sportivi uciși în timpul războiului din țara sa natală. Decizia Comitetului Olimpic Internațional a fost confirmată inclusiv de TAS, însă gestul său nu a rămas fără ecou.

Fostul șef al lui Mircea Lucescu l-a premiat pe sportivul exclus de la Jocurile Olimpice. Ce sumă a primit Vladyslav Heraskevych

Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina, i-a oferit aproximativ 200.000 de euro sportivului Vladyslav Heraskevych, care a fost exclus de CIO din proba de skeleton de la Jocurile Olimpice de iarnă deoarece ar fi dorit să poarte o cască pe care apăreau imagini cu 20 de sportivi uciși în timpul războiului din Ucraina.

„Acești bani sunt echivalentul bonusului olimpic pe care el și echipa sa l-ar fi primit în cazul unei victorii”, a precizat omul de afaceri într-un comunicat difuzat de fundația sa, conform . , .

În ajutorul lui Vladyslav Heraskevych au sărit și alte companii, care au donat, în total, aproximativ 60.000 de euro . Decizia CIO a fost criticată în spațiul public, inclusiv de către președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, însă excluderea sportivului a fost confirmată de către Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

Ce a declarat Vladyslav Heraskevych după excluderea de la Jocurile Olimpice

Heraskevych a avut o reacție dură după ce a fost exclus de la Jocurile Olimpice de iarnă. „Încă sunt de părere că nu am încălcat vreo regulă și că aș fi avut dreptul să particip cu această cască, la fel ca alți sportivi care au făcut lucruri similare în zilele precedente la aceste Jocuri Olimpice. Nu am primit nicio explicație cu privire la faptul că un schior a avut dreptul să participe cu un mesaj pentru un coechipier decedat, iar noi nu am putut.

Documentul precizează că eu am anunțat public faptul că era vorba despre victime ale războiului, dar, bineînțeles, dacă te uiți la cască, acest lucru nu este clar. Această cască nu vine alături de un context politic, așadar sunt de părere că aveam dreptul să o folosesc în timpul competiției”, a precizat sportivul ucrainean, conform .