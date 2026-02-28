Sport

Sprijin neașteptat pentru Chivu: „Ar fi un tsunami să nu câștige campionatul!”

Fostul jucător al lui Inter și al naționalei Italiei a auzit că Simone Inzaghi are probleme în Arabia Saudită și a dat un verdict clar cu privire la o revenire a sa la gruparea nerazzurrilor.
Mihai Alecu
28.02.2026 | 11:16
Antonio Cassano, sprijin pentru Cristi Chivu
Antonio Cassano, fostul jucător de la Real Madrid și Inter, obișnuit să comenteze în general mai toate subiectele importante, are acum o opinie clară cu privire la Simone Inzaghi, cel care este acum antrenor la Al Hilal.

Cristi Chivu primește susținere din partea lui Antonio Cassano, fostul atacant al lui Inter

Eliminarea lui Inter din Champions League, în fața celor de la Bodo/Glimt, a produs discuții și anumite speculații cu privire la viitorul lui Cristi Chivu, mai ales că Simone Inzaghi, cel care a plecat în vară, este pe făraș la Al Hilal.

„Campionatul? Inter poate pierde titlul numai dacă va avea o prăbușire dezastruoasă. Echipa e mult mai puternică decât restul și ar fi nevoie de un tsunami să nu câștige Inter campionatul. Dacă îl aduc înapoi pe Inzaghi, care a pierdut lupta dezamăgitor de 3 ori, o să se întâmple a 4-a oară. El trebuie să rămână în Arabia Saudită”, a spus Antonio Cassano pentru presa din Italia.

Inter ar fi avut un culoar foarte bun în Champions League

Tragerea la sorți pentru optimile Champions League a avut loc vineri, iar Bodo/Glimt, echipă care a eliminat-o pe Inter, a picat cu Sporting Lisabona și a evitat astfel un duel cu Manchester City. Presa din Italia și-a exprimat regretul cu privire la faptul că trupa lui Cristi Chivu ar fi avut un culoar foarte bun pentru calificarea în sferturi, unde ar fi dat, cel mai probabil, peste Arsenal.

„Regretele sunt mai mari acum”, au titrat jurnaliștii din peninsulă. De altfel, Italia a rămas cu o singură reprezentantă, Atalanta, care va da piept cu Bayern Munchen și are șanse mari să fie eliminată din Champions League.

Cristi Chivu și Inter, avans confortabil în Serie A

Chiar dacă a părăsit prematur Champions League, formația antrenată de Cristi Chivu stă foarte bine în Serie A, acolo unde are un avans de 10 puncte față de locul 2, ocupat de marea rivală, AC Milan, cu care urmează să dea piept în curând.

De asemenea, Inter este și în semifinalele Cupei Italiei, unde joacă în dublă manșă contra celor de la Como și pornește cu prima șansă la califiicarea în ultimul act.

