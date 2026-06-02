Sporurile nesimțite, motiv de scandal la TVR! Adriana Săftoiu, șefa televiziunii, face curățenie generală. Instituția e într-o situație critică: „Cade turnul pe noi, plouă înăuntru”

TVR traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani. Sindicatele se plâng că șefa televiziunii, Adriana Săftoiu, vrea să le taie sporurile. Directoarea generală a postului public explică de ce nu e de acord cu anumite sporuri și în ce situație critică se află TVR în această clipă. Siguranța angajaților este în real pericol, spune ea.

Scandal la TVR din cauza sporurilor nesimțite. Adriana Săftoiu s-a apucat de marea curățenie

În timp ce sindicatele amenință cu proteste și chiar cu grevă generală, conducerea instituției vorbește despre o realitate financiară dramatică, datorii uriașe și o clădire care se degradează de la o zi la alta. În centrul furtunii se află președintele-director general al TVR, Adriana Săftoiu, care susține că televiziunea publică nu își mai permite luxul unor sporuri și beneficii pe care le consideră nejustificate.

Conflictul a izbucnit după negocierile pentru noul Contract Colectiv de Muncă. Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind, Filiala TVR a decis declanșarea conflictului colectiv de muncă, acuzând conducerea că încearcă să elimine o serie de drepturi salariale și profesionale câștigate în ani de negocieri.

De ce se plâng sindicaliștii

Potrivit sindicaliștilor, noile propuneri formulate de echipa desemnată de Adriana Săftoiu vizează eliminarea unor beneficii importante, precum salariul minim pe unitate majorat cu 5% peste salariul minim pe economie, indexarea cu rata inflației, primele de pensionare, primele de Paște și Crăciun, precum și alte drepturi prevăzute în actualul Contract Colectiv de Muncă.

Mai mult, reprezentanții angajaților susțin că sunt vizate și reduceri ale compensațiilor acordate pentru activitatea desfășurată în weekend, în zilele de sărbătoare legală sau pentru orele suplimentare. Ei acuză conducerea că folosește argumentul constrângerilor bugetare pentru a diminua drepturile salariaților.

TVR are un buget imposibil pentru pretențiile angajaților

De cealaltă parte, Adriana Săftoiu susține că problema nu ține de negocierea salarială, ci de supraviețuirea instituției. În exclusivitate pentru FANATIK, șefa TVR descrie un tablou sumbru al în care salariile și sporurile au ajuns să consume aproape toți banii care sunt alocați pentru instituție.

„Lucrurile sunt simple. Eu nu sunt dispusă să mint și să îi păcălesc pe angajați. Bugetul pe care TVR îl are pentru anul acesta, adică 500 de milioane, nu acoperă nici măcar ultimele trei luni de salarii. Ei vin cu această replică spunând că așa s-a întâmplat în fiecare an. Când am preluat eu la finalul lui noiembrie 2025 conducerea nu au existat bani de salarii pentru noiembrie și decembrie. Cum am făcut? Am luat bani din alte capitole bugetare.

Să vii să te plângi că nu sunt investiții, crapă sistemul, crapă televiziunea, turnul e mai mult decât o precaritate pentru angajați, cade turnul pe noi, plouă înăuntru, nu faci producții, nu ai producții bune, mari, toate astea înseamnă bani”, a explicat Adriana Săftoiu, pentru FANATIK.

Salariile se duc până la 80% din tot bugetul alocat TVR

În timp ce sindicaliștii cer menținerea drepturilor existente, conducerea susține că actuala structură de costuri sufocă efectiv orice șansă de dezvoltare. „Asta s-a întâmplat și în anii trecuți. Ca să plătești aceste salarii, anvelopa salarială – cel puțin după ultimul CCM, care a intrat în vigoare în 2024 – s-a dus la peste 80%, deci de unde să mai ai bani pentru restul lucrurilor? Sigur, se pot plăti pentru aceste sporuri, dar nu mai faci alte investiții.

Eu am rămas inclusiv cu o datorie la SNR de 125 de milioane, datorie care vă asigur că nu va trece pe sub radar. La un moment dat va veni și executarea silită. Atunci cum aș putea să vin să mint că eu îmi permit acest CCM care, după părerea mea, nu a fost valid nici în 2024. În aceste condiții suntem”, a adăugat, Săftoiu, în conversația purtată cu FANATIK.

TVR, aproape de executare silită

Datoria către Societatea Națională de Radiocomunicații reprezintă una dintre cele mai mari vulnerabilități financiare ale televiziunii publice. Practic, în orice moment, presiunea creditorilor poate transforma dificultățile actuale într-o adevărată criză instituțională. Dar cea mai dură critică formulată de Adriana Săftoiu vizează un spor pe care îl consideră complet lipsit de logică și imposibil de justificat în actualul context economic.

„Nu am cum să mai mențin valoarea pentru orele lucrate în weekend. Mai există un spor pentru filmări externe care se acordă atunci când pleci la filmare pe teren, nu în afara Bucureștiului. Dacă te duci până la Palatul Victoria, care e aproape de sediul TVR, oriunde te duci când ieși de pe poarta televiziunii se aplică acest spor.

Televiziunea Română nu e formată doar din jurnaliști, există și partea tehnică, cameramani, care iau acest spor. Peste 75% din angajați iau acest spor pe care eu îl desconsider, pentru că nu pot să înțeleg logica și etica profesională. Deci tu iei un salariu ca să îți faci meseria, meseria ta însemnând să fii pe teren, să filmezi, să faci interviuri, să afli lucruri. Acesta e un spor cu care nu sunt de acord”, ne-a precizat Săftoiu.

Legile, interpretate în funcție de moft. Salariul minim pe economie e mai mare la TVR

ne mai spune că sporurile nu sunt toate complet eliminate, ci unele sunt doar diminuate. Conflictul este amplificat și de interpretările diferite privind aplicarea legislației recente adoptate de Guvern pentru reducerea cheltuielilor bugetare.

„Știu, mai e și ordonanța 7, care te obligă să reduci cheltuielile cu 10%, să faci disponibilizări, cu acestea nefiind de acord, dar aceasta ordonanță despre care unii lideri de sindicat spun că nu ni s-ar aplica se aplică. Vorbim de o instituție bugetară. Legea 41 e caducă, o interpretăm când ne convine. Păi dacă ordonanța 7 spui că nu ni se aplică, atunci nu ni se aplică nici ordonanțele-trenuleț prin care s-au interzis toate lucrurile, prime și ce alte minunății se mai dădeau”, completează directoarea generală a televiziunii publice.

O altă prevedere contestată de conducere este cea care stabilește ca salariul minim din TVR să fie automat cu 5% peste salariul minim pe economie. „Nu sunt de acord cu prevedere din CCM, care spune că în momentul în care se indexează salariul minim pe economie acesta crește, în TVR salariul minim e întotdeauna cu 5% mai mare decât salariul minim pe economie. De ce?”, se întreabă retoric Săftoiu.

Turnul stă să cadă peste angajați. Plouă înăuntru

Totodată, celebrul turn al televiziunii stă să cadă peste angajați, iar atunci când plouă afară, plouă și în instituție. Reparațiile clădirii ar costa milioane bune, însă televiziunea nu se poate împrumuta pentru așa ceva, căci e băgată în datorii până peste cap, iar fondurile europene nu se dau pentru cei care sunt datornici.

„Ne-ar costa reparațiile la clădire milioane de lei. Acolo pui schela pe turn și scoți oamenii din clădire, căci nu se va putea reabilita turnul cu oameni în interior. Noi nu putem să accesăm nici fonduri europene, căci avem datorii la stat și nu suntem eligibili. Singura noastră speranță e CNI, unde am început demersurile destul de repede după ce am ajuns în această instituție. Reabilitarea nu cred că va începe anul acesta, probabil în 2027”, a încheiat Săftoiu.