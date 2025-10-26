SPP a refuzat familia lui Gigi Becali la sfințirea Catedralei Neamului! Măsuri fără precedent

Duminică va avea loc sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, iar Gigi Becali a dezvăluit că va fi prezent, însă nu alături de familie. Patronul celor de la FCSB a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre grandiosul eveniment din Capitală.
Gigi Becali a anunțat că a primit o invitație pentru sfințirea Catedralei Mânturii Neamului, însă familia sa nu va fi prezentă. Patronul celor de la FCSB a dezvăluit că fiecare invitat va fi verificat de Serviciul de Protecție și Pază.
„Da, merg, dar am primit numai una, nici măcar familiei, doar una mi-a dat mie. Fiecare invitat este verificat de SPP, așa mi-au zis. (n.r. e un eveniment foarte important) Da”, a afirmat omul de afaceri în exclusivitate pentru FANATIK.
Zeci de mii de persoane din țară, dar și din străinătate, vor fi prezente la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, programată duminică, 26 octombrie. Accesul se va face începând cu ora 07:00, pe baza listelor de acreditare. Iată programul oficial al evenimentului:
Construcția la Catedrala Mântuirii Neamului a început încă din 2010, așadar a durat în total 15 ani, iar costurile au fost imense: 270 de milioane de euro. Construcția este cel mai mare lăcaș ortodox din lume, având o înălțime de 127 de metri, iar interiorul ocupă peste 13.000 de metri pătrați.
Gigi Becali a dezvăluit că a donat o sumă importantă înainte de startul proiectului. „E cea mai mare realizare a României din ultima sută de ani. Am dat şi eu două milioane de euro la început, când nici nu era proiectul măcar. Să vedem dacă dau şi pentru pictură. Dumnezeu cum vrea”, afirma în 2018 patronul celor de la FCSB.