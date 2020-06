Sportivul român Ciprian Grosu, interviu despre iadul de la New York: „Am și eu arme! În caz de atac, deschidem focul!”. Cum a ajuns să îl cunoască pe Trump: “Mereu s-a purtat frumos!”. Exclusiv

New York este considerat de mulți orașul de vis. Lux, opulență, salarii mari, toate acestea întăresc stereotipul că este locul perfect în care să îți petreci viața, mai ales că îl vezi atât de frumos în filme. Numai că, cel puțin în 2020, New York este sinonim cu iadul pe Pământ. Este cea mai crunt lovită zonă din lume de coronavirus, iar în aceste săptămâni este orașul în care au loc manifestații sângeroase pe străzi pentru abolirea rasismului după uciderea lui George Floyd de către un polițist.

Sportivul român Ciprian Grosu, interviu despre iadul de la New York: „Trump mereu a fost un gentleman și s-a comportat frumos față de mine”

FANATIK a stat de vorbă cu un sportiv român care s-a stabilit la New York. Este vorba de multiplul campion la culturism Ciprian Grosu, care a plecat în Statele Unite în anul 2006. Sportivul a povestit pentru publicația noastră cum s-a transformat orașul de vis într-un adevărat iad. El este și adeptul unor teorii ale conspirației și crede că manifestațiile au o strânsă legătură cu alegerile prezidențiale care urmează în Statele Unite, considerând că mulți dintre protestatari sunt plătiți să iasă pe străzi.

În momentul în care l-am întrebat despre protestele pentru George Floyd, Ciprian susține că s-a documentat pe această temă și ne spune că sunt zeci de cazuri în care persoanele de culoare sunt omorâte pe teritoriul Statelor Unite. Vine și cu argumente: „Stați să vă trimit link-ul cu ceea ce s-a întâmplat în Chicago, înainte de moartea lui George Floyd. Au fost omorâte 50 de african americans și nimeni nu a ieșit pe stradă”.

Discuția noastră a continuat și după interviu, iar Ciprian a spus că este un susținător declarat al lui Donald Trump: “În 2016, mulți au spus că pleacă din SUA dacă iese Trump. Nu a plecat nimeni. NI-MENI! De ce? Pleacă de la bine? Eu sunt sigur că și manifestațiile de acum sunt pentru a-l împiedica pe Trump să câștige din nou alegerile”.

Sportivul a povestit că a avut și șansa să îl întâlnească pe actualul președinte al Statelor Unite: “Eu pe Trump îl vedeam de 2 ori pe săptămână la restaurantul unde am muncit timp de 4 ani, unul dintre cele mai scumpe din America. El venea când era sezonul trufelor albe și mânca acolo. Mereu a fost un gentleman și s-a comportat frumos față de mine, ospătari, picoli. A făcut prea multe lucruri bune să nu îl aleagă lumea”

“Eu am plătit 51.000 de dolari în taxe anul trecut. Unde este corectitudinea?”

Cât despre orașul în care trăiește, sportivul ne spune și fața nevăzută a New York-ului, taxele uriașe pe care trebuie să le plătească anual: “Marian, plătesc 42% taxe săptămână de săptămână în New York. Pentru ce? Să ajut șomerii, ilegalii, putorile? Eu am plătit 51.000 de dolari în taxe anul trecut. Unde este corectitudinea? Aștept să treacă concursurile de anul acesta și mă mut în Florida sau Texas. Mi-a ajuns New York. De când cu democrații, orașul a ajuns o groapă de adunături sociale”

În interviul pe care îl puteți citi mai jos, Ciprian Grosu a vorbit despre modul în care s-a transformat orașul New York în ultimele săptămâni odată cu protestele care au venit după moartea lui George Floyd. Sportivul spune că s-a înarmat și că nu are de gând să ezite să apese pe trăgaci în momentul în care vreun inconștient ar vrea să intre în apartament.

“Black Lives Matter, alături de Antifa (o mișcare anti-fascistă) sunt organizații subvenționate de către Clinton Foundation și George Soros”

Salut, Ciprian. A fost un an nebun în întreaga lume, dar mai ales în New York. Aș vrea să începem cu protestele după moartea lui George Floyd, care au împânzit America. Spune-mi, te rog, cum trăiești aceste manifestații, care continuă și acum?

– Sincer, sunt șocat să văd cum atât de multă lume este manipulată pentru o cauză care în realitate nu există decât atunci când un polițist omoară prin imprudență un african american. Zilnic sunt zeci de cazuri de omor în comunitățile de negri și nimeni nu se autosesizează sau protestează. “Black Lives Matter” alături de Antifa (o mișcare anti-fascistă) sunt organizații subvenționate de către Clinton Foundation și George Soros și apar numai în anumite situații. Dacă cuiva i-ar păsa în realitate ar face tot timpul anului, nu?

Ne este foarte greu să ne imaginăm ce se întâmplă în SUA. Doar ce vedem la TV, pe Facebook sau Twitter. Te rog să ne povestești ce se întâmplă în aceste zile în New York…

– New York-ul este un stat cu o populație de 19 milioane de oameni și poți conduce 5 ore și să te afli tot în New York. Ceea ce se vede la TV se întâmplă numai în zone de shopping unde protestatarii în numele lui George Floyd distrug magazine, fură și agresează polițiștii care au ordin de la Primar sa nu scoată armele sau să aresteze protestanți. Deci problema este mai gravă și începe de la conducerea fiecărui Stat. În New York, au fost eliberați din pușcării peste 10.000 de deținuți în martie odată cu pandemia, unde crezi că sunt acești infractori acum?!

“Avem dreptul Constituțional să ne apărăm. În caz de atac, deschidem focul”

Pare o nebunie…

– Pe lângă asta, a fost data legea “free bail reform” adică orice persoană arestată, indiferent de crima comisă este eliberată fără cauțiune. Problemele din New York sunt mai multe și toate țin de conducerea democratică și tandemul Di Blasio/Cuomo. Antifa alături de Black Lives Matter au atacat cele mai scumpe magazine de pe 5th Avenue și Lower Manhattan alături de câteva bănci. S-au folosit de coșurile de gunoi metalice de pe stradă și, culmea, cărămizi care au fost plasate strategic aproape de fiecare intersecție. Cum au ajuns acele cărămizi acolo nefiind zona de construcție, nimeni nu știe, sau, de fapt, nu vrea sa spună. Aceeași organizație, Antifa, a declarat război pe Social Media albilor și a anunțat ca următorul pas va fi sa între peste lume în case.

Ești îngrijorat de faptul că se va ajunge să se intre în casele oamenilor?

– New York-ul nu este la fel peste tot iar în anumite zone populația are arme din cele mai vechi timpuri. Toți vecinii sunt pregătiți pentru orice război civil și orice atac dar până acum nu s-au apropiat de Queens Long Island, Westchester, Upstate etc. S-au limitat la zonele nepăzite și unde poliția este legată de mâini și de picioare de către primar. În afara de Manhattan, fiecare county are câte un Sheriff și aceștia nu mai aparțin de NYPD, ci de State Police. Avem dreptul Constituțional să ne apărăm, 2nd amendment, și sustinerea lor ca, în caz de atac, să deschidem focul. Acesta este motivul pentru care acești huligani se lasă așteptați.

“Am și eu arme. Un vecin și-a cumpărat AK 47 (n.r. mitralieră Kalașnikov). Foarte mulți sunt înarmați în caz că cineva vrea să intre”

Mi-ai povestit într-o discuție anterioară că ești pasionat de arme și deții câteva. Ai avea ezitări să le folosești în cazul în care intră cineva în casă?

– Nu. Cum să am ezitări când un nebun vrea să îmi pună în pericol viața mea, a soției mele? Am o vorbă: decât să plângă mama, mai bine plânge maică-sa. Cum să nu îmi protejez soția, câinele de animalele astea? Dar nu intră nimeni peste noi, stai liniștit. Am și eu arme. Un vecin și-a cumpărat AK 47 (n.r. mitralieră Kalașnikov). Foarte mulți sunt înarmați în caz că cineva vrea să intre. Au făcut amenințări pe Instagram, pe Twitter că urmează să vină în case. Dar nu vine nimeni, că nu sunt inconștienți. Stai liniștit. Ei intră unde știu că nimeni nu opune rezistență.

Ai mai trăit așa ceva în viața ta?

– Nu am mai experimentat niciodată în 14 ani așa ceva, dar era de așteptat, din moment ce sunt anunțuri în care se angajează protestatari cu sume între 15$-25$. Internetul este plin cu anunțuri atât pe Facebook cât și pe Craigslist.

“Imaginea șoc a fost atunci când niște protestatari din mulțime au cerut celor 8 ofițeri prezenți să îngenuncheze pentru George Floyd”

SUA pare pentru mulți dintre români țara de vis în care ar vrea să trăiască. Îți imaginai că vor exista manifestații, jafuri și conflicte la o asemenea magnitudine?

– Nu mă așteptam să văd așa ceva în America, dar ținând cont de faptul că doar în Statele Democratice sunt astfel de manifestații îmi dă mult de gândit. Sa fie oare o coincidență faptul că singurele state unde noul coronavirus a creat haos au fost cele conduse de către Democrați, iar acum aceleași state au protestatari care distrug propriile orașe pentru George Floyd?!

Care a fost imaginea care te-a șocat în această perioadă după tot ce s-a întâmplat?

– Imaginea șoc a fost atunci când niște protestatari din mulțime au cerut celor 8 ofițeri prezenți sa îngenuncheze pentru George Floyd. Fiind depășiți numeric și neavând niciun suport din partea Primarului au trebuie să îngenuncheze și sa îndure, după părerea mea, cea mai umilitoare experiență. Nu văd nimic pozitiv cu acesta mișcare BLM (n.r. Black Lives Matter), atât timp cât ei se omoară între ei zilnic peste tot în America.