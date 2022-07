Șprițuri de poveste. George Țucudean, de la golgheterul primei divizii la antreprenorul care „umple” un milion de sticle de vin anual la crama sa „MaxiMarc”, unde „visele devin vinuri”

George Marius Țucudean s-a retras din fotbal în 2020, la 29 de ani. Problemele cu inima, la fel ca și în cazul tatălui său, și el fotbalist în tinerețe, i-au pus capăt carierei. Una de atacant eficace, de două ori golgheter al României. După fotbal, George a continuat să „marcheze”, dar în industria vinului.

Mai exact, a intrat în afacerile „clanului” Țucudean, pornite de bunicul său, imediat după 1989, cu o fabrică de mobilă. Familia lui George este o familie bogată, el a jucat fotbal din pasiune, nu „de foame”, cum se spune că au făcut-o atâția și atâția fotbaliști, soliști sau doar cărători de pian…

Acum, conduce „atacul” asupra celor 100 de hectare de vie ale familiei din podgoria Miniș- Măderat, podgoria Ardealului pe vremuri, aflate la 26 de kilometri de oraș, la poalele munților Zarandului, lângă râul Mureș.

Podgorie renumită, atestată istoric din prima jumătate a secolului al XI-lea, întinsă pe o suprafață de aproximativ 2.700 de hectare, pe o lungime de circa 50 de kilometri și o lățime cuprinsă între 1 și 4 kilometri.

…Și descrisă profesionist de cunoscutul doctor în oenologie, expert degustător, inginer, profesor universitar, șeful catedrei de Viticultură și Vinificație din cadrul departamentului de Horticultură al Facultății Sapientia Târgu-Mureș, Balla Geza, în o.

Acolo și-a făcut George Țucudean cramă, „MaxiMarc” se numește… De la Maximilian și Marc, numele celor doi băieți ai săi. George Maximilian și Marc Alexandru în „denumirea” completă din certificatele de naștere. „Acolo unde visele devin vinuri”, conform sloganului adoptat.

Și pentru că strămoșii noștri latini aveau atâtea și atâtea vorbe înțelepte, „In vino veritas” este cea mai potrivită în cazul e față, alegem și noi transopunerea în cunoscutul cântec de petrecere pur românesc „Bea, bea, nu te lăsa!” și spunem „Adevăru-i doar în vin, spune-un vechi proverb latin, / Hai să bem și să ne veselim! / Căci «In vino veritas» spune din străbuni un glas, Hai să bem și ce n-ea mai rămas!”.

Și am cam avea ce bea din producția cramei „MaxiMarc”. „Dăcât” 1.000.000, un milion în „vorbe”, ca să fie clar, de sticle pleacă anula în toată lumea „Made by MaxiMarc”.

Nu ratați când aveți ocazia să gustați, și chiar mai mult!, din cupajul de Cabernet Sauvignon, Fetească Neagră și Merlot numit „Suiram”, anagramare a numelui Marius, tatăl lui George Țucudean, scris de la coadă la cap. „Vin cu un caracter bine definit, cu tușe groase de fructe negre coapte, structură puternică, bine echilibrată între aciditate, alcool și taninuri si note elegante de lemn uscat și tabac”, conform

George Țucudean spune că „în afaceri este mult mai greu decât la fotbal”. …Mai ales, spunem noi, că are de făcut „alergări” zilnice între răcoarea cramei și arșița hotelului de 5 stele inaugurat la sfârșitul lui iunie în centrul Aradului, , nume-memoriu adus mamei sale, Corina (citit invers=Aniroc), decedată în primăvara anului trecut…

„Vreau să las afaceri solide, de medalii de aur, copiilor mei și copiilor copiilor mei”, își motivează fostul atacant reconversia profesională, pornită cu succes și continuată, deocamdată, la nivel de top.

„De la 18 ani n-am mai luat niciun ban de acasă. Familia are bani, dar am investit și eu. Mașinile sunt luate pe firmele mele. Nu m-am dus la bunicul meu să-i cerșesc. Am condus și Dacia 1310, și Dacia Papuc, nu mi-a fost rușine. Știu să conduc și tractorul. Pe câmp nu-ți trebuie permis (râde). Nu sunt crescut cu lingurița de argint” – George Țucudean

„Pentru binele meu, cel mai bine a fost să mă opresc. Mai bine să trăiască lumea cu ideea «Mamă ce bun a fost Ţucudean!», decât să zică «Ţucudean e nepregătit, e mort şi nu mai poate să joace»… Decât să mă înjure lumea, să dau cu piciorul la tot ce am făcut bun în fotbal, am preferat să mă opresc” – George Țucudean