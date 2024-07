Șprițuri de poveste au însoțit echipele și suporterii de la din prima zi până în ziua finală. Ziua finalei. – . Sangria vs Gin. Care pe care… „îneacă”? Cine bea din cupă duminică noapte? sau ? sau ? sau Phil Foden? sau ?

Șprițuri de poveste. Finala EURO 2024: Spania – Anglia Adică Sangria vs Gin peste Yamal vs Bellingham!

În semifinale, sangria a înecat șampania, Spania – 2-1, calificare decisă în minutul 119, după 1-0 pentru „cocoșii galici” în minutul 9, Yamal „ya maltratat”! Iar ginul englezesc l-a „stins” pe cel olandez, jenever. 2-1 pentru supușii Regelui Charles, în minutul 90+1, după 0-1 în minutul 7.

Se anunță spectacol în finala de pe „Olympiastadion” din Berlin, cel mai mare stadion care a găzduit meciuri la EURO 2024, cu o capacitate de 70.000 de locuri. Exuberanța inspirațională a tehnicității spaniole se va înfrunta cu încăpățânarea măcinantă a tradiționalului „Kick and run” englezesc.

La nivel… bahic, sangria vs gin. Să le „degustăm” înainte de a intra în joc. Sangria este considerată băutura tradițională, reprezentativă a Spaniei, la mare concurență cu celebrele sale vinuri. Ce este sangria?

Sangria este o băutură alcoolică răcoritoare, ușor de preparat

„Sangria este o băutură alcoolică răcoritoare, ușor de preparat. Baza pentru sangria este vinul, în special roșu, spre a duce la conotația din denumire, «sangre» însemnând sânge în spaniolă, dar este des întâlnită și sangria pe bază de vin alb. Vinul este, de obicei, sec, tânăr, ușor și cu aciditate crescută, în sortimente diverse: Cabernet Sauvignon, Merlot, Rioja, Zinfandel, Shiraz sau sortimente franțuzești ca Gamay ori Beaujolais, uneori italiene precum Dolcetto, Bardolino, Freisa, Lambrusco etc.

În ceea ce privește fructele, posibilitățile sunt aproape nelimitate. Se folosesc,în special, citrice: felii de portocale, lămâi, lime, dar și mere, pere, pepeni, căpșuni, ananas, strruguri, mango etc. Ca îndulcitor se folosesc zahărul, mierea, diverse siropuri sau suc de portocale. Un alt ingredient este apa minerală foarte acidulată sau Sprite, 7up, care țin loc și de îndulcitor. Uneori se adaugă coniac, vermut sau lichior”, ne lămurește fără echivoc

Pornind de aici, se pot face dizertații nesfârșite pe aceeași temă, dar cu variante diferite de sangria, mixuri cu ingrediente diferite, pentrugusturi diferite, conform

Sangria Blanco / Clarea – băutură aromatizată pe bază de vin alb (Chardonnay), suc / cidru de mere, mentă, zahăr, scorțișoară, cu bucăți de pere, piersici, portocale, lămâi

– băutură aromatizată pe bază de vin alb (Chardonnay), suc / cidru de mere, mentă, zahăr, scorțișoară, cu bucăți de pere, piersici, portocale, lămâi Sangria cu piersici sau nectarine / Zurra – pregătită în sudul Spaniei

– pregătită în sudul Spaniei Sangria cu vin spumant – mix de prosecco, brandy, lichior de piersici, suc de struguri albi, cu bucăți de căpșuni, portocale, struguri, piersici și frunze de mentă

– mix de prosecco, brandy, lichior de piersici, suc de struguri albi, cu bucăți de căpșuni, portocale, struguri, piersici și frunze de mentă Sangria portugheză – vin roșu portughez cu Sumol (suc carbogazos din fructul pasiunii) sau varianta carbogazoasă de portocale, brandy, portocale, struguri, lămâi și căpșuni

– vin roșu portughez cu Sumol (suc carbogazos din fructul pasiunii) sau varianta carbogazoasă de portocale, brandy, portocale, struguri, lămâi și căpșuni Sangria mexicană – cu vin roșu (Rioja), brandy, apă minerală, zahăr brun, portocale, lămâi, mere, pere, gheață

– cu vin roșu (Rioja), brandy, apă minerală, zahăr brun, portocale, lămâi, mere, pere, gheață Mojito Sangria – cu lime, frunze de mentă, sirop de agave sau miere, un ananas tăiat, vin alb (Sauvignon Blanc, sau Pinot Grigio), rom, suc de ananas, apă minerală și gheață

– cu lime, frunze de mentă, sirop de agave sau miere, un ananas tăiat, vin alb (Sauvignon Blanc, sau Pinot Grigio), rom, suc de ananas, apă minerală și gheață Sangria ruby / Rubio – cu brandy/ cognac, vin roșu, suc de roșii, rodii, pere, carambola, zahăr, scorțișoară, anason, apă minerală

– cu brandy/ cognac, vin roșu, suc de roșii, rodii, pere, carambola, zahăr, scorțișoară, anason, apă minerală Spiced Sangria – rom „spiced”, vin roșu, mere, portocale și ghimbir (tăiate), lămâie, bere de ghimbir și gheață

– rom „spiced”, vin roșu, mere, portocale și ghimbir (tăiate), lămâie, bere de ghimbir și gheață Sangria Mangria – cu vin roșu (3 părți), vodka (1 parte), suc de portocale (1 parte)

– cu vin roșu (3 părți), vodka (1 parte), suc de portocale (1 parte) Sangria cu vin fiert folosit în locul vinului „crud”, pentru a da un plus de aromă

folosit în locul vinului „crud”, pentru a da un plus de aromă Sangria fără alcool – cu suc de merișor și struguri, suc de portocale, suc de lămâie, suc carbogazos de lămâie verde, mere și pere tăiate cuburi.

Sangre de Toro, partener oficial al echipei naționale a Spaniei

Bien, o fi sangria băutura națională spaniolă, dar să vedeți… rareza ibérica! Conform acordului semnat cu Federația Regală Spaniolă de Fotbal (RFEF), marca globală de vinuri Sangre de Toro este partenerul oficial al echipei naționale. Inclusiv a echipe reprezentative feminine și Under-21.

Sangre de Toro, o referință pentru vinul spaniol în lume, a devenit partener oficial al echipei naționale de fotbal a Spaniei în 2021, unindu-și imaginea cu „Furia roja”, cu care a împărtășit culoare, origine și valori, răspândind stilul de viață și tradițiile spaniole dincolo de frontierele țării.

Creat în 1954 ca un vin clasic mediteraneean, Sangre de Toro este acum un brand global cu prezență în 130 de țări și o gamă largă de referințe care reflectă varietatea viticulturii spaniole. În întreaga lume, Sangre de Toro este un reper pentru vinul spaniol care ajunge la zece milioane de consumatori în fiecare an. Iată în continuare cum este caracterizat de

„O împletire cu totul specială şi savuroasă de struguri Parellada şi Grenacha albi, Torres Sangre De Toro Clasico invită simţurile să se răsfeţe cu arome ample de fructe şi citrice, în stil pur mediteranean. Parellada este un soi alb, originar din Valencia şi foarte răspândit în Catalunya, unde, alături de Xarel-lo și Macabeo creează celebrele vinuri Cava.

Soiul face pereche cu Grenacha, un soi tradițional spaniol cu puternic caracter floral, marcat de tonuri vegetale și fructe albe, care se simte bine pe sol sărac și arid.

Torres Sangre De Toro Clasico se prezintă aşadar ca un vin alb seducător şi delicat, perfect de savurat cu fructe de mare, orez şi peşte. Însă Torres Sangre De Toro Clasico este la fel de savuros şi degustat ca aperitiv, la o temperatură ideală de servire de 10 grade Celsius.

Miros: Buchet diafan, care aduce în prim plan note florale, fructate şi vegetale.

Gust: Fin şi perfect armonizat, conturat în jurul aromelor de flori albe, fructe cu miez alb şi tonuri vegetale.

Culoare: Galben pai”

„Leilor” englezi le place „kick and run” după… gin!

Trecem acum canalul… Canalul Mânecii! Sau centrul terenului, în jumătatea engleză. Unde dăm de „The HurriKane” Harry Kane, de „The Judge” Jude Bellimgham, „The Sniper” Phil Foden, dar și de… gin!

„Băutură spirtoasă, obținută prin redistilarea alcoolului etilic după ce au fost adăugate plantele aromatice, în principal fructe de ienupăr. În afară de ienupăr poate avea arome de anason, scorțișoară, coajă de portocală sau lămâie, rădăcini și semințe de angelica, coriandru sau prune sălbatice. Concentrația de alcool variază între 40-45%. Este utilizat, în special, ca ingredient de bază în diverse cocteiluri”, ne „luminează” aceeași atotcunoscătoare

Culmea este că ginul își are originile în… Țările de Jos!

Da, da, da! Chiar în Țările de Jos! Că Olanda nu le mai place să le zici… Primele referințe scrise despre „jenever” (sau genever) se găsesc în lucrări științifice scrise de mai mulți autori flamanzi. Jacob van Maerlant (Bruges, 1235 – 1300) a descris cum se adaugă părți din arborele de ienupăr la un spirt făcut din vin de distilare în cartea sa „Der Naturen Bloeme”, publicată în 1266. A fost prima scriere despre distilare în olandeză. Mai târziu, în 1522, medicul Phillipus Hermanni din Anvers a scris o primă rețetă de „jenever”.

Cel mai vechi brand de „jenever” se numește Bols, companie fondată în 1575, în Olanda, dar băutura a devenit faimoasă când a început să se dezvolte în… Anglia, care a început să-și „rafineze”, la propriu și la figurat, producția proprie, dând naștere celebrului brand London Dry Gin.

…Și de la London Dry Gin au început să se nască în UK diferite mărci de gin, băutura fiind atât de apreciată de englezi încât a devenit un adevărat… „obicei social”! Se estimează că supușii Coroanei britanice beau câte 3 litri pe săptămână de persoană. Este, of course, o băutură alcoolică mult îndrăgită în „insulă”, isn’t it?

Cel mai interesant la London Dry Gin este faptul că totul trebuie să fie natural, iar toate substanțele botanice, inclusiv ienupărul și citricele, sunt adăugate în timpul procesului de distilare. Astfel, principala diferență față de alte branduri este că, în timp ce unele ginuri sunt îndulcite după distilare, London Dry Gin, după ce „botanicele” sunt macerate, este redistilat pentru a produce un spirt puternic și apoi diluat cu apă pentru a ajunge la aproximativ 47% ABV (Alchool By Volume, care înseamnă cantitatea de alcool raportat la volumul unui lichid).

Și dacă Bellingham, Foden, Kane, Saka, Mainoom și ceilalți „lei” ai lui Gareth Southgate (care, iată, în ciuda tsunamiului de critici de pe Tamisa, a dus pe Anglia în a doua finală EURO consecutivă) ar marca atâtea goluri câte mărci de gin recunoscute pentru calitatea lor înscriu pe piața mondială concetățenii lor, ar fi nu numai campioni ai Europei, ci și ai lumii: Broker’s London (considerat acum cel mai bun gin din lume), Beefeater, The King of Soho, Tanqueray, Wembley, Oxley, Jensen’s, Hendrick’s, Masons of Yorkshire, Whitley Neill, Kingsbury și lista ar putea continua cu alți „titulari” în echipa mondială a ginurilor. Acum ce să mai zicem? „Să câștige cel mai bun!”.