Sprijinul lui Andrei Borza este iubita lui: „În orice moment a fost lângă mine. Suntem împreună de la 16 ani”

Andrei Borza este unul dintre fotbaliștii cu mare potențial de la Rapid. Tânărul jucător a dezvăluit recent că sprijinul său de zi cu zi este chiar iubita lui, cu care are o relație de câțiva ani.

Secretul din spatele lui Andrei Borza. Iubita este sprijinul lui

, Andrei Borza este în prezent unul dintre jucătorii de bază din echipa lui Marius Șumudică. De numele său s-a legat și

În direct la „Suflet de Rapidist”, emisiunea dedicată echipei din Giulești și oferită în exclusivitate de FANATIK, Andrei Borza a mărturisit că iubita lui, cu care este împreună de la 16 ani, este cea care îl sprijină și îl motivează zi de zi.

„Suntem de la 16 ani. În orice moment a fost lângă mine!”

„Locuiesc cu prietena mea, mă ajută foarte mult. Ajung acasă, am cu cine să vorbesc, am cu cine să îmi petrec timpul, să ies. Am acasă la Constanța familia care mă susține, vorbesc cu ei.

Pe plan personal sunt susținut și de o familie și de următoarea, să zic așa. Suntem de la 16 ani, ne cunoaștem de atunci. În orice moment a fost lângă mine.

Nu bag în seamă mesajele de pe Instagram. Eu mă gândesc doar la fotbal și la familia mea”, a spus Andrei Borza în exclusivitate la „Suflet de Rapidist”.

„Lumea nu mă cunoaște și spune multe lucruri despre mine!”

Moderatorul Robert Niță l-a întrebat pe Andrei Borza cum a gestionat critica din exterior primită după ce a fost surprins în trecut ieșind în cluburi. Tânărul fotbalist a transmis că a depășit cu bine acele momente.

„Lumea nu mă cunoaște și spune multe lucruri despre mine. Nu bag în seamă. Extra sportiv… cred că am avut două ieșiri și imediat s-a vorbit.

Eu am trecut peste! Nu mă mai afectează! În trecut da, mă afectau! Lume este rea, chiar dacă față în fața te susține, pe la spate te vorbesc!”, a mai spus tânărul jucător al giuleștenilor.

1,5 milioane de euro este cota lui Andrei Borza conform Transfermarkt

16 meciuri, un gol și o pasă decisivă are până acum în acest sezon la Rapid