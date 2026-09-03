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Sportul Studențesc a revenit, la aproape 10 ani de la desființare. Nume grele în lot și în staff: „Ăsta este cel mai important obiectiv”

La aproape 10 ani de la desființarea echipei istorice, Sportul Studențesc renaște! Ce foști jucători vor face parte din lotul și stafful clubului, care va porni din Liga a 5-a a României
Ciprian Păvăleanu
03.09.2026 | 20:14
Sportul Studentesc a revenit la aproape 10 ani de la desfiintare Nume grele in lot si in staff Asta este cel mai important obiectiv
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Sportul Studențesc revine în fotbalul românesc. Foto: Colaj FANATIK
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Sportul Studențesc revine în fotbalul românesc, la aproape 10 ani de la desființarea echipei istorice, în 2017. Noua echipă va lua startul în Liga a 5-a din România și va avea în lot și staff foști jucători ai echipei, precum Dacian Varga, Tibi Bălan și Răzvan Patriche.

Prima conferință de presă înaintea revenirii Sportului Studențesc. Cine va face parte din noua echipă

Duminică, de la ora 18:00, Sportul Studențesc va disputa primul meci de la revenirea în fotbalul românesc. Echipa va lua startul în Liga a 5-a, iar primul adversar va fi Fairplay București. Meciul nu se va disputa în Regie, ci la Complexul Sportiv Tei, din cadrul academiei lui Adrian Mutu.

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Antrenorii Sportului Studențesc vor fi doi foști jucători ai echipei din urmă cu două decenii: Tibi Bălan și Răzvan Patriche. Vladimir Niculescu, fost portar la Sportul Studențesc între 2006 și 2012, va fi manager general, în timp ce fostul fundaș Alin Rațiu va fi managerul sportiv. De asemenea, Paul Cazan, fost jucător și antrenor al bucureștenilor, a fost numit președinte de onoare. Pe lângă fotbaliștii tineri, din lotul de jucători vor face parte și foști fotbaliști ai echipei, precum Dacian Varga (41 de ani), Cristi Irimia (45 de ani) și Răzvan Farmache (47 de ani).

Care este obiectivul principal al Sportului Studențesc și de ce nu se pot juca meciurile în Regie

La prima conferință de presă, care a avut loc pe 3 septembrie, Dacian Varga a explicat că principalul obiectiv este acela de a construi o academie corectă, unde antrenorii să nu împingă anumiți tineri jucători datorită favorurilor financiare.

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„Cel mai important obiectiv al nostru e să facem o academie. Să fie corectitudine. Eu m-am lovit de multe lucruri când eram copil. Nu o să accept niciodată o sacoșă, o sponsorizare cu interes. Antrenori vor fi cei care au însemnat ceva pentru Sportul”, a spus Dacian Varga, conform golazo.ro.

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De asemenea, el a explicat că meciurile nu se vor juca în Regie, deoarece Academia Germană a închiriat stadionul pe termen limitat și nu a fost de acord să primească noua echipă acolo: „Întâlnirile cu reprezentanții Academiei Germane au fost neproductive și aceasta a declinat oferta”, a mai explicat el.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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