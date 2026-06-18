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Sprijin masiv al Qatarului pentru echipa națională, dar și pentru suporterii prezenți la CM 2026. Condițiile de lux oferite

Aproximativ 1.000 de suporteri qatarezi au fost aduși la Cupa Mondială 2026 printr-un program finanțat de statul Qatar. Care sunt condițiile de care beneficiază pe continentul nord-american.
Mihai Dragomir
18.06.2026 | 18:27
Sprijin masiv al Qatarului pentru echipa nationala dar si pentru suporterii prezenti la CM 2026 Conditiile de lux oferite
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Lux și opulență. Cum sprijină Qatarul fanii și echipa națională la CM 2026. Foto: Sport Pictures.
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Qatar, care a găzduit Cupa Mondială din 2022, participă acum la ediția din 2026 organizată de SUA, Mexic și Canada. Statul din Qatar a avut grijă să ofere tot sprijinul necesar naționalei, dar mai ales suporterilor. Ce condiții de lux le-au garantat fanilor care au făcut deplasarea pe continentul nord-american.

Condiții de lux pentru suporterii Qatarului la Cupa Mondială

Qatar a debutat la CM 2026 cu un egal contra Elveției (scor 1-1). Meciul din grupa B, care s-a disputat duminică, 14 iunie, a fost primul de la acest turneu în care s-a acordat penalty. Naționala Qatarului a beneficiat de suport masiv, autoritățile din țară asigurând deplasarea a aproximativ 1000 de fani cărora le-au oferit condiții de lux.

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Publicația leparisien.fr notează că prezența acestor suporteri face parte dintr-o strategie de imagine și de susținere a naționalei Qatarului la turneul final, încurajată prin garantarea unor facilități. „Scopul este de a crea o atmosferă electrizantă pe stadioane pentru a încuraja jucătorii să obțină cele mai bune rezultate posibile pe scena internațională”, a transmis Federația Qatareză de Fotbal.

Mai exact, totul ar fi fost aranjat astfel încât ei să călătorească cu zboruri charter puse la dispoziție de emir, să aibă cazare în hoteluri de 5 stele, precum Fairmont și JW Marriott Park din Vancouver, și chiar să facă cheltuieli importante acoperite de organizatori.

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Costurile mari de la CM 2026 nu au fost o problemă pentru qatarezi. Ei au beneficiat de condiții net superioare față de restul suporterilor, și continuă să o facă cât timp echipa lor este prezentă la turneul final. Studenții qatarezi care locuiesc în Statele Unite și Canada au fost, de asemenea, invitați să participe la meciuri.

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Prețuri record la biletele pentru Cupa Mondială

Campionatul Mondial din vara acestui an a stârnit interes major pentru fanii fotbalului din întreaga lume. În luna martie a acestui an, numai în primele două faze ale vânzării, aproape 2 milioane de bilete au fost vândute pentru turneul final. Prețurile au fost însă unele exorbitante.

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Pentru un meci din grupe, un suporter trebuie să plătească între 60 și 1.200 de dolari. În cazul finalei, prețul unui bilet poate ajunge chiar și la 6.000 – 11.000 de dolari. Cel mai mare preț achitat de un fan, pe piața secundară, a fost de 17.199 de euro pentru a vedea partida Uruguay – Spania (26 iunie 2026, pe Estadio Akron din Guadalajara, Mexic) în faza grupelor Campionatului Mondial de Fotbal 2026 – Grupa H.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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