Șprițuri de poveste. Cântece de șpriț favorite, de la Gică și Ianis Hagi la Cornel Dinu. Ce muzică preferă Messi, Neymar, Mbappe, Ronaldo sau Pep Guardiola

Șprițuri de poveste. Toți știm că un șpriț nu poate fi… de poveste decât dacă, lângă licoarea din pahar vine „la pachet” și o muzică adecvată. a aflat care sunt cântecele de petrecere favorite ale unor nume cunoscute din fotbalul românesc, de la Gică la Ianis Hagi, de la la . Cu… extensie „afară”, la Messi, Neymar, Mabppe, Ronaldo sau Pep Guardiola.

Șprițuri de poveste. Cântece de șpriț favorite, de la Gică și Ianis Hagi la Cornel Dinu și Mircea Rednic. Ce muzică preferă Messi, Neymar, Mbappe, Ronaldo sau Pep Guardiola

Începem, nici nu se poate altfel, cu „Regele” fotbalului românesc. preferă, nici nu poate altfel, muzica machedonească. Cunoscuta interpretă Elena Gheorghe i-a cântat „Regelui” la diferite ocazii festive și spune că „«Alea primuveara» îi place foarte mult domnului Hagi”.

ADVERTISEMENT

Iar Marian Cozma, apreciat interpret de muzică de petrecere, și pe românește, și pe machedonește, a povestit pentru cum este „Regele” la orice „zabava”, petrecere la machedoni: „Gică Hagi este un om extraordinar, popular, fără aroganță și măreție, cântă la șprițuri, îi place mult melodia «Mândră floare trandafir», zice bancuri, râde mult cu toată lumea”.

În ceea ce îl privește pe Ianis Hagi, facem o „derogare” de la „șprițuri de poveste”, nu e cazul… încă, și „vorbim” despre melodia preferată „la general”. Care este hitul „Simply The Best” al Tinei Turner, prezent în toate topurile din 1991, când el… nu se născuse! Ianis a ieșit la primul „antrenament” pe lumea asta 7 ani mai târziu, în 22 octombrie 1998.

ADVERTISEMENT

Rămânem în zona Farului din Constanța, cu președintele Gică Popescu, sepre care marele (nu numai fizic!) lăutar spunea pentru că melodia preferată a „Baciului” este, cum se poate altfel?, „M-a făcut mama oltean”.

Șprițuri de poveste. Cornel Dinu iubește romanțele, Mircea Rednic iubește… „Fetele lui tata”!

Despre se știe că i-au plăcut la fel de mult ca și fotbalul. Același apreciat lăutar, Nicu Gigantu’, spunea despre „Mister”: „Cornel Dinu, jos pălăria, un om extrem de distins, cu coloană vertebrală. Îi plac romanţele şi în mod deosebit două dintre ele, «Nu se poate» şi «Să nu spui dorul nimănui»”.

ADVERTISEMENT

Cornel Dinu, invitat de la un pahar… de vorbă, a povestit că „Îmi plăcea foarte mult s-o ascult pe Ioana Radu cântând «Aș vrea iar anii tinereții»… S-a dus demult… Apoi îmi mai plac «Am iubit doi ochi albaștri» și «Călugărul din vechiul schit»… Romanțe veche, muzică pur românească, pe care nu ai unde să o mai auzi nicăieri în lume”.

Alt „câine” de… poveste, , a dezvăluit, în exclusivitate pentru , că „Eu fiind de la Hunedoara, mi-a plăcut dintotdeauna muzica de petrecere cu influențe sârbești… și grecești. Iar când mai lipesc suta de lei pe fruntea lăutarilor (râde), nu poate lipsi dintre dedicații «Fetele lui tata»”.

ADVERTISEMENT

Șprițuri de poveste. Înainte să renunțe la petreceri, Gigi Becali cânta și dansa, cum altfel?, pe muzică machedonească. Printre favorite era și „Va-nj beau n-arachii”…

Cunoscut și recunoscut drept un preacredincios suflet religios închinat cu adevărat lui Dumnezeu, Gigi Becali a renunțat, după propria declarație, la șprițurile de poveste din lumea plină de păcate…

ADVERTISEMENT

„Eu, Doamne, mai fac eu petreceri?… Tot ce e petrecere pentru mine este numai în Hristos, altceva nu mai există petrecere care să îmi placă mie. V-am spus că mă mai duc doar la două nunți, la cele două fete și atât. Nu mai există petreceri pentru mine. Pentru mine, petrecerea este numai și numai Sfânta Liturghie. Cum la alții le place la dans, la muzică, la mâncare de Revelion, artificii, mie îmi place muzica îngerească în biserică, cu Hristos și cu sfinții. Fiecare om cu treaba lui”, declara Gigi Becali pentru în urmă cu un an.

Cu ceva ani în urmă, înainte de replierea lui Gigi Becali apreciata interpretă Diana Bișinicu a cântat la diferite petreceri în care patronul lui FCSB era… titular! „Gigi Becali este un om efervescent, plin de viaţă, care profită din plin de momentele frumoase pentru a se distra! E un personaj complex, un familist convins, un om cu principii, care nu uită să se distreze atunci când e cazul! Ştiam că melodia pe care o cântam, «Va-nj beau n-arachii» era una dintre favoritele lui şi mi-aduc aminte că am compus câteva versuri despre el şi familia sa”, spunea Diana Bișinicu pentru

Iar Adrian Enache dezvăluia în luna decembrie a anului trecut, în podcastul său, că una dintre melodiile favorite ale lui Gigi Becali este și „Den Pao Pouthena” (Nu plec nicăieri) a grecului Vasilis Karras, apreciat interpret pe scena elenă de muzică „laika” (cântece populare). Inspirată din regiunea de nord a Greciei, străvechea Macedonie.

Șprițuri de poveste. Playlist… motivațional pentru naționala lui Mirel Rădoi la JO de la Tokyo, anul trecut. Antonio Sefer asculta… imnul Rapidului!

Echipa națională de fotbal a avut o evoluție modestă anul trecut, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. 1-0 cu Honduras, 0-4 cu Coreea de Sud, 0-0 cu Noua Zeelandă, locul 3 în grupă, la egalitate cu Noua Zeelandă, dar cu golaveraj mai slab, eliminare, sayonara!

la plecarea spre Japonia: „Am rugat fiecare jucător să propună o melodie care «domină» propriul playlist în această perioadă, ca să avem tabloul general, playlistul tokyotricolorilor!”. Iată mai jos preferințele tinerilor „tricolori” care au fost în excursia din insulele nipone.

Șprițuri de poveste. Melodia preferată a lui Messi este… un playlist de 12 „bucăți”!

Ieșind din spațiul carpato-danubiano-pontic, are… inima largă la „melodia preferată”. Adică el nu are una, are un… playlist: „Oh come on” și „Safari” (ale lui J Balvin), „You without me”, „Labyrinths”, „Beyond your eyes” (toate Dread Mar ), „Picky” (Joey Montana), „The question” (J Alvarez), „When she starts dancing” (Rombai), „The loser” (Maluma), „24K Magic” (Bruno Mars), „Until dawn” (Nicky), „Kissing You” (Prince Royce).

Deși trupa argentiniană „Grupo Cali” este una dintre preferatele lui și i-a dedicat o „cumbia” (melodie specific latino-americană), „El pie de oro llegó” (Piciorul de aur a sosit) în 2013, care începe cu „Acesta este un omagiu adus lui Lionel Messi”, piesa nu face parte din TOP 12.

Șprițuri de poveste. Cu ce cântec își „terorizează” Neymar coechipierii de la PSG. Ce ritmuri preferă Kylian Mbappe

Melodia pe care o ascultă pe „repeat” de i-a „turbat” pe coechipierii de la PSG este „Libre pra voar” (Liber să zbor). Cântată de „Exaltasamba”, trupă braziliană de muzică „pagode” (subgen de Samba, originar din Rio de Janeiro).

, tânăr și neliniștit… încă, preferă ritmul sacadat de rap, cap de listă fiind „C’est Plus L’heure” (Peste timp), Franglish feat. Dadju & Vegeta.

Șprițuri de poveste. Ce ascultă Cristiano Ronaldo în fiecare zi, de mai multe ori. Și, mai ales, în ce… momente!

declara într-un interviu pentru „The Sun” că melodia sa preferată este „Livin la vida loca” (Ricky Martin), secondată de „All i wanna do is moody” (BPT ft. Dm Binxter).

Mai interesant, însă, este faptul că în familia Ronaldo se ascultă mereu aceeași melodie. Și nu așa, oricum, oricând, ci… înainte de fiecare masă! „If I were a boy” (Dacă aș fi fost băiat), cântată de Beyonce.

Intro-ul este cel mai important pentru CR& și ai săi. Beyonce cântă la începutul piesei pe cuvintele „intimitate, onestitate, angajament, tu, eu, noi”. Acompaniată de… toată familia Ronaldo! Apoi, când începe melodia în sine, toți cei prezenți încep să aplaude.

Georgina Rodriguez, iubita lui Cristiano a „demascat” ritualul, unde altundeva decât pe omniprezentul Instagram… Iar postarea respectivă a adunat peste 1,5 milioane de aprecieri. Poftă bună!

Șprițuri de poveste. Pep Guardiola nu vrea să se uite înapoi cu mânie…

și-a recunoscut într-o emisiune la BBC iubirea necondiționată pentru „Don’t look back in anger” (Nu privi înapoi cu mânie, Oasis, 1996).

„Îmi place la nebunie cântecul ăsta, nici nu vă puteți imagina cât de mult. Este incredibil. Scoate tot ce e mai bun din mine, e o capodoperă. De fiecare dată când ies cu familia în oraș, cântăm împreună melodia asta” – Pep Guardiola

Antrenorul lui a făcut cu același prilej un „play list” de preferințe, în ordine cronologică: „Your Song” (Elton John, 1970), „Fiesta” (Joan Manuel Serrat, 1970), „New York, New York” (Frank Sinatra 1980), „Amor particular” (Lluis Llach, 1984), „The healing day” (Bill Fay, 2012).

Rămânem în vestiarul lui Man City… Și aflăm de la atacantul „de aur, argint și bronz” ce-i place în materie de muzică: „Îmi place să ascult muzica rapperului norvegian Amara. Și cel mai mult melodia numită «Keep Dreaming!» (n.a. – Visează!). Acesta este cântecul pe care îl ascult înainte de fiecare meci”. Adrian Amara, sau, simplu, numai Amara, este unul dintre cei mai interesanți și apreciați cântăreți de hip-hop și R&B din Norvegia.