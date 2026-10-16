„Spurcat!”. Marius Croitoru, replică acidă pentru fanii lui Dinamo: „Mândru că am jucat la FCSB!”

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FC Botoșani a rezistat până în minutul 80 contra lui Dinamo, însă a plecat învinsă de pe Arena Națională, „câinii” reușind să marcheze două goluri din lovituri de la 11 metri. La final, tehnicianul oaspeților, Marius Croitoru (46 de ani) a vorbit despre penalty-urile acordate, dar și despre cuvintele dure adresate de fanii lui Dinamo.

Marius Croitoru, replică pentru fanii lui Dinamo

Pe parcursul meciului, Croitoru a fost insultat de fanii lui Dinamo aflați în apropierea băncii tehnice, fiind numit „spurcat”. La finalul partidei, Croitoru a comentat cele întâmplate. „Spurcat? Presiunea este benefică, te dezvolți, sunt mândru de ce am făcut în viața mea, sunt un jucător care a jucat la FCSB, sunt mândru că am jucat acolo, nu mă dezic, sunt mândru de asta.

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Pe un teren de fotbal sunt și astfel de momente. Nu m-au deranjat absolut deloc, țin cu echipa lor”, a afirmat antrenorul lui FC Botoșani la după contra lui Dinamo. Marius Croitoru a evoluat la FCSB în perioada ianuarie 2007 – ianuarie 2008, fiind achiziționat cu 450.000 de euro de la FC Vaslui.

Marius Croitoru a tras concluziile după Dinamo – FC Botoșani 2-0

Tehnicianul a vorbit și despre fazele care au decis . „Am luat două goluri din două penalty-uri. Primul, nu știu ce să vă zic, vreau să mă abțin, al doilea, clar. Am făcut o primă repriză foarte bună, am jucat om la om, nu ne-am retras, ne-am descurcat în fața echipei de pe primul loc. Plecăm, din păcate, fără niciun punct în seara asta.

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Ei au venit din ofsaid (n.r. la faza primului gol), nu trebuia să se ducă în marcaj Charles Petro, sunt lucruri, greșeli care apar în fotbal, decizii de secundă, el trebuia să vadă și să facă un pas în spate, era ofsaid clar. Așa a gândit, din păcate, în acele fracțiuni de secundă, dacă și Anestis nu întindea mâna… Măcar se ducea mingea la corner, sunt momente care decid un meci. Nu am ce să le reproșez băieților, și golul 2 a venit tot dintr-o neatenție, asta este. Mă bucur că Dumiter are încredere, obiectivul meu nu este să intru în play-off, este cu totul altul, să creez o echipă competitivă, care să lupte de la egal la egal cu oricine.

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O clasare în primele 10 acum și abia de la anul să atacăm play-off-ul. Avem timp, trebuie să muncim, să înțeleagă că acesta este fotbalul, în primele 6 sunt bugete de 15-20 de milioane. Noi trebuie să înțelegem că trebuie să creștem cu această presiune, să învățăm din aceste greșeli și o să ajungem acolo unde ne dorim. Noi am mai fost acolo, am făcut-o destul de bine, dar lucrurile s-au schimbat puțin. Și eu am fost plecat, nu am avut drept să antrenez, și ei au traversat o perioadă nefastă, dar cred că Botoșani va ajunge în prima parte a campionatului”, a spus Marius Croitoru.