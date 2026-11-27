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Jennifer Barreto a fost desemnată Miss Universe 2026. A cucerit a șasea coroană pentru țara sa natală, Puerto Rico, însă aceasta a pus stop unei cariere sportive din cauza unei accidentări. Superba șatenă a fost jucătoare de volei.

Miss Universe 2026 și activitatea pe care a practicat-o

Miss Universe i-a urat bun venit lui Jennifer Barreto (27 ani) care a câștigat concursul de anul acesta. Reprezentanta din Puerto Rico a izbucnit în lacrimi la auzul veștii. Șatena a fost șocată de deznodământul concursului de frumusețe unde a scris istorie pentru țara sa. Anul următor națiunea va organiza competiția.

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Până atunci, însă, tânăra se bucură din plin de felul în care au decurs lucrurile. E recunoscătoare pentru că a împlinit un vis important pentru locul de unde provine. I-a făcut mândri atât pe cei dragi, cât și pe ceilalți locuitori. A avut încredere în vocea sa și în mesajul pe care l-a transmis, care are legătură și cu o activitate din trecut.

În timpul pregătirilor fizice pentru competiție a dezvăluit că a făcut sport în urmă cu ceva vreme. A fost jucătoare de volei, experiența ajutând-o acum datorită disciplinei și ambiției dobândite pe teren. Aceste două elemente au fost vizibile și în cadrul concursului, unde s-a remarcat pentru calitățile fizice și determinarea sa.

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Din păcate, a renunțat la sport în urma unei accidentări la umăr, conform . În schimb, șatena a câștigat al șaselea titlu Miss Universe. Anterioarele au ajuns la Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy-Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001) și Zuleyka Rivera (2006). Jennifer Barreto a reușit să se afirme printre cele 116 concurente, victoria ei având o semnificație aparte. Tânăra nu a primit doar coroana , ci a reușit să rupă vechile paradigme ale concursurilor de frumusețe în care maternitatea e văzută ca o limitare pentru participarea la acest tip de competiție. S-a transformat, așadar, într-un model pentru femei și mai ales, pentru mamele care încearcă să își atingă obiectivele fără a renunța la viața de familie.

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Jennifer Barreto, prima mamă care a câștigat Miss Universe

„Jennifer Barreto a scris istorie, nu doar prin câștigarea celei de-a șasea coroană Miss Universe pentru Puerto Rico, ci și prin faptul că a devenit prima mamă care câștigă această competiție. Ca mamă, mă umple de mândrie să te văd demonstrând că maternitatea nu este o limită pentru a ne realiza visele și a inspira noi generații de femei. Încă o dată, Puerto Rico a demonstrat lumii capacitatea sa de a găzdui evenimente internaționale majore”, este mesajul transmis pe Instagram de către guvernatorul din Puerto Rico, Jennifer González Colon. Miss Univers 2026 a arătat în felul acesta că nu este un impediment în calea atingerii obiectivelor personale.

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După ce a primit coroana dorită de 116 concurente din întreaga lume Jennifer Barreto a sărbătorit. A petrecut alături de cele mai importante persoane din viața sa. Frumoasa șatenă a fost felicitată de partenerul de viață, dar și de fiica lor, în vârstă de 7 ani. În altă ordine de idei, fosta jucătoare de volei deține două diplome de master.