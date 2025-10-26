SPP a refuzat familia lui Gigi Becali la sfințirea Catedralei Neamului! Măsuri fără precedent

ADVERTISEMENT

Duminică va avea loc sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, iar Gigi Becali a dezvăluit că va fi prezent, însă nu alături de familie. Patronul celor de la FCSB a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre grandiosul eveniment din Capitală.

Gigi Becali, dezvăluiri incredibile despre sfințirea Catedralei Neamului

Gigi Becali a anunțat că a primit o invitație pentru sfințirea Catedralei Mânturii Neamului, însă familia sa nu va fi prezentă. Patronul celor de la FCSB a dezvăluit că fiecare invitat va fi verificat de Serviciul de Protecție și Pază.

„Da, merg, dar am primit numai una, nici măcar familiei, doar una mi-a dat mie. Fiecare invitat este verificat de SPP, așa mi-au zis. (n.r. e un eveniment foarte important) Da”, a afirmat omul de afaceri în exclusivitate pentru FANATIK.

Programul oficial al sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului

Zeci de mii de persoane din țară, dar și din străinătate, vor fi prezente la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, programată duminică, 26 octombrie. Accesul se va face începând cu ora 07:00, pe baza listelor de acreditare. Iată programul oficial al evenimentului:

07:30 – 10:00: Slujba Sfintei Liturghii, oficiată de trei ierarhi din Capitală, 67 de preoți și 12 diaconi delegați din întreaga țară.

Sosirea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului Daniel la „Catedrala Națională".

Sosirea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului Daniel la „Catedrala Națională”. 10:30 – 12:30: Slujba de sfințire a picturii Catedralei, oficiată de cei doi înalți ierarhi, împreună cu un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi. Ceremonia se va încheia cu citirea „Actului de Sfințire”.

Cât a costat Catedrala Mântuirii Neamului. Gigi Becali, donație importantă

Construcția la a început încă din 2010, așadar a durat în total 15 ani, iar costurile au fost imense: 270 de milioane de euro. Construcția este cel mai mare lăcaș ortodox din lume, având o înălțime de 127 de metri, iar interiorul ocupă peste 13.000 de metri pătrați.

a dezvăluit că a donat o sumă importantă înainte de startul proiectului. „E cea mai mare realizare a României din ultima sută de ani. Am dat şi eu două milioane de euro la început, când nici nu era proiectul măcar. Să vedem dacă dau şi pentru pictură. Dumnezeu cum vrea”, afirma în 2018 patronul celor de la FCSB.