Ancuța Bodnar, dublă campioană olimpică la canotaj, pusă într-o ipostază inedită la un eveniment caritabil: „Este pentru prima dată”

Luni, 29 decembrie, orașul Suceava a găzduit la Sala Polivalentă Putna întâlnirea între generații în cadrul Cupei Ovidiu Larionescu. Toți cei care au vrut să fie prezenți au avut accesul gratuit, iar recomandarea a fost ca fiecare să aducă cu această ocazie o jucărie de pluș pentru a fi donată către copii defavorizați.

Ancuța Bodnar a lăsat canotajul pentru handbal

Printre s-a aflat și Ancuța Bodnar. Dacă în toamna anului 2024 fusese în centrul atenției în tribune la meciul de handbal al lui Dinamo, , de data aceasta a trecut la acțiune. Dubla campioană olimpică la canotaj a participat la un joc de handbal, jucând în premieră acest sport și mărturisind la final cum i s-a părut în comparație cu sportul în care a scris istorie.

„A fost un eveniment foarte frumos, mi-am dorit foarte mult să fiu prezentă. Anul trecut nu am jucat. Am stat doar în tribune. A fost pentru prima oară când am jucat handbal. E mult spus jucat. Am fost pe teren câteva minute. M-am bucurat să joc alături de cei mai buni. A fost prima lecție de handbal. La anul va fi și mai bine.

Este prima dată când pun mâna pe o minge de handbal. Nici la școală nu am jucat. (N.r. Mai ușor cu vâslele decât cu mingea de handbal?) Deocamdată, da. Trebuie antrenament. Sunt convinsă că, dacă aș mai juca câteva ore, cu siguranță m-aș descurca mult mai bine. Colegii mei au făcut handbal la școală. Suntem mândri de ei. Îi felicităm”, a declarat Ancuța Bodnar în exclusivitate pentru FANATIK.

Dorința Ancuței Bodnar pentru 2026

Ancuța Bodnar a oferit și câteva concluzii despre anul 2025 și a spus ulterior ce își dorește pentru anul viitor. Sportiva în vârstă de 27 de ani a spus că ținta ei și a echipajului său este aurul mondial.

„A fost un an foarte bun, un an în care am încercat să demonstrăm că suntem cei mai buni și ne-a ieșit. Ne-am întors victorioși de la campionatele europene și mondiale. Ne dorim ca în 2026 să punem la punct și ultimele detalii. Ne dorim să luăm aurul mondial.

(n.r. Vă gândiți deja la Jocurile Olimpice din 2028?) Anul 2028 este încă departe, dar în același timp destul de aproape. Timpul trece extrem de repede, iar noi nu putem decât să ne antrenăm cât mai bine și să avem încredere în noi că, din nou, vom fi pe cele mai înalte culmi”, a mai spus Ancuța Bodnar.