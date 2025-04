Sportul cucereşte streamingul. Venituri colosale pentru platforme ca Netflix, Max, Amazon Prime sau Disney+

Consumul de conţinut video s-a schimbat în ultimul deceniu, după apariţia platformelor de streaming. Mulţi preferă să aleagă Netflix, MAX sau Disney+ pentru filme, seriale sau documentare, iar În plus, veniturile uriaşe generate de aceste platforme nu sunt nici ele trecute aşa uşor cu vederea. Întreaga industrie a generat, în 2023, venituri de aproape 199 de miliarde de dolari.

Netflix a schimbat jocul în lumea platformelor de streaming

Momentul de cotitură a venit în aprilie 2020, când întreaga planetă se afla în lockdown din cauza pandemiei de COVID-19. Netflix a început să difuzeze „The Last Dance”, documentar dedicat carierei lui Michael Jordan şi sezonului 1997-1998, când Chicago Bulls a câştigat ultimul titlu în NBA.

ESPN a bifat audienţe record în SUA, însă cu peste 23.000.000 de oameni care au urmărit, în primele 4 săptămâni, documentarul în afara Statelor Unite ale Americii.

„The Last Dance” nu a fost primul succes al Netflix în lumea documentarelor sportive. Pe 8 martie 2019, platforma de streaming a lansat primul sezon din Formula 1: „Drive to Survive” şi a intrat imediat în topul celor mai urmărite programe. După 6 sezoane pe Netflix, documentarul despre Formula 1 a primit undă verde şi pentru un al 7-lea sezon, care a avut premiera pe 7 martie.

La 2 ani distanţă de la lansarea documentarului, care oferă imagini exclusive din culisele curselor, Nielsen Sports a anunţat că audienţa curselor de Formula 1 a crescut cu 5,7% (aproximativ 50.000.000 de noi telespectatori).

4.000.000 de dolari a primit Michael Jordan pentru participarea în documentarul „The Last Dance”, bani pe care i-a donat în scopuri umanitare

MAX a transmis Jocurile Olimpice 2024

Publicul din România a avut parte de o premieră în 2024, când Jocurile Olimpice de la Paris au fost transmise, pe lângă TVR și Eurosport, de platforma MAX. Faţă de posturile TV, pe platforma de streaming au putut fi urmărite toate disciplinele sportive în direct, dar şi, ulterior, în reluare. După ce HBO MAX a devenit MAX, conţinutul Eurosport Premium s-a mutat aici, astfel că fanii sportului au o secţiune special dedicată, unde pot urmări tururi cicliste, turneele de Mare Şlem, sporturi de iarnă sau turnee de snooker.

Peste 7 miliarde de minute urmărite în fluxul streaming, de 6 ori mai mult faţă de ediţia Jocurilor Olimpice de la Tokyo 2020 (desfășurate în 2021 din cauza pandemiei de COVID-19). De asemenea, numărul de abonaţi noi a crescut simţitor la JO de la Paris 2024, cu un plus de 77% faţă de ediţia din 2021.

De ce sportul se îndreaptă spre streaming

DAZN este platforma de streaming creată special pentru iubitorii sportului, însă marii jucători de pe piaţă vor să intre şi pe alte platforme, de unde pot atrage noi fani. De exemplu, în Marea Britanie poate fi urmărit câte un meci din fiecare etapă de Champions League pe Amazon Prime. În plus, 20 de meciuri din fiecare sezon al Premier League, în perioada 2019-2025, au fost transmise pe aceeaşi platformă de streaming. Lucrurile stau cu totul altfel în SUA, unde Amazon Prime transmite meciuri din NFL, MLB sau NHL.

Pe lângă atragerea de noi fani, intrarea pe platformele de streaming cu documentare sportive aduce noi venituri. Arsenal sau Manchester City au încasat 10.000.000 de lire sterline pentru accesul oferit celor de la Amazon Prime în vederea producerii unui sezon din seria „All or Nothing”, documentar care oferă imagini de culise din viaţa unui club de-a lungul unui sezon.

NBA, contract miliardar pentru următorii 11 ani

În iulie 2024, NBA a anunţat încheierea unui super-contract pentru drepturile TV. Mai exact, în perioada 2025 – 2036, meciurile din liga nord-americană de baschet vor fi transmise de ESPN/ABC, NBCU și Amazon Prime Video. Costul final a fost unul uriaş: 76 de miliarde de dolari pentru cei 11 ani.

Pe Amazon Prime, la nivel internaţional, vor fi transmise 86 de meciuri din sezonul regular, la care se vor adăuga meciuri din primele două runde de play-off, în timp ce finalele vor fi difuzate aici doar în anii impari, la care se va adăuga şi ultimul sezon al contractului. Pentru acest pachet, platforma de streaming va plăti 1,8 miliarde de dolari pe an.

Şi România a intrat în joc

Trendul global a ajuns şi în România, iar primul documentar sportiv de impact a apărut în prima jumătate a anului 2024. „Hai, România! – Povestea Generației de Aur” a intrat întâi în cinematografe, pentru ca apoi să ajungă pe Netflix. În primăvara anului trecut a fost lansat şi care poate fi urmărit pe MAX.

FRF a intrat şi ea puternic pe piaţa documentarelor. Întâi a fost sub conducerea tehnică a lui Edi Iordănescu. Apoi, Federaţia a anunţat miniseria „Generaţia de Suflet”, programată să apară în martie 2025 şi care va oferi imagini din culise de la EURO 2024 şi din parcursul fără înfrângere al „tricolorilor”, acum sub „bagheta” lui Mircea Lucescu, din Liga Naţiunilor.

Netflix, cea mai bogată colecţie

Pe lângă Formula 1, cu „Drive to Survive” şi „The Last Dance”, Netflix mai oferă câteva documentare sportive spectaculoase: „Full Swing„ (golf), „Full Speed” (NASCAR), „America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders” (fotbal american), „Sprint” (atletism), „Receiver” (fotbal american), „LALIGA: All Access” (fotbal), „Simone Biles: Rising” (gimnastică), „Starting 5„ (baschet), „The Comeback: The 2004 Red Sox” (baseball), „Court of Gold” (baschet) sau „Tour de France: Unchained” (ciclism).

2025 a început în forţă

Abia am intrat în a treia lună din 2025, iar fanii sportului au parte de câteva documentare atractive pe platformele de streaming. „Court of Gold” (Netflix) oferă imagini de culise din turneul olimpic de baschet de la JO de la Paris 2024. „The Greatest Rivalry: India vs Pakistan” (Netflix) oferă o perspectivă asupra rivalităţii dintre India şi Pakistan în cricket.

Celtic City (MAX) este un documentar pe mai multe episoade concentrat pe istoria lui Boston Celtics. Doubters to Believers: Liverpool FC – Klopp’s Era (Amazon Prime) oferă o incursiune în istoria mandatului lui Jurgen Klopp pe banca lui Liverpool.