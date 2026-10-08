Sportivul pe care Anamaria Prodan îl apreciază enorm: ”Mă face la fel de mândră ca fotbalul lui”

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El este fotbalistul pe care Anamaria Prodan îl apreciază din punct de vedere sportiv. I-a făcut o caracterizare foarte frumoasă unui „copil” care și-a atins visul pe care-l avea în minte. Despre ce jucător este vorba în realitate.

Anamaria Prodan, cuvinte de laudă la adresa unui sportiv român

Anamaria Prodan (53 ani) este ambițioasă, perseverentă și muncește enorm pentru a fi pe culmile succesului. E o femeie puternică care a trecut prin multe situații, iar de curând a fost . A trecut cu bine peste intervenția chirurgicală efectuată într-un spital bucureștean, apoi a plecat din România. Anterior, .

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Statele Unite ale Americii este locul în care a ajuns agentul FIFA. A ales să meargă acolo unde locuiește partenerul de viață pentru a-l susține în carieră, Roland Gavril fiind un pugilist de renume. Cu această ocazie, fosta moderatoare de la Antena 1 a dezvăluit că a avut parte de o întâlnire memorabilă cu un sportiv român.

Celebra impresară s-a dus să-l vadă pe Louis Munteanu, care a semnat în urmă cu ceva vreme cu o echipă de peste Ocean. Fotbalistul are contract cu D.C. United din Major League Soccer (MLS), după plecarea de la CFR Cluj. Vedeta are numai cuvinte de laudă la adresa jucătorului despre care spune că este o mare mândrie.

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„Sunt momente în care privești un jucător și vezi cât de departe a ajuns copilul care avea un vis. Și ți se umple sufletul. Astăzi, am venit să-l văd pe Louis Munteanu”, a notat Anamaria Prodan, pe contul oficial de Instagram. Mesajul ei este însoțit de o imagine alături de sportiv. Întâlnirea lor a avut loc în Ashburn, Virginia.

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Cum îl descrie Anamaria Prodan pe sportiv

„Să-l întreb cum se simte, să-l văd la antrenament, să știu că este bine. Sunt mândră să fiu alături de omul care duce pe umeri toate așteptările puse în talentul lui. Louis are acel bun-simț care mă face la fel de mândră ca fotbalul lui. Are respect, disciplină și puterea de a cere de la el încă puțin, chiar și atunci când a dat tot.

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În spatele acestui transfer la WASHINGTON DC sunt ani de muncă, sacrificii și zile în care a continuat fără să știe cât de aproape era de vis. Astăzi poartă cu el, peste ocean, un nume și o țară. România. Iar eu mă bucur să văd că își păstrează sufletul frumos pe măsură ce visurile lui cresc.

Sunt mândră de tine, Louis. De jucătorul care ești și de omul care alegi să fii în fiecare zi. Dumnezeu ți-a deschis o ușă pentru care ai muncit enorm. Pășește prin ea cu credință și curaj. Ai atât de multe de arătat lumii”, a completat Anamaria Prodan, care are și un sfat pentru Louis Munteanu.

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Renumita impresară i-a transmis să meargă înainte pentru că „cerul nu este limita. Este doar începutul”. L-a numit pe tânărul fotbalist „puști”, acesta având 24 de ani. Jucătorul născut în Vaslui a bifat cel mai scump din istoria celor de la DC United. În plus, are performanțe importante atinse și pe teritoriul țării noastre.