Sport

„Spune bazaconii!”. Mesajul dat în direct de Mihai Rotaru după ce Florin Tănase a fost comparat cu Mitriță

Mihai Rotaru a intervenit în direct după afirmațiile făcute de Bogdan Cosmescu despre Alexandru Mitriță și Universitatea Craiova. Patronul oltenilor a transmis un mesaj categoric: „Spune bazaconii”.
Alex Bodnariu
31.08.2026 | 20:58
Spune bazaconii Mesajul dat in direct de Mihai Rotaru dupa ce Florin Tanase a fost comparat cu Mitrita
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Mihai Rotaru a pus mâna pe telefon în timpul emisiunii! Mesajul dat în direct: „Puteți să-i spuneți că spune bazaconii”
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Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a reacționat în direct la declarațiile lui Bogdan Cosmescu, care l-a comparat pe Florin Tănase cu Alexandru Mitriță. Mesajul lui Rotaru a fost tranșant: „Spune bazaconii!”.

Florin Tănase a plecat de la FCSB după scandalul de la antrenament

Toată discuția a pornit de la cele mai recente întâmplări de la FCSB. Florin Tănase și-a făcut bagajele după un episod extrem de tensionat petrecut în timpul unui antrenament. Fostul căpitan al roș-albaștrilor s-a contrat cu Lucian Filip și a ieșit de pe teren.

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Florin Tănase a plecat definitiv de la FCSB. Mijlocașul va evolua în acest sezon în Cipru, la Omonia Nicosia. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit pe larg despre tot acest episod, în exclusivitate, la „MM la FANATIK”.

Bogdan Cosmescu l-a comparat pe Alexandru Mitriță cu Florin Tănase după scandalul de la FCSB

Bogdan Cosmescu, invitat alături de Mihai Stoica în emisiunea „Fotbal Show”, de la Prima Sport, a comparat situația lui Florin Tănase la FCSB cu cea pe care o avea Alexandru Mitriță la Universitatea Craiova. Comentatorul a precizat că ambii fotbaliști aveau o relație mult prea apropiată cu patronii celor două cluburi.

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Cosmescu a precizat că lui Florin Tănase i s-au permis prea multe la FCSB, iar jucătorul a profitat din plin, întrucât avea o relație apropiată cu patronul Gigi Becali. Mai mult, a susținut că și Universitatea Craiova a trecut printr-un episod asemănător cu Alexandru Mitriță.

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Mihai Rotaru a pus mâna pe telefon în timpul emisiunii! Mesajul dat în direct: „Puteți să-i spuneți că spune bazaconii”

Mihai Rotaru a pus mâna pe telefon și i-a scris moderatorului Dan Udrea: „Puteți să îi spuneți colegului dumneavoastră că spune bazaconii. Nu înțeleg ce șmecherii făceau jucătorii. Eu nu vorbesc cu jucătorii. A inventat asta cineva și acum se rostogolește”.

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Bogdan Cosmescu a replicat și a precizat în direct: „Păi, nu făceau? Eu știu că domnul Rotaru a fost în vacanță cu Mitriță”. Discuția din emisiune a revenit apoi la scandalul de la FCSB din ultimele zile.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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