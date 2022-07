Spovedania lui Giovanni Becali: „„Am încălcat peste 60 la sută din cele zece porunci!” Povești din Columbia cu traficanții de droguri

Giovanni Becali face noi dezvăluiri despre viața sa plină de suspans, după .

Giovanni Becali, dezvăluiri despre cum a intrat în impresariat: „Hai să mergem în sânul echipei naționale!”

Giovanni Becali a oferit un interviu pentru ziarul , unde a povestit cum a reușit să își facă intrarea în impresariat și care a fost primul jucător important pe care l-a reprezentat: „Schema (n.r. „rețeta” pentru a deveni un impresar de succes) a fost că eu am început din `86. Am început cu Nasko Sirakov (n.r. transferat în 1988 de la Levski Sofia la Real Zaragoza), un mare fotbalist bulgar, cu nevastă campioană olimpică la gimnastică și am luat primii 10.000 de dolari, primii mei bani”.

ADVERTISEMENT

Dacă jucătorii mai vechi din sânul naționalei îi cunoșteau deja pe Giovanni și Victor Becali, Florin Răducioiu și Ionuț Lupescu s-au temut să fie reprezentați de cei doi: „După aceea, în ’90, ne-am dus la echipa națională, cu Dan Alban și cu Victor Becali. Eram în San Marino, cred. Juca echipa națională un meci amical acolo. Și am zis: «Hai să mergem în sânul echipei naționale!».

La Bari, acolo am stat, aveam hotelul nostru, mergeam, mai vizitam și echipa, nu deranjam… Toți puștii ăștia – Hagi, Lupescu – ne mai cunoșteau, de la Victor, de la Gigi, că umblau și ei prin baruri, pe aici…”.

ADVERTISEMENT

De ce nu a reușit să semneze pe nimeni din echipa lui Lucescu: „Ăștia sunt mafioți, ăștia nu știu ce”

Giovanni și Victor Becali deja aveau creată o imagine în România, iar jucători tineri precum Răducioiu, Lupescu sau Timofte se temeau să semneze contracte de impresariere cu ei: „Răducioiu, ăștia mici, Timofte… Auzeau de noi și spuneau: «Băi, ăștia au fost fugiți, îți dai seama?» Ne vedeau îmbrăcați în pardesie… Că-n ’89, Dinamo juca la Cremonese cu Sampdoria, semifinală de UEFA – au făcut 1-1 aici, i-a egalat Gianluca Vialli în minutul 91 – și au venit la Cremonese pentru că Sampdoria avea terenul suspendat.

Și m-am dus cu un Mercedes 190, alb, frumos. Îl lua Cămătaru, îl lua Mateuț, erau disperați… Blugi, cutare… Îi ajutam. Lupescu și cu Răducioiu, echipa aia a lui Lucescu… Era greu să semneze cu noi, că auzeau «Ăștia sunt mafioți, ăștia nu știu ce…»”.

ADVERTISEMENT

„Piți” Varga a fost cel care i-a convins pe Răducioiu și Lupescu să semneze cu frații Becali

Giovanni Becali a explicat cum a reușit în cele din urmă să îi semneze pe Florin Răducioiu și Ionuț Lupescu: „Se fereau, erau și tineri, aveau 20 de ani. Noi, ce-am făcut? L-am găsit pe Piți Varga, Dumnezeu să-l ierte, dar el avea probleme cu alcoolul. Și atunci, l-am luat de aici, l-am dus la biserică, l-am spovedit, ce i-am făcut noi pe acolo, și am zis: «Două luni nu mai bei. Piți, nu mai bei!».

Stăteam cu el ca să nu mai bea, îl controlam. Și i-a convins pe copiii ăștia să semneze cu noi. El a semnat cu ei, după aia, prin el, noi… Au văzut că suntem oameni de încredere și mai târziu au rămas cu noi”.

ADVERTISEMENT

Giovanni se declară pensionar și doar un consilier al firmei de impresariat Becali Holding

Giovanni Becali a explicat că nu mai investește în afaceri și este un simplu pensionar, fiind plătit de către firma de impresariat Becali Holding, unde este consilier: „Eu, nu mai sunt impresar, eu, sunt consilierul holdingului Becali. Acum sunt un consilier, nu mai am nevoie de bani, firma mă cinstește, n-am treabă. Eu n-am nimic pe numele meu și nu vreau să mai am nimic pe numele meu”.

ADVERTISEMENT

Omul de afaceri nu a vrut să spună suma pe care o primește de la stat drept pensie: „Am o pensie mică, nu se spune… Am o pensie cu care mă satisfac, nicio problemă. Eu stau bine, fratele meu stă bine, e asociat aici la firmă, lucrează cu imobiliare… Fratele meu are investiții, eu nu mai am, am ieșit la pensie și vreau să fiu întreținut”.

Giovanni a vorbit și despre noi posibile lovituri pe piața transferurilor în această toamnă: „Am fost puțin în Innsbruck, am venit puțin pe la Pisa și de la Pisa am venit înapoi. Eu pregătesc. În Austria sunt toate echipele în pregătire, cum mergeau în Antalya. Merg acolo – e clima mai răcoroasă, nu-i atât de cald – să facă pregătirea pentru începerea campionatului. Atunci, fiind acolo, cu directorii sportivi, eu mă duc și iau cu unul o cafea, o cină, o cutare, o cutare… Stau o oră, două, trei. Să tatonez.

De acolo se va înfiripa ceva în toamna asta. Eu n-am spus niciodată, cum se laudă mulți, la firma asta n-o să găsești unul care să spună «I don’t know, maybe». Poate… Sau nu-i nimic. Pentru că presa exagerează, că scapi un cuvânt… Nu e bine, cu cât îl expui mai mult pe un jucător și după aia nu realizezi, cu atât îi scade valoarea”.

Giovanni Becali e sincer: „Am încălcat peste 60% din cele zece porunci”

Giovanni Becali a avut o viață zbuciumată, însă a rămas mereu aproape de Dumnezeu, la fel ca vărul Gigi Becali: „Relația mea cu Dumnezeu a fost întotdeauna – și este în continuare – aproape și eu pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos îi am aici, înăuntru. Gigi îmi spune că am atâtea păcate că se pot spăla foarte repede. E drum lung…

Ar trebui să trăiesc încă 15-20 de ani, să ajung la 90, probabil, să le spăl. Dar, cum cred eu că la vârsta asta se ajunge greu, am zis măcar să le mai curăț, așa, prin ce simt eu, să diminuez din ele. Și mai fac o rugăciune, și mai respect o miercuri, o vineri, cu post…”.

Ioan Becali face și el donații, însă nu la nivelul patronului FCSB: „Fac donații la nivelul meu (n.red. – întrebat dacă face donații precum Gigi Becali), nu la nivelul lui Gigi. Am făcut și în pandemie, am făcut și operații la oameni, am ajutat și ajutăm oameni nevoiași. Fiecare cât poate. Din cele 10 porunci? Am încălcat peste 60%. Să fiu cinstit… Pe asta, nu, niciodată (n.red. – nu a luat numele Domnului în deșert). (n.red. – mi-am cinstit) Părinții, familia…”.

Giovanni Becali, povești din Columbia și dezvăluiri despre Carlos Lehder, unul dintre cei mai mari traficanți din lume

Giovanni Becali este căsătorit de 25 de ani cu o columbiancă pe nume Stella, fiica fostului celebru pilot Tulio Hernandez: „Soția mea vorbește românește, soția mea are pașaport românesc. Nu am cetățenie columbiană. Asta îmi mai trebuia, să am și cetățenie columbiană. Am cetățenie germană și română”.

„Ultimul Don” a povesti și despre „bucătarul cocainei”, Carlos Lehder: „Columbienii, dacă îi cunoști ca lumea, până și mafioții ăia, și traficanții… sunt oameni care își fac business-ul lor. Ăla e un business. E ilegal. Păi ilegal nu e alcoolul? N-a fost alcoolul ilegal? Să furi nu e ilegal? Să faci evaziune nu e ilegal?

Giovanni Becali îi compară pe politicieni cu traficanții de droguri

N-am făcut eu (n.red. – închisoare) pentru evaziune? Ăia fac droguri. Și asta e… Dar uită-te la politicieni ce fac aici… Contracte apropiaților, rudelor îndepărtate și așa mai departe. Nu știm despre ce e vorba? Ce să mai vorbim?

Carlos Lehder, pe care în Escobar (n.red. – în filmul despre marele traficant de droguri) îl vezi că e nebunul lui cu arma, cu pilotul, cu avionul, el a fost il cocinero de la cocaina. Adică «bucătarul cocainei», el a inventat-o, el – la 19 ani – a fost prins la Miami cu furt de mașini, i-au dat ăia vreo 4 ani, a făcut 2 ani și ceva, acolo a cunoscut un bătrân și i-a zis «băiatul lui tata, nu mai fura mașini, viitorul lumii… – asta se întâmpla în `69 – `70.

Du-te în Columbia și deschide afacerea asta cu cocaina». Și a construit două orașe, Manizares și Pereira. Și n-aveau piste, el a făcut piste pentru avioanele lui”. Oamenii ăia, când vorbesc cu cineva, și au vorbit și cu senatori… Păi de-asta s-au turnat, că au avut încredere în oameni și ăla avea microfoane”.