Sportul pe care-l urmărește cu mare interes Părintele Necula. Ce părere are despre Gică Hagi

Invitat într-un podcast unde a vorbit despre mai multe subiecte importante, Părintele Necula a dezvăluit sportul pe care-l urmărește cu mare interes. Cunoscutul preot a spus ce părere are despre Gică Hagi, dar și despre alți sportivi de renume din țara noastră.

Activitatea fizică la care privește Părintele Necula

Părintele Necula (55 ani) este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți preoți ortodocși ai acestor vremuri. E invitat adesea în emisiuni de televiziune, la radio sau în online, acolo unde susține predici sau discută pe larg peste cărți și conferințele la care ia parte datorită vocației pe care o are de ani buni.

În urmă cu ceva vreme a avut o discuție cu Cătălin Măruță. Fostul prezentator de la Pro TV a vrut să știe care este activitatea fizică la care privește constant preotul. Acesta a făcut public un amănunt despre echipa de fotbal pe care a urmărit-o de-a lungul timpului cu mare interes. În prezent, a renunțat.

Acesta a recunoscut că a fost fan al Barcelonei, , în faza sferturilor de finală. Părintele, care este și profesor universitar, a spus ce crede despre Rică Răducanu, Vasile Iordache, Helmut Duckadam, precum și Gică Hagi.

„Cu ce să îl înlocuiești în ochii unui copil? Ai cum? Mă duc cu plăcere la muzeul lui Real Madrid pentru a-l vedea pe Hagi în tricoul Madridului. Într-o vreme, eu mă uitam la fotbal, dar de când cu VAR-ul… (n.r. – Aș vrea să le spunem oamenilor că sunteți fan Barcelona) Câteodată. Nu mai sunt fan de nimic.

Pentru mine, a fost important să descopăr că sportul merge mai departe. Pe mine m-a organizat foarte bine fotbalul. Foarte bine! Și acum mă simt portar pe linia porții. Când greșești, asta este”, a mărturisit Părintele Necula, în podcastul moderat de Cătălin Măruță, pe canalul său de YouTube.

Părintele Necula: ”Există modele neașteptate în viață”

„Publicul trebuie să admită că, din când în când, mingea trebuie să treacă și linia porții. N-am văzut portar care n-a luat gol. N-am văzut niciodată! Rămân în continuare fan Vasile Iordache, unul dintre cei mai tehnici și mai buni portari pe care i-a avut România, dacă nu chiar cel mai bun.

O spun cu toată responsabilitatea. Și încă îmi doresc să pot să lucrez la cartea cu viețile lor. Merită! Îmi pare rău că s-a stins Helmut Duckadam. Aș fi continuat cu el. Există modele neașteptate în viață.

De exemplu, Rică Răducanu nu e un model extraordinar de credincios, dar îmi place omul! S-a ridicat cu mult deasupra nivelului vremurilor lui”, a completat a, în același podcast.

În altă ordine de idei, preotul a povestit că a practicat fotbal, pe postul de portar, dar și handbal. Mai mult decât atât, în podcastul lui Mihai Bobonete a susținut că o perioadă bună a fost un suporter pătimaș al lui Liverpool, pentru că îi place imnul acestei echipe.