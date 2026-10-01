Sprijin neașteptat pentru „tricolori” la meciul Polonia – România: „Voi merge să urmăresc! Vă vreau tot binele”

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Etapa a 3-a din Nations League vine pentru România cu o deplasare contra Poloniei. La meciul de la Varșovia și-a anunțat prezența un fost antrenor străin din SuperLiga, care îi va susține pe „tricolori”.

România, susținută de Zeljko Kopic contra Poloniei

După și , naționala României speră să își îndrepte imaginea cu un rezultat bun contra Poloniei. Meciul se va juca pe Stadion „Narodowy” din Varșovia, de la 21:45. Printre suporterii „tricolorilor” prezenți se va afla însuși Zeljko Kopic, fostul tehnician de la Dinamo.

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Croatul o antrenează în prezent pe Wieczysta Cracovia, din prima ligă a Poloniei, și a spus că va susține echipa lui Gică Hagi în această confruntare. „Voi merge să urmăresc România cu Polonia, la Varșovia. E greu să mă pronunț ce șanse are România, nu m-am uitat la meciuri. Am văzut rezultatele, am urmărit jucătorii, însă am văzut Croația – Cehia, nu Polonia.

Vreau să văd cu adevărat nivelul și, cu siguranță, vreau ca domnul Hagi și România să reușească un meci bun. Împotriva Suediei a fost un meci reușit. Cu Bosnia au fost multe schimbări în echipă, am văzut discuțiile. Știți că îi vreau tot binele României”, a declarat Zeljko Kopic pentru

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Zeljko Kopic, eliminat la finalul ultimului meci din Polonia

Zeljko Kopic rămâne fără victorie pe banca polonezilor de la Wieczysta Cracovia. Tehnicianul, care riscă să fie demis din cauza rezultatelor, la finalul partidei din campionat cu Widzew Lodz, scor 2-2. A fost cel de-al cincilea meci disputat de Wieczysta Cracovia sub comanda croatului, însă fără succes. Următorul meci al lui Wieczysta va avea loc după pauza internațională, pe 9 octombrie, pe teren propriu contra celor de la Wisla Plock.

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După cele 8 etape scurse din campionatul Poloniei, Wieczysta Cracovia are doar 5 puncte și se află pe locul 17, penultimul, care condamnă la retrogradarea directă din primul eșalon.