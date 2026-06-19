Sportul românesc, cutremurat de o nouă veste tragică! A decedat pilotul Alex Berea

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Federația Română de Automobilism Sportiv a oferit o veste tragică joi, 18 iunie. Fostul pilot de viteză în coastă și circuit, Alex Berea, a decedat. Acesta a activat timp de peste două decenii în automobilismul sportiv, iar după finalul carierei de sportiv a fost un mentor pentru tinerele generații de piloți.

A decedat pilotul Alex Berea

Anunțul privind decesul lui Alex Berea a fost făcut chiar de Federația Română de Automobilism Sportiv. „Veste neagră în motorsportul românesc. S-a stins Alex Berea, fost pilot de viteză în coastă și circuit, instructor auto, fondator al echipei AB Motorsport și mentor pentru tinerele generații de piloți, debutant în automobilismul sportiv în urmă cu peste 20 de ani.

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Înmormântarea este programată sâmbătă, între orele 13:00 și 14:00, la cimitirul Bragadiru, Parohia Bragadiru (str. Crinului). Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!”, a transmis F.R.A.S. pe pagina oficială de . Echipa fondată de Alex Berea, AB Motorsport, și-a început activitatea în 2010.

Motorsportul românesc, cutremurat în 2025 de decesul lui Mihai Leu

. , care s-a dedicat acestui sport după ce și-a încheiat cariera de boxer profesionist, pe parcursul căreia a devenit campion mondial. „Unii oameni îți trăiesc viața pe linia de start, alții îți transformă viața într-o cursă demnă de povestit. Mihai Leu nu a fost doar campion mondial la box, a fost unul dintre pionierii motorsportului românesc.

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Pilot de raliuri, campion național absolut, organizator, promotor, vizionar. Pentru el motorsportul nu a fost doar o pasiune, ci o misiune. A deschis drumuri, a crescut generații, a ridicat standarde. Într-o lume în care mulți se opresc la performanță, Mihai a mers mai departe, a construit, a motivat, a schimbat percepții.

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Când nu era în mașină, era în spatele unei idei al unei compețiii, al unui nou proiect. A trăit viața ca pe o cursă pe care nu a vrut s-o câștige singur, ci alături de toți cei care iubesc adrenalina, lupta și fair-play-ul. A inspirat până la ultima linie de sosire. Mihai Leu nu a plecat, trăiește prin fiecare motor turat, prin fiecare vis de copil din Federație, care vrea să devină campion. Moștenirea lui e vie, pe pistă, în inimile noastre…”, transmitea la acel moment Federația Română de Automobilism Sportiv.