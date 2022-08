Sportul la care marele campion David Popovici recunoaște că este total lipsit de talent: ”Sunt praf!”. Video

Nici un specialist în sporturi nautice și nici un adversar nu se îndoiește de faptul că . Adolescentul român a câștigat două titluri mondiale și tot atâtea continentale numai în ultimele două luni. Înotătorul a dezvăluit sportul către care nu are nici cea mai mică înclinație.

Stăpân în bazin, praf pe postav

care îi face pe majoritatea specialiștilor să-l considere sportivul complet. Fizicul îl ajută să spintece apa, iar tehnica este și ea la un nivel ridicat.

La calitățile fizice adăugăm și un discurs impresionant pentru un puști de doar 17 ani, care trădează, evident, nivelul intelectual al lui David Popovici. Sportivul a fost invitatul actorului Bogdan Mălăele, la podcastul Fair Play.

Încercând să afle cât mai multe despre începuturile lui David Popovici în înot, actorul i-a mărturisit că a încercat la rândul lui mai multe discipline: ”Am făcut vreo 18 sporturi, s-au lipit judo şi astea de contact. În final, am ajuns să fac biliard”, a spus actorul.

”Eu sunt praf la biliard”, a replicat dublul campion mondial și european, spre amuzamentul realizatorului Bogdan Mălălele.

Cum l-au ajutat pe David Popovici marea și ortopedul să descopere apetitul pentru competiții

Provocat de realizatorul podcastului amintit, David Popovici a vorbit despre apropierea de apă și care este bazinul în care se simte cel mai bine.

Fanii sportivului au putut aflat, astfel, că începuturile au fost, așa cum de altfel era firesc, . Și-a descoperit repede, însă, apetitul pentru victorii.

”Primul meu contact cu un bazin… nu cu apa, că am mai fost la mare cu ai mei… a fost la Lia Manoliu. Acolo e bazinul unde mă antrenez foarte des şi acum. E cumva bazinul meu de suflet, pentru că acolo am învăţat să înot şi mi-am petrecut mult timp din viaţă acolo.

La 4 ani, părinţii mei, după recomandarea medicului ortoped, au ales să mă ducă la înot. Aveam şi foarte multă energie, nu ştiau cum să mă ajute să scap puţin de ea şi să le uşureze şi lor viaţa.

Sperau ca înotul să mă obosească, dar, dimpotrivă, eram şi mai entuziasmat. Aveam şi mai multă energie. N-a fost ceva bun pentru ei (râde). Bine, a fost ceva bun. Am înotat doar vara până la 7 ani.

Atunci am ales să fac perfomanţă. Adică să înot mai des, mai mult. Am avut spiritul ăsta competitiv în mine de când mă ştiu şi voiam să merg la concursuri să mă întrec cu alţii şi să le arăt ce am mai bun”, a povestit David Popovici.