Spray nazal care ucide Covid-19 într-un minut, dezvoltat în Turcia. Franța lansează un produs similar

Cercetătorii din Turcia anunță că au dezvoltat un spray nazal care ucide Covid-19 într-un minut, fără să afecteze celulele din zona membranelor mucoase.

Produsul turc, numit Genoxyn, care ucide complet virusul SARS-CoV-2, a fost dezvoltat de profesorul dr. Șehime Gulsun Temel, ajutat de dr. Ahmet Umit Sabanci și dr. Cuneyt Ozakın, membri ai Departamentului de Microbiologie Medicală de la Universitatea Uludag din Bursa, potrivit Daily Sabah.

Turcia nu este singurul stat care anunță un spray eficient contra noului coronavirus. O companie din Franța a anunțat că va lansa în februarie un spray nazal capabil să elimine coronavirusul în proporție de 99%.

Medicul Sehime Gulsun Temel, artizanul principal al acestui produs care s-ar putea dovedi o armă excelentă contra Covid-19, a spus că spray-ul dezvoltat e capabil să ucidă virusul într-un minut și, cel mai important, studiile au arătat că soluția nu dăunează celulelor epiteliale ale oamenilor din membranele mucoase.

”Am demonstrat chiar că are un efect de vindecare asupra acestor celule. Prin urmare, acest lucru înseamnă că este sigur de utilizat, deoarece nu dăunează celulelor umane”, a spus cadrul medical turc.

Un coleg al medicului Temel care a lucrat la acest studiu, doctorul Sabanci, a spus că a întreprins diverse studii privind protecția împotriva bolilor înainte de începerea pandemiei de coronavirus.

”Cu Cuneyt Ozakin, am arătat că soluția are activitate antibacteriană și, după ce a început pandemia, ne-am gândit că am putea modifica această soluție pentru a contribui la lupta împotriva Covid-19, așa că am dezvoltat acest spray și l-a trimis la teste de biocompatibilitate”, a spus el.

Franța lansează și ea un spray care combate Covid-19

În paralel cu Turcia, și un stat din Uniunea Europeană, Franța, anunță un spray care neutralizează boala SARS-CoV-2 în proporție de 99%.

Pharma & Beauty Group, o companie din Hexagon, va lansa curând un spray nazal capabil să elimine mai mult de 99% din coronavirus.

Spray-ul francezilor este bazat pe apă ionizată, cunoscută pentru proprietățile sale antimicrobiene și are un scop preventiv. Poate fi folosit după ce o persoană s-ar fi expus unui risc de a contacta boala, după călătoria cu un mijloc de transport sau mersul la cumpărături, a declarat pentru AFP Laurent Dodet, președintele P&B, scrie cnews.fr.

Până în prezent, testele clinice efectuate de Institutul de boli infecțioase din Marsilia au concluzionat că acest spray a eliminat mai mult de 99% din virus, în 30 de secunde.