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Primăriile din România vor avea ocazia să „investească” 5 milioane de lei pe an în asociațiile sportive de drept privat, a anunțat deputatul PNL Răzvan Cadar. Practic, politicianul vorbește despre niște modificări aduse Legii Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000, prevedere care a ajuns pe masa președintelui Nicușor Dan pentru promulgare.

Primăriile vor avea misiunea mai ușoară dacă vor să investească 5 milioane de lei pe an în sportul local

Potrivit acestor modificări, plata unei cotizații anuale către asociațiile sportive de drept privat, în care trebuie să fie membre. Finanțarea poate ajunge până la 5 milioane de lei anual, iar presa din Arad scrie că UTA Arad, aflată în concordat preventiv, este una dintre echipele care ar putea beneficia de această lege.

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(UAT) să plătească din bugetul local o cotizație anuală de maximum 5 milioane de lei către o asociație sportivă de drept privat, dar cu niște condiții importante:

clubul/asociația trebuie să fie persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial (ONG, non-profit);

trebuie să dețină certificat de identitate sportivă;

UAT-ul trebuie să aibă calitatea de asociat/membru în respectiva asociație;

suma se aprobă prin hotărârea autorității deliberative locale și în limita bugetului aprobat;

plafonul este de 5 milioane lei/an pentru fiecare UAT asociat;

mecanismul este o cotizație, nu finanțarea nerambursabilă clasică derulată conform Legii nr. 350/2005.

„Sportul românesc are nevoie de susținere concretă, nu de birocrație”

„Sportul românesc are nevoie de susținere concretă, nu de birocrație. Am susținut și am votat amendamentul la Legea Educației Fizice și Sportului, numărul 69 din 2000, care simplifică posibilitatea administrațiilor locale de a sprijini direct asociațiile sportive în care sunt membre. Concret, UAT-urile vor putea achita o cotizație anuală de până la 5 milioane de lei.

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Cotizația va fi aprobată prin hotărârea autorității locale și va putea fi folosită atât pentru funcționarea asociației, cât și pentru îndeplinirea obiectivelor sale sportive. Mai puțină birocrație, mai mult sprijin pentru sportivi. Performanța nu se construiește doar prin ambiție, ci și prin decizii curajoase”, a declarat Răzvan Cadar, conform