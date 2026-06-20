Sportul adorat de români care a devenit o afacere fabuloasă. 3.000.000.000 de dolari sunt investiți în 2026

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Formula 1 se transformă, încet, dar sigur, într-una dintre cele mai profitabile afaceri din lume. Până nu de mult, Marele Circ era doar un sport de nișă pentru pasionații de motorsport. F1 a devenit însă un fenomen global, care generează investiții uriașe de pe urma celor mai mari branduri de pe planetă.

Formula 1, noua afacere de succes în sport. 3 miliarde de dolari au fost investite în 2026

Conform unui studiu realizat de , investițiile în sponsorizările din Formula 1 vor depăși pragul de 3.000.000.000 dolari în acest an, o creștere cu aproximativ 15% față de 2025 (2.500.000.000 dolari). Suma este aproape dublă față de nivelul care s-a înregistrat în urmă cu numai câțiva ani. Expansiunea fără precedent a competiției i-a convins pe giganții din tehnologie, modă, finanțe și industria de lux să își asocieze numele cu Formula 1.

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Formula 1 este deținută de Liberty Media Corporation. Veniturile Formula 1 de la finalul anului 2025 au crescut cu 14% și au ajuns la 3.900.000.000 dolari, susținute de parteneriate puternice și de creșterea veniturilor din publicitatea digitală. „Formula 1 a avut din nou un an excepțional, sportul performând la capacitate maximă în ceea ce privește creșterea, implicarea fanilor și dinamica comercială. Am reînnoit mai multe parteneriate existente pe termen lung și am semnat mai multe noi parteneriate de marketing”, a declarat Derek Chang, directorul general al Liberty Media.

Sectorul tehnologic a investit peste 565.000.000 dolari în sponsorizările din F1. Giganți precum Oracle și Hewlett-Packard Enterprise au devenit actori esențiali în dezvoltarea economică a competiției. Valul continuă să crească și datorită amploarei pe care a luat-o inteligența artificială. În 2026, Formula 1 a încheiat mai multe parteneriate cu firme din domeniul AI, cum ar fi Groq, Meta AI (META) și Anthropic.

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Investiții uriașe din partea brandurilor de îmbrăcăminte

Firmele de echipamente sportiv, dar și brandurile de designer investesc tot mai mult în Formula 1. Companii uriașe și-au majorat cheltuielile pentru sponsorizări cu 75% în ultimii doi ani, iar cel puțin șapte colaborări multianuale își fac debutul în 2026:

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Puma și Adidas : colaborări pe mai mulți ani în valoare totală de 140 de milioane de dolari;

: colaborări pe mai mulți ani în valoare totală de 140 de milioane de dolari; Tommy Hilfiger : furnizor oficial al echipamentului echipei Cadillac Formula 1 Team;

: furnizor oficial al echipamentului echipei Cadillac Formula 1 Team; New Era Cap Company : un nou acord pe mai mulți ani cu Williams Racing;

: un nou acord pe mai mulți ani cu Williams Racing; Castore : parteneriat multianual cu Haas F1 Team;

: parteneriat multianual cu Haas F1 Team; HUGO BOSS : continuă colaborarea cu Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team;

: continuă colaborarea cu Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team; LVMH: a intrat în al doilea an al parteneriatului său global pe 10 ani cu Formula One.

Creșterea pieței din SUA stimulează noi investiții

La nivel global, a ajuns la 827.000.000 în 2025. Numărul a crescut cu 12% față de anul 2024. Expansiunea din SUA a avut un rol esențial. De când Marele Circ a revenit pe ESPN, în 2018, audiența medie a curselor a crescut de la 554.000 de telespectatori la 1.300.000 de telespectatori pe cursă în 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 135%.Ca urmare a acestei evoluții, investițiile în sponsorizări din partea companiilor americane au crescut cu 68% din 2023.

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Formula 1 atrage tot mai mulți fani tineri

De-a lungul timpului, F1 s-a adresat mai degrabă unui public în vârstă, cu venituri foarte ridicate, mai ales că prețul biletelor la curse este unul mare. Acestea pot varia între 150 de dolari și peste 2000 de dolari pentru accesul general. , în funcție de locul în care are loc Marele Premiu. În 2014, fostul șef F1, Bernie Ecclestone (95 de ani), afirma că nu are sens să urmărească atragerea unui public mai tânăr.

„Prefer să ajung la bărbatul de 70 de ani care are foarte mulți bani. Nu are rost să încercăm să ajungem latineri, pentru că ei nu vor cumpăra niciunul dintre produsele de aici. Iar dacă specialiștii în marketing urmăresc acest public, atunci poate că ar trebui să își facă publicitate la Disney”, era mesajul lui Ecclestone.

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Cu toate acestea, publicul ultra-bogat a limitat dezvoltarea F1 pe termen lung. De aceea, în ultimii ani, Formula 1 a schimbat strategia și s-a orientat spre fanii mai tineri și mai activi în mediul online. Două dintre colaborările F1 au contribuit masiv la remodelarea demografiei acestui sport: Netflix și Walt Disney. Peste 4.000.000 de copii cu vârste între 8 și 12 ani urmăresc activ sportul în SUA și Europa, iar 54% dintre urmăritorii de pe TikTok și 40% dintre urmăritorii de pe Instagram au sub 25 de ani, conform datelor furnizate de Formula 1.

Implicarea fanilor tineri începe să se transforme în impcat comercial. Conform unui sondaj realizat de american, 37% dintre fani au cumpărat deja produse oficiale F1, iar 39% dintre reprezentanții noii generații au transmis că iau în considerare produsele unui sponsor al F1.