Sportivul român condamnat în SUA pentru viol, confesiuni după ce a stat 6 luni după gratii: „Am pierdut aproape totul. Părinții mei au fost obligați să vândă aproape tot”

Mihai Cârcoană, baschetbalistul care a semnat recent cu CS Vâlcea, a fost condamnat la 6 luni de închisoare cu executare în Statele Unite ale Americii. Tânărul în vârstă de 21 de ani a vorbit despre cea mai grea perioadă din viața sa și a explicat în ce condiții a fost eliberat.

Baschetbalistul român condamnat în SUA pentru viol, confesiuni după ce a stat 6 luni după gratii: „Am pierdut aproape totul. Părinții mei au fost obligați să vândă aproape toată agoniseala de o viață”

Mihai Cârcoană a executat cele 6 luni de pedeapsă la închisoarea Union County, din Dakota de Sud, după care a fost deportat și a semnat cu cei de la CS Vâlcea. El a apucat chiar să și debuteze în .

ADVERTISEMENT

Tânărul de 21 de ani a oferit un interviu pentru , în care a explicat pas cu pas ce s-a întâmplat și cum a ajuns să fie închis. În ziua când și-a aniversat ziua de naștere, acesta a cunoscut o fată, care ulterior l-a acuzat pe sportivul român de viol.

Timp de un an și jumătate, cât a durat ancheta, acesta nu a avut posibilitatea să se pregătească, lucru care pentru el a fost cea mai grea pedeapsă. Una dintre cele mai mari speranțe ale baschetului american de colegiu, Mihai Cârcoană a fost nevoit să accepte o pedeapsă de 6 luni de închisoare cu executare, asta deși expertizele ADN au demonstrat că nu a fost vorba despre viol.

ADVERTISEMENT

„Rezultatele ADN au arătat clar că violul nu a existat”

„Au apărut rezultatele expertizelor ADN, care au arătat clar și fără dubii că violul presupus nu a existat și că acuzațiile inițiale nu au fost fondate. Din păcate, necunoscând America și sistemul juridic de acolo și neavând niciun fel de ajutor sau recomandare, la început am ales o echipă de avocați care nu a reușit să urgenteze începerea procesului.

A doua echipă de avocați a fost mult mai capabilă, a solicitat toate probele și expertizele necesare, așa că, după un an de zile, a reușit să convingă procurorii că primele acuzații sunt false. Totuși, procesul nu a început nici atunci și au mai trecut încă 6 luni. Un an și șase luni fără baschet, fără pregătirea fizică necesară și fără acces la antrenamente în echipă, înseamnă enorm pentru un sportiv care dorește să-și continue cariera la nivel înalt”, a declarat Mihai Cârcoană.

ADVERTISEMENT

Mihai Cârcoană: „Toate aceste perspective au fost spulberate în urma acuzațiilor”

Baschetbalistul român a explicat că părinții lui au făcut eforturi uriașe pentru a-i plăti cauțiunea, pentru ca el să poată fi eliberat din închisoare. Nu mai puțin de 50.000 de dolari au plătit părinții lui Mihai Cârcoană pentru ca acesta să poată fi judecat în libertate.

„Cea mai grea pedeapsă nu au fost cele 6 luni zile pe care le-am petrecut în închisoarea Union County din Dakota de Sud, un loc pentru deținuții care au comis infracțiuni minore. Cea mai grea pedeapsă a fost acel un an și jumătate în care am pierdut aproape totul! Nu știu dacă înțelegeți, dar, pentru mine, să nu mai pot juca baschet este același lucru cu închisoarea pe viață. Pe 7 decembrie 2022, eram unul dintre cele mai bune speranțe ale baschetului american de colegiu, aveam bursă școlară la o universitate foarte bună. Toate aceste perspective au fost spulberate în urma acuzațiilor.

ADVERTISEMENT

Părinții mei nu sunt oameni bogați și au fost obligați să vândă aproape toată agoniseala de o viață, ca să îmi poată plăti cauțiunea și onorariul avocaților. Știind că sunt nevinovat, la început nu am luat foarte în serios problema, dar, pe măsură ce timpul trecea, am realizat cât de gravă e situația în care mă aflu. Pierdut într-o lume necunoscută, abia în 7 decembrie 2023, adică după fix un an, mi-am recăpătat speranța”, a mai spus baschetbalistul Mihai Cârcoană.