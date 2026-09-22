Primăriile din România vor avea ocazia să „investească” 5 milioane de lei pe an în asociațiile sportive de drept privat, a anunțat deputatul PNL Răzvan Cadar. Practic, politicianul vorbește despre niște modificări aduse Legii Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000, prevedere care a ajuns pe masa președintelui Nicușor Dan pentru promulgare.
Potrivit acestor modificări, administrațiile locale vor putea aproba din bugetul local plata unei cotizații anuale către asociațiile sportive de drept privat, în care trebuie să fie membre. Finanțarea poate ajunge până la 5 milioane de lei anual, iar presa din Arad scrie că UTA Arad, aflată în concordat preventiv, este una dintre echipele care ar putea beneficia de această lege.
Concret, mecanismul adoptat permite unei unități administrativ-teritoriale (UAT) să plătească din bugetul local o cotizație anuală de maximum 5 milioane de lei către o asociație sportivă de drept privat, dar cu niște condiții importante:
„Sportul românesc are nevoie de susținere concretă, nu de birocrație. Am susținut și am votat amendamentul la Legea Educației Fizice și Sportului, numărul 69 din 2000, care simplifică posibilitatea administrațiilor locale de a sprijini direct asociațiile sportive în care sunt membre. Concret, UAT-urile vor putea achita o cotizație anuală de până la 5 milioane de lei.
Cotizația va fi aprobată prin hotărârea autorității locale și va putea fi folosită atât pentru funcționarea asociației, cât și pentru îndeplinirea obiectivelor sale sportive. Mai puțină birocrație, mai mult sprijin pentru sportivi. Performanța nu se construiește doar prin ambiție, ci și prin decizii curajoase”, a declarat Răzvan Cadar, conform sportarad.ro.