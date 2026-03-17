Sportivul român de 18 ani a fost ucis de tren! Nu l-a auzit din cauza căștilor

Gabriel-Alexandru Ioniță
17.03.2026 | 23:04
Sportivul român de doar 18 ani a murit după ce a fost lovit de tren. Foto: Facebook
Carol Bălălău, un voleibalist în vârstă de doar 18 ani legitimat la Clubul Sportiv Vâlcea 1924, a murit după ce a fost lovit de tren în cartierul Ostroveni din Râmnicu Vâlcea. Tragedia s-a petrecut în seara zilei de luni, 16 martie 2026, când victima se întorcea acasă de la antrenament. Din primele informații, se pare că tânărul avea căștile pe cap în momentele respective, iar din acest motiv nu a auzit trenul atunci când a dorit să treacă peste calea ferată.

Trenul se deplasa în direcția Sibiu. Impactul a fost unul extrem de puternic, astfel încât băiatul nu a avut vreo șansă de supraviețuire și a murit deci în condiții foarte violente. Despre el se știe că era elev în clasa a XII-a la profil sportiv, intensiv volei, iar multă lume l-a catalogat de-a lungul timpului drept un tânăr foarte serios, disciplinat și dedicat drumului pe care pornise în viață.

În prezent se derulează o anchetă pentru a se stabili exact care au fost cauzele în care s-a produs această tragedie, deși pare deja destul de evident ce s-a întâmplat. Bineînțeles că acest episod a șocat întreaga comunitate, în special pe apropiații și cunoscuții tânărului, dar și pe cei de la clubul sportiv la care el era legitimat.

Mesajul transmis de CS Vâlcea 1924 după această tragedie

Astfel, cei de la Clubul Sportiv Vâlcea 1924 au simțit nevoia, în mod firesc, să transmită un mesaj de susținere pentru familia și prietenii lui Carol Bălălău, dar și de regret vizavi de această pierdere extrem de prematură:

„Suntem cu tine, Carol! Suntem lângă familia ta! Ținem în mână medalia de aur cu care pleci în altă lume! Mai bine de două decenii trecuseră de când nu mai trăisem asta! Tu ne-ai adus bucuria unei performanțe istorice, ne-ai făcut mândri de colegiul tău, de echipa ta, de echipa noastră! Fiecare atac, fiecare punct vor avea pentru generația ta, pentru colegii tăi, suportul paselor tale. Ridică-ne mingea, acum, că te-ai ridicat la Ceruri!”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
