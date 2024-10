Spovedania Marinei Almășan despre relația cu Diana Șoșoacă: ”Niciodată nu m-am dezis de un prieten”. Angajații TVR au interzis la politică. Exclusiv

Marina Almășan a fost surprinsă de valul de ”hate” creat în urma unor fotografii în care a apărut alături de Diana Șoșoacă și de băiatul lui Cozmin Gușă. Cei trei au fost prezenți la un eveniment organizat de Ambasada Chinei.

Marina Almășan reacționează la comentariile făcute despre poza cu Diana Șoșoacă de la Ambasada Chinei

a popularizat imaginea preluată de pe platformele sociale, iar la una din explicațiile foto ale articolului a fost trecută o informație eronată, cum că Marina Almășan și Diana Șoșoacă ar fost și pe la Ambasada Rusiei. Marina spune că singura ambasadă în care s-au întâlnit, recent și pur întâmplător, este cea a Chinei. În exclusivitate pentru FANATIK, Marina a povestit despre prietenia care o leagă de decenii de Diana Șoșoacă. Ne-a precizat că nu a atras-o niciodată politica și nu vrea să intre în astfel de teme.

De asemenea, cu Diana Șoșoacă are cu totul alte subiecte de discutat atunci când se văd, politica fiind pe ultimul loc. a făcut și o ironie, în dialogul avut cu FANATIK, cu privire la comentariile pe care oamenii le fac în mediul virtual pentru că a apărut într-o poză cu Șoșoacă.

Vorbind despre prietenia cu Diana, Marina a scos la iveală un episod mai puțin plăcut care a avut loc de curând. În urma unui conflict avut cu fosta directoare de la TVR 2, vedeta s-a trezit trădată chiar de persoane în care a crezut foarte tare, persoane pe care le credea prietene.

„Gura lumii n-are decât să speculeze oricât își dorește!”. Prezentatoarea TVR 2, dezvăluire despre o trădară suferită recent

Realizatoarea de televiziune a făcut, astfel, o paralelă pe care ea o are cu Șoșoacă. Despre candidata la prezidențiale este considerată o extremistă, Marina susține că a ajutat-o foarte mult în calitate de avocată.

„Gura lumii n-o închide decât mormântul – spune un proverb rus – nah, dacă tot circulă informații false, cum că aș fi fost văzută cu Diana la Ambasada Rusiei! Așa că… gura lumii n-are decât să speculeze oricât dorește! Eu sunt un om vertical. Niciodată nu m-am dezis de un prieten, doar pentru că acesta se pune de-a curmezișul unei stări de fapt.

Am avut și eu, recent, la TVR, un episod din această speță: anul trecut, când am intrat în conflict cu fosta directoare de la TVR 2 (iată că, între timp, a devenit “fostă”!), o parte din echipa mea m-a abandonat, de frică să nu se pună rău cu cei din conducere. Iar unele dintre “trădătoare” erau chiar prietenele mele. Nu doare nimic mai mult decât trădarea unei prietenii”, și-a început spovedania Maria Almășan pentru FANATIK.

Cum a ajutat-o Diana Șoșoacă pe Marina Almășan, cu care e prietenă de 25 de ani

Diana Șoșoacă a ajutat-o pe prezentatoarea de la TVR 2 în procesul pe care femeia îl avea privind pensia alimentară pe care trebuia să o primească fiul ei, în urmă cu mulți ani. Totodată, Almășan a dezvăluit că Diana a fost extrem de implicată în cazurile umanitare pe care ea le prezenta la televiziune. De multe ori, și-a folosit serviciile de avocată pro-bono în spețele unor persoane mai sărace, care nu își permiteau să se apere în instanță, mai susține vedeta TVR.

„Eu pe Diana o știu de 25 de ani. Este un avocat de excepție și a fost întotdeauna o persoană care a luptat pentru dreptate. Ea mi-a fost și avocat în procesul privind pensia alimentară, datorată fiului meu. Nu s-a speriat că cel vizat era o celebritate. Era parlamentar și, în plus, membru al Comisiei SRI din Camera Deputaților (Victor Socaciu, fostul soț al Marinei Almășan, n.r.).

Și a câștigat procesul. Diana m-a salvat de multe ori și în emisiuni, atunci când aveam de “rezolvat” un caz umanitar. Ea făcea pe ”dracul în patru” și mobiliza, pentru amărâții respectivi, bani și ajutoare. Sau, pur și simplu, accepta public să îi apere “pro bono” în câte un proces dificil”, ne-a relatat Marina Almășan.

și despre momentul implicării Dianei în politică, dar și despre cum se împacă ea cu ideile pe care Șoșoacă le ”vântură” în spațiul public. De fiecare dată când se văd, prezentatoarea îi transmite, călduros, ca o bună prietenă, să aibă grijă la tot ce face cu politica și să se gândească la copiii pe care îi are de crescut. Almășan ne-a dezvăluit și ce răspuns îi dă mereu Diana atunci când primește acest sfat de la Marina.

Ce spune vedeta TVR despre aventura politică în care s-a băgat Șoșoacă: „Ai grijă de tine, Diana! Ai copii de crescut!”

„Da, a intrat în politică, intempestiv, așa cum a făcut tot ceea ce a făcut în viață. Eu, ca lucrător în Televiziunea Publică, nu am voie să fac politică, și nici nu fac. Însă am prieteni în toate partidele politice. Iar de prietenia cu Diana nu mă dezic – am spus-o și o spun în continuare.

Nu vorbim între noi politică, avem atâtea alte subiecte, suntem amândouă mame singure, dar, e-adevărat, invariabil dialogurile noastre, în ultima vreme extrem de rare, se încheie cu același sfat pe care i-l dau: “Ai grijă de tine, Diana! Ai copii de crescut!”.

Iar Diana îmi răspunde, la fel de invariabil: “Păi pentru ei mă chinuiesc! Să-și primească țara înapoi!” Iar întâlnirea de la recepția oferită de Ambasadorul Chinei a fost chiar una întâmplătoare. Nu înseamnă că nu m-am bucurat că mi-am revăzut o veche prietenă. Pe voi nu vă bucură revederea unui prieten de 25 de ani?”, a încheiat Marina Almășan.