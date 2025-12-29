Sport

Ancuța Bodnar, dublă campioană olimpică la canotaj, pusă într-o ipostază inedită la un eveniment caritabil: „Este pentru prima dată”

Ancuța Bodnar a lăsat vâslele de la canotaj pentru un cu totul alt sport. Ce a încercat să joace dubla campioană olimpică și ce își dorește de la anul care vine. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
Alex Bodnariu
29.12.2025 | 20:37
Ancuta Bodnar dubla campioana olimpica la canotaj pusa intro ipostaza inedita la un eveniment caritabil Este pentru prima data
EXCLUSIV FANATIK
Ancuța Bodnar și sportul pe care l-a încercat. Sursa Foto: FANATIK.
ADVERTISEMENT

Luni, 29 decembrie, orașul Suceava a găzduit la Sala Polivalentă Putna întâlnirea între generații în cadrul Cupei Ovidiu Larionescu. Toți cei care au vrut să fie prezenți au avut accesul gratuit, iar recomandarea a fost ca fiecare să aducă cu această ocazie o jucărie de pluș pentru a fi donată către copii defavorizați.

Ancuța Bodnar a lăsat canotajul pentru handbal

Printre campionii olimpici și sportivii români prezenți la eveniment s-a aflat și Ancuța Bodnar. Dacă în toamna anului 2024 fusese în centrul atenției în tribune la meciul de handbal al lui Dinamo, când a fost ovaționată alături de David Popovici, de data aceasta a trecut la acțiune. Dubla campioană olimpică la canotaj a participat la un joc de handbal, jucând în premieră acest sport și mărturisind la final cum i s-a părut în comparație cu sportul în care a scris istorie.

ADVERTISEMENT

„A fost un eveniment foarte frumos, mi-am dorit foarte mult să fiu prezentă. Anul trecut nu am jucat. Am stat doar în tribune. A fost pentru prima oară când am jucat handbal. E mult spus jucat. Am fost pe teren câteva minute. M-am bucurat să joc alături de cei mai buni. A fost prima lecție de handbal. La anul va fi și mai bine.

Este prima dată când pun mâna pe o minge de handbal. Nici la școală nu am jucat. (N.r. Mai ușor cu vâslele decât cu mingea de handbal?) Deocamdată, da. Trebuie antrenament. Sunt convinsă că, dacă aș mai juca câteva ore, cu siguranță m-aș descurca mult mai bine. Colegii mei au făcut handbal la școală. Suntem mândri de ei. Îi felicităm”, a declarat Ancuța Bodnar în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu...
Digi24.ro
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu s-au prezentat la ședința de azi

Dorința Ancuței Bodnar pentru 2026

Ancuța Bodnar a oferit și câteva concluzii despre anul 2025 și a spus ulterior ce își dorește pentru anul viitor. Sportiva în vârstă de 27 de ani a spus că ținta ei și a echipajului său este aurul mondial.

ADVERTISEMENT
Un preot a ”explodat” și a dezvăluit ce a făcut Gigi Becali în...
Digisport.ro
Un preot a ”explodat” și a dezvăluit ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Îmi venea să mă dezbrac și să plec. Nu mai puteam suporta”

„A fost un an foarte bun, un an în care am încercat să demonstrăm că suntem cei mai buni și ne-a ieșit. Ne-am întors victorioși de la campionatele europene și mondiale. Ne dorim ca în 2026 să punem la punct și ultimele detalii. Ne dorim să luăm aurul mondial.

(n.r. Vă gândiți deja la Jocurile Olimpice din 2028?) Anul 2028 este încă departe, dar în același timp destul de aproape. Timpul trece extrem de repede, iar noi nu putem decât să ne antrenăm cât mai bine și să avem încredere în noi că, din nou, vom fi pe cele mai înalte culmi”, a mai spus Ancuța Bodnar.

ADVERTISEMENT
Cupa Africii 2025. Victorie muncită pentru Africa de Sud contra echipei pregătite de...
Fanatik
Cupa Africii 2025. Victorie muncită pentru Africa de Sud contra echipei pregătite de selecționerul român! Ce urmează pentru formația lui Siyabonga Ngezana
Jucătorul care a produs un scandal uriaș la Rapid a fost pus pe...
Fanatik
Jucătorul care a produs un scandal uriaș la Rapid a fost pus pe liber de echipa din Liga 2! Fotbalistul a fost prezentat oficial de o formație din Superliga. Update
A fost cel mai bun jucător al echipei, dar a fost pus pe...
Fanatik
A fost cel mai bun jucător al echipei, dar a fost pus pe liber după promovare: “Eram golgheter! Şi-au făcut-o cu mâna lor”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Dinamo a rezolvat primul transfer al iernii! Andrei Nicolescu: 'Mai suntem și în...
iamsport.ro
Dinamo a rezolvat primul transfer al iernii! Andrei Nicolescu: 'Mai suntem și în alte discuții'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!