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De la 0-3 la nebunie totală! Sportul Studențesc, revenire spectaculoasă într-un meci de poveste

Sportul Studențesc continuă să facă senzație în Liga 5 din București. „Gașca nebună” s-a întors la inițiativa suporterilor și a foștilor jucători și a câștigat al patrulea meci la rând, după o „remontada” incredibilă
Cristian Măciucă
28.09.2026 | 00:30
De la 03 la nebunie totala Sportul Studentesc revenire spectaculoasa intrun meci de poveste
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De la 0-3 la nebunie totală! Sportul Studențesc, revenire spectaculoasă într-un meci de poveste. FOTO: Facebook Sportul Studențesc
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Sportul Studențesc face spectacol odată cu revenirea în Liga 5. „Gașca nebună” a făcut o „remontada” ca pe vremuri. „Studenții” au câștigat chiar dacă adversarii de la Inter Galaxy au condus cu 3-0.

Sportul Studențesc, „remontada” în Liga 5 cu Inter Galaxy

Sportul Studențesc a câștigat al patrulea meci la rând în Liga 5, după ce a învins-o pe Inter Galaxy, scor 4-3. „Studenții” au reușit să ia toate cele trei puncte, chiar dacă au fost conduși de formația gazdă cu 0-3. Potrivit sport.ro, meciul a avut parte și de o atmosferă deosebită.

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În tribune au fost mulți spectatori și nu a lipsit spectacolul ca la meciurile de de SuperLiga. Fumigenele, torțele și vuvuzelele au creat o imagine de poveste. Sportul Studențesc are maximum de puncte după patru etape scurse din Liga 5 și ocupă primul loc, cu 12 puncte și golaveraj 24-6. Inter Galaxy este pe locul 5, cu 6 puncte.

Inter Galaxy e antrenată de un fost mijlocaș al Sportului

Pe banca lui Inter Galaxy s-a aflat Sebastian Ghinga, fostul mijlocaș trecut pe la Sportul Studențesc, FC Botoșani, Sepsi și Petrolul. În prezent jucător și căpitan al formației Agricola Borcea, din Liga 3, Ghinga a avut ocazia să se întâlnească din postura de adversar cu mai mulți dintre foștii săi colegi.

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„A fost o revedere foarte interesantă, prin prisma faptului că pozițiile au fost diferite. Eu antrenor, foștii mei colegi au fost jucători adversi. Una peste alta, o bucurie să jucăm împotriva lor. E o echipă frumoasă, care arată multă bună dispoziție, plăcere, calitate, chiar dacă vârsta își spune cuvântul”, a declarat Sebastian Ghinga, pentru sursa menționată anterior.

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Ghinga a juca 6 ani în Regie

Sebastian Ghinga (39 de ani) a jucat la Sportul Studențesc în perioada 2006-2013, înainte să plece gratis la FC Botoșani. (n.r. – Te bucuri că a revenit ‘Gașca Nebună’?) Noi, cei cumva din ultima parte a Sportului Studențesc, suntem cei mai tineri, suntem cumva urmașii Găștii Nebune. ‘Gașca Nebună’ a fost cumva până prin anul 2006-2007, când am venit noi. A rămas acest pseudonim, dar ei cumva au fost starterii. Noi i-am prins pe Patriche, Varga, Bălan, Curelea, Ferfelea, cei care reveniseră ulterior, Marius Nae, Cruceru, Farmache.

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A fost o perioadă foarte frumoasă. Tuturor le-am spus: viața pe care am trăit-o la Sportul nu am trăit-o nicăieri. Din toate punctele de vedere! A fost la superlativ la Sportul. Mă refer la viața de vestiar, de grup; ce a fost mai sus, cu conducerea și cu alea, au fost total diferite. Dar noi, ca grup, am fost senzaționali. Foarte mișto”, a adăugat fostul mijlocaș din Regie.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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