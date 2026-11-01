„Sportul bogaților!” Câți bani câștigă Kimi Antonelli dacă devine campion în Formula 1

ADVERTISEMENT

Formula 1 a fost dintotdeauna un sport al bogaților, în care veniturile și încasările au atins cote record. Sumele ce se învârt în jurul piloților, dar și în jurul echipelor, sunt unele amețitoare. Kimi Antonelli este implicat în acest sport de ceva timp și, dacă va deveni campion mondial, , el ar putea câștiga un bonus mai mare decât salariul său garantat de Mercedes, contrar așteptărilor.

Cât poate câștiga Kimi Antonelli dacă va ieși campion în Formula 1. Bonusul, mai mare decât salariul

Mulți fani și împătimiți ai sporturilor motorizate ar putea crede că principalul favorit la titlul mondial din 2026 s-ar alege cu o sumă colosală de bani, dacă va realiza acest obiectiv. Însă, realitatea combate această preconcepție.

ADVERTISEMENT

În mod surprinzător, puștiul-minune al Formulei 1 are unul dintre cele mai mici salarii de pe grilă. Antonelli câștigă numai două milioane de dolari pe an, fiind astfel la coada clasamentului.

Însă, dacă își va trece în cont titlul mondial din 2026, salariul său va crește la aproape 10 milioane de euro, adică 11 milioane de dolari, potrivit cotidianului german . Practic, leafa sa va fi de peste cinci ori mai mare.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, diferența în raport cu al său coechipier, George Russell, rămâne una considerabilă. Britanicul primește 34 de milioane de dolari pe an, la egalitate cu Charles Leclerc, pe poziția a treia. Pe primul loc se află Max Verstappen, cu 70 de milioane, iar Lewis Hamilton vine în urma sa, cu 60 de milioane.

ADVERTISEMENT

Care este situația contractuală a lui Antonelli?

Înțelegerea actuală a lui Kimi Antonelli cu Mercedes este valabilă până la finele sezonului următor. El a fost confirmat la echipa germană în august 2024, ca înlocuitor al septuplului campion mondial Lewis Hamilton, care a ales să semneze cu Ferrari.

ADVERTISEMENT

Cel mai probabil, nemții îi vor pune pe masă un nou contract tânărului din Bologna, mai ales dacă va cuceri primul său titlu. „Săgețile Argintii” vor căuta cu orice preț să-și păstreze pilotul, în condițiile în care l-au adus în propriul program .