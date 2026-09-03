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Sportul Studențesc revine în fotbalul românesc, la aproape 10 ani de la , în 2017. Noua echipă va lua startul în Liga a 5-a din România și va avea în lot și staff foști jucători ai echipei, precum Dacian Varga, Tibi Bălan și Răzvan Patriche.

Prima conferință de presă înaintea revenirii Sportului Studențesc. Cine va face parte din noua echipă

Duminică, de la ora 18:00, Echipa va lua startul în Liga a 5-a, iar primul adversar va fi Fairplay București. Meciul nu se va disputa în Regie, ci la Complexul Sportiv Tei, din cadrul academiei lui Adrian Mutu.

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Antrenorii Sportului Studențesc vor fi doi foști jucători ai echipei din urmă cu două decenii: Tibi Bălan și Răzvan Patriche. Vladimir Niculescu, fost portar la Sportul Studențesc între 2006 și 2012, va fi manager general, în timp ce fostul fundaș Alin Rațiu va fi managerul sportiv. De asemenea, Paul Cazan, fost jucător și antrenor al bucureștenilor, a fost numit președinte de onoare. Pe lângă fotbaliștii tineri, din lotul de jucători vor face parte și foști fotbaliști ai echipei, precum Dacian Varga (41 de ani), Cristi Irimia (45 de ani) și Răzvan Farmache (47 de ani).

Care este obiectivul principal al Sportului Studențesc și de ce nu se pot juca meciurile în Regie

La prima conferință de presă, care a avut loc pe 3 septembrie, Dacian Varga a explicat că principalul obiectiv este acela de a construi o academie corectă, unde antrenorii să nu împingă anumiți tineri jucători datorită favorurilor financiare.

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„Cel mai important obiectiv al nostru e să facem o academie. Să fie corectitudine. Eu m-am lovit de multe lucruri când eram copil. Nu o să accept niciodată o sacoșă, o sponsorizare cu interes. Antrenori vor fi cei care au însemnat ceva pentru Sportul”, a spus Dacian Varga, conform

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De asemenea, el a explicat că meciurile nu se vor juca în Regie, deoarece Academia Germană a închiriat stadionul pe termen limitat și nu a fost de acord să primească noua echipă acolo: „Întâlnirile cu reprezentanții Academiei Germane au fost neproductive și aceasta a declinat oferta”, a mai explicat el.