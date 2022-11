„Spovedania” lui Aurel de la Insula Iubirii. Concluziile trase după emisiunea de la Antena 1: „Publicul vrea ceartă, prostie”

Aurel a fost unul dintre cele mai controversate personaje de la Insula Iubirii, însă felul său de a fi stârnit, deseori, simpatia oamenilor din fața micului ecran. Aurel a făcut declarații explozive pentru FANATIK despre cum a văzut concurenții și ispitele din sezonul 6, dar și despre cum s-a „reabilitat”. Sezonul 3 a fost cel de debut pentru Aurel.

Ce a învățat Aurel după participarea la Insula Iubirii

A venit la Insula Iubirii alături de Alexandra, pe atunci iubita lui. Destinele li s-au separat în momentul în care fostul concurent a ales-o pe ispita Maria Ilioiu, în locul Alexandrei. În sezonul 5, Aurel a revenit la Insula Iubirii, dornic să-și spele imaginea în fața telespectatorilor.

Însoțit de Diana, cea care a participat și ea, tot în sezonul 3, alături de Ben, Aurel era convins că de data aceasta nu mai cade în ispită. Dar cum socotelile de acasă nu se potrivesc în veci cu cele din târg, s-a lăsat sedus de ce a apărut în numeroase videoclipuri de manele.

Ajuns acasă, în București, Aurel nu a avut decât să-și facă ordine atât în gânduri, cât și în viață. a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre schimbările pe care le-a bifat, dar și despre sezonul 6 al emisiunii de la Antena 1.

Băiat harnic, Aurel muncește de 4 ani și jumătate în cadrul aceleiași firme și se pare că a învățat, în cele din urmă, ce este fidelitatea. Măcar cea de la locul de muncă! „Muncesc la aceeași firmă de 4 ani și jumătate, viața mea este chiar foarte liniștită acum”, ne-a explicat Aurel, foarte sigur pe el.

Despre sezonul 6 de la Insula Iubirii, Aurel a mărturisit că a fost unul extrem de slab, iar concurenții nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor sale de telespectator fidel.

„A fost un sezon slăbuț. Publicul vrea ceartă, caterincă, prostie, exact ce se cere la TV. Nu vreau să fiu răutăcios, însă concurenții nu au avut niciun pic de haz”, a continuat Aurel.

Aurel nu s-ar mai întoarce la Insula Iubirii

Întrebat de reporterii FANATIK dacă ar vrea să mai participe vreodată la Insula Iubirii, fostul concurent al sezoanelor 3 și 5 a oferit un răspuns la care nu s-a așteptat nimeni.

„Nu, nu aș mai participa. În primul rând, pentru că am trecut de 30 de ani și nu-mi mai arde de așa ceva. În al doilea rând, am un loc de muncă foarte bun, m-am reabilitat, am un șef foarte bun care mă înțelege și mă acceptă așa cum sunt, cu bune, cu rele. Îi mulțumesc pentru asta, pe această cale.

Nu regret nimic, viața merge înainte, indiferent de prezența sau absența regretelor. Cu viața nu te pui. De concurenții și ispitele pe care le-am cunoscut m-am detașat ușor, nu prea mai țin legătura, sunt o persoană mai complicată”, a punctat Aurel, pentru FANATIK.

Amor ghebos pentru Aurel: „Sunt cu cineva care are planuri cu altcineva”

Dacă pe plan profesional toate îi merg strună, pe plan sentimental, lucrurile mai scârțâie puțin. Aurel nu are o relație serioasă și oficială în prezent, căci persoana pe care și-o dorește are atenția îndreptată către altcineva.

„Sunt haiduc, nu am relație. Am planuri cu cineva care are, la rândul său, planuri cu altcineva. Sunt cu o fată, așa… Nu pot numi relație ceea ce avem noi. Ați văzut cum este în ziua de astăzi, toată lumea cu TikTok, OnlyFans…”, a declarat Aurel, în exclusivitate.

Participarea la Insula Iubirii i-a adus, totuși, și beneficii. Oamenii încă îl recunosc pe stradă, se opresc să discute cu el și sunt prietenoși, ne-a mai povestit fostul concurent de la Antena 1.

Desigur, am fost curioși să aflăm și ce părere mai are Aurel, în prezent, despre fosta lui iubită, Diana, dar și ce va face de Sărbători.

„Care Diana? Glumesc… (n.r. – râde). Diana este o fată cu un suflet foarte bun. Eu o cunosc foarte bine, ea a reprezentat ceva special în viața mea. Are toate calitățile, doar că trebuie să știi cum s-o iei. De Crăciun voi fi alături de familia mea, ca în fiecare an. De Revelion, însă, voi merge cu gașca la munte și ne vom distra cu toții!”, a conchis Aurel, pentru FANATIK.