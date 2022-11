Șprițuri de poveste. Diferența dintre Benzema, Salah sau Ronaldo și „cetățenii” Haaland sau De Bruyne. Măsurată în... șprițuri de poveste!

Șprițuri de poveste se beau peste tot în lume. Și în toate… „lumile”! Adică toate domeniile, la toate nivelurile. Fotbalul nu poate face excepție. Benzema, Haaland, Salah, Ronaldo, De Bruyne sunt mari vedete ale fotbalului, dar, înainte de toate, sunt și ei oameni. Deci beau și ei. Ce beau, , tării năucitoare, răcoritoare sportive sau doar… Aqua Carpatica, aflați din rândurile care urmează.

Șprițuri de poveste. Diferența dintre Haaland sau De Bruyne și Ronaldo, Salah sau Benzema. Măsurată în… șprițuri de poveste!

Să-i dăm Cezarului ce-i al Cezarului și să începem cu Karim Benzema, câștigătorul „Balonului de aur” anul acesta. Vedeta numărul 1 a lui Real Madrid. Omul de gol al lui Real Madrid.

329 de goluri a marcat Karim Benzema pentru Real Madrid în 13 sezoane (inclusiv cel în desfășurare, a venit în 2009 pe 41 de milioane de euro, de la Olympique Lyon), fiind al doilea golgheter all time al echipei, după Cristiano Ronaldo ( 450 de goluri în 9 sezoane, 2009-2018) și înaintea lui Raul Gonzales ( 323 de goluri în 16 sezoane, 1994-2010)

Credința islamică a lui Karim Benzema este foarte importantă pentru el. În consecință, nu mănâncă carne de porc și… nu bea alcool! Nici tării, nici , nici măcar… digestive!

Echipa medicală a lui Real Madrid a conceput un program de mese care îi permite să respecte Ramadanul în concordanță cu rigorilor unui sezon de fotbal solicitant, conform

Plăcerile extra-fotbalistice ale lui Karim Benzema… exceptând relațiile cu sexul opus, absolut normale… hai să le zicem hobby-uri, sunt moda, mersul cu bicicleta ascultând muzică, filmele cu gangsteri americani, Denzel Washington și Ibiza în vacanțe.

30 de milioane de euro este cota lui Karim Benzema pe

Când și de la ce s-a îmbătat Cristiano Ronaldo. A recunoscut chiar el! N-au fost… șprițuri de poveste!

Fiindcă am amintit de Cristiano Ronaldo, să „vedem” care este băutura preferată a portughezului. Ei bine, „CR7” este împotriva băuturii și fumatului. Adeus ! De-a lungul impresionantei sale cariere (a debutat la prima echipă a lui Sporting în 29 septembrie 2002, la 17 ani, 7 luni, 3 săptămâni și 4 zile, născut fiind pe 5 februarie 1985) nu a consumat alcool decât de… sărbători! Un pahar de șampanie și cam atât.

După cum se știe, Ronaldo este foarte atent la fizicul său, la forma sa… nu numai sportivă… și la sănătatea întregii sale familii. Nici măcar copiilor nu le permite să bea… ciocolată! Există „rădăcini” adânci pentru această adversitate a lui Ronaldo față de băutură pentru că și-a văzut tatăl murind din cauza consumului excesiv de alcool.

Într-un interviu acordat în 2019, Ronaldo a recunoscut că s-a îmbătat, totuși, o dată: după ce a câștigat Campionatul European în 2016 cu Portugalia.

„A fost cel mai important trofeu al carierei mele. Am râs, am plâns, m-am îmbătat puțin… În timpul finalei am plâns atât de mult încât m-am deshidratat. La sfârșitul jocului, în timpul sărbătoririi, am băut un pahar, două de șampanie și imediat mi s-au urcat la cap. Nu beau niciodată, dar ziua aceea a fost atât de specială” – Cristiano Ronaldo

Mohamed Salah a provocat o „furtună în deșert” cu un răspuns prea „moale” la o întrebare despre „șprițuri de poveste”

Mohamed Salah a provocat o… „furtună în deșert”, de fapt, prin rețelele sociale, în Egiptul său natal, cu răspunsul dat la o întrebare despre consumul de alcool dintr-un

Ca răspuns la o întrebare ironică a reporterului egiptean dacă a fost vreodată presat să încerce niște… șprițuri, o tărie sau cea mai bună șampanie din lume, Mo Salah a negat într-un mod care a nemulțumit „spiritul” musulman de acasă. .

„Nu știu. Simt că nu mi-am dorit niciodată asta. Nu mă gândesc prea mult la asta… Oamenii de aici (n.a. – din Liverpool) nu te împing să faci ceva ce nu vrei să faci, iar eu nu am fost într-o situație în care să fiu forțat să beau. Eu însumi nu vreau să beau și nici nu vreau să încerc”, a spus Mo Salah.

„Deci a trebuit să depășești o presiune mare asupra acestei probleme de-a lungul anilor?”, a insistat jurnalistul. „Nu este mare lucru pentru mine”, a replicat Salah.

Clar, nu? Ei bine, nu! Pentru că, în ciuda răspunsurilor sale inofensive, Mo Salah s-a confruntat cu un val neașteptat de furie (!) din partea egiptenilor care l-au „faultat” dur pe starul lui Liverpool pentru că a… evitat să menționeze că băutul este interzis în religia sa și pentru că nu este „suficient de mândru de islamul său”!

Mulți au evidențiat că consumul de alcool este fără echivoc „haram” (interzis) în Islam, mult mai important decât pur și simplu… alegerea personală a lui Salah!

Toți mari vedete, dar toți fără… șprițuri de poveste!

Harry Kane (Tottenham Hotspur) a clarificat clar, în cadrul unei conferințe de presă ca să nu fie discuții ulterioare, simplu ca un gol cu latul de la un metru de linia porții, că preferă băuturile răcoritoare în detrimentul alcoolului, în timp ce urmează o dietă strictă pentru a-și menține starea fizică.

N’Golo Kante (Chelsea) a declarat, nici mai mult, nici mai puțin că „urăște” să bea și nu a fost văzut niciodată „preluând” un pahar de alcool. Are credința că orice fel de alcool, cât de puțin, cât de rar consumat, îi poate reduce nivelul de fitness și, implicit, cariera i-ar putea fi afectată. Musulman practicant, Kante a declarat că „Religia este înaintea fotbalului pentru mine”.

Gareth Bale (Los Angeles FC) este renumit pentru stilul său de viață „igienic” și pentru faptul că nu bea alcool. A susținut, conform , că nu a consumat alcool deoarece nu-i place… gustul: „Sincer, chiar nu-mi place băutura. Nu este faptul că aleg să nu beau alcool. Pur și simplu nu-mi place gustul lui. Evident că am gustat diferite băuturi, dar pur și simplu nu-mi plac. Într-un fel, probabil că asta mă ajută, totuși, să nu pun gura pe nicio băutură alcoolică”.

James Milner (Manchester City) nu se atinge nici el de alcool. Paul Webster, fost medic la Manchester City, a dezvăluit într-un interviu pentru „Goal” în ianuarie 2022 că stilul de viață „teetotalar” (băutor „total” de ceai) al lui Milner este unul dintre motivele pentru care a reușit să performeze la cel mai înalt nivel timp de două decenii.

„Arată tânăr, arată în formă, probabil că are cel mult opt la sută grăsime corporală. Seamănă un pic cu Ronaldo. Este legat de disciplina sa internă, toate lucrurile mărunte care se adună: James nu atinge alcool, este meticulos cu cât și când mănâncă, are obiective clare, vrea să fie mai în formă și mai puternic pe măsură ce anii tot trec” – Paul Webster

Declan Rice (West Ham United) i-a uimit pe fanii „ciocănarilor” dezvăluind într-un interviu acordat în 2021, că oamenii sunt surprinși când le spune că nu a băut nici măcar… o halbă de bere în viața lui: „Până azi nu am băut niciodată o bere și am 22 de ani. Acesta este adevărul gol-goluț. Nu am băut niciodată o halbă de bere, chiar niciodată”. Ce să mai vorbim de

Erling Haaland, goluri, recorduri, kebab și… pina colada!

Erling Haaland face furori la Manchester City cu zâmbetul pe față, cu talent, dedicare, implicare, profesionalism și… sinceritate! În ceea ce privește plăcerile sale culinare și lichide.

„Îmi place kebab-ul, chiar îmi place foarte mult. Asta nu înseamnă că îl mănânc tot timpul. Îl mănânc de câteva ori pe an, când sunt în orașul meu natal (n.a. – Leeds, Anglia), este încă mâncarea mea preferată”, a declarat Haaland într-un interviu pentru sky.com, conforme mirror.co.uk. https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/erling-haaland-diet-dortmund-transfer-26067310

Cât despre băutura lui preferată, super-atacantul de 22 de ani (împliniți pe 21 iulie) a recunoscut, zâmbind ca după marcarea unui gol, „că trebuie să spun pina colada”.

22 de goluri în 16 meciuri a marcat Erling Haaland pentru Manchester City: 17 în 11 partide din Premier League, 5 în 4 jocuri din Champions League, „ratând” doar Supercupa Angliei (Community Shield), 1-3 cu Liverpool

Erling Haaland a devenit pe 2 octombrie primul fotbalist din istoria primei ligi din Anglia care a reușit să înscrie 3 goluri în 3 meciuri consecutive jucate pe teren propriu.

4-2 cu Crystal Palace (27 august, hattrick)

6-0 cu Nottingham Forest (31 august, hattrick)

6-3 cu Manchester United (2 octombrie)

170 de milioane de euro este cota lui Erling Haaland pe transfermarkt.com https://www.transfermarkt.com/erling-haaland/profil/spieler/418560

Kevin De Bruyne preferă un vin rosé, la niște spaghete Pomodoro cu… Iulius Caesar!

Rămânem la Manchester. Pe „Etihad Stadium”, arena „cetățenilor” antrenați de Pep Guardiola. Mijlocașul belgian Kevin De Bruyne nu e abstinent, nu e musulman, nu e… Bale să nu-i placă gustul alcoolului, așa că omul spune sincer ce-i place. Să mănânce și să bea.

„Mâncarea mea preferată sunt spaghetele Pomodoro. Am mulți prieteni italieni și îmi plac făcute în modul italian. Le-aș putea mânca în fiecare zi a vieții mele. Îmi mai place peștele… Mizumi… Los angeles… Este un restaurant de pește japonez la care am fost acum aproximativ șase ani. Tânjesc să mă întorc. Nu am mâncat niciodată așa ceva bun. Iar dacă am ajuns la desert, îmi place ceva caloric, cu sos de ciocolată. Dacă bem alcool la cină, un pahar de rosé va fi bine venit, de preferință, Franciacorta Brut Rose. Dacă nu, beau și un spumante, și apă plată, în niciun caz suc”

Sunt declarațiile lui Kevin De Bruyne din 2 octombrie anul acesta, dintr-un interviu pentru , în care mai spune cu cine i-ar plăcea să stea la masă: LeBron James, Barack Obama, Denzel Washington și… Gaius Iulius Caesar! La…