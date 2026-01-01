Spurs s-a înțeles cu Crystal Palace! Nu va fi în lot pentru următorul meci și se pregătește de vizita medicală

ADVERTISEMENT

Mercato-ul de iarnă s-a deschis chiar în prima zi din an, iar echipele din Premier League nu stau deloc pe gânduri. Crystal Palace se află în discuții avansate cu Brennan Johnson, fotbalistul lui Tottenham, iar cluburile deja s-au înțeles pentru suma de transfer.

Tottenham pregătește prima plecare a iernii! Echipa lui Radu Drăgușin s-a înțeles cu Crystal Palace

Crystal Palace a început foarte bine acest sezon de Premier League, însă a cunoscut un regres semnificativ al formei în ultima parte a anului 2025. Tocmai de aceea, londonezii vor să se întărească pentru 2026, iar Brennan Johnson de la Tottenham pare să fie prima țintă.

Conform lui Fabrizio Romano, cele două cluburi deja s-au înțeles. Rămâne de văzut dacă galezul va ajunge la un consens cu Palace în ceea ce privește contractul, urmând ca el să efectueze vizita medicală. Jurnalistul italian mai specifică faptul că atacantul nu va fi în lot pentru următorul meci cu Brentford.

„Transferul lui Brennan Johnson la Crystal Palace se apropie de final, iar Tottenham a dat acordul ca jucătorul să negocieze detaliile contractuale cu viitorul său club. După aceea ar urma vizita medicală, iar Brennan Johnson nu va face parte din lotul lui Spurs pentru meciul cu Brentford”, a scris Fabrizio Romano pe

🚨🔴🔵 Brennan Johnson and Crystal Palace, deal at final stages as Tottenham give permission to the player to discuss personal terms with . Medical could follow next as Brennan Johnson will NOT be in Spurs squad to face Brentford. Palace are on it. Here we go, soon. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Și Radu Drăgușin ar putea părăsi Tottenham

Revenit după accidentare, Radu Drăgușin vrea să prindă cât mai multe minute pentru a fi în formă maximă în luna martie, atunci când România merge la Istanbul pentru barajul cu Turcia. În cazul în care Thomas Frank nu-i poate oferi minutele necesare, internaționalul român este gata să plece împrumut sau chiar să se transfere definitiv la o altă echipă.

S Radu a fost introdus în minutul 85 și a jucat aproape 15 minute.

Care pot fi posibilele destinații pentru Radu Drăgușin

Deși ar avea oferte și din Premier League, de la echipe cu nume mult mai mic decât Tottenham, Radu Drăgușin este atras mult mai mult de o revenire în Serie A, acolo unde ar putea ajunge la o echipă de top.

Una dintre formațiile ce l-ar putea dori este Napoli, campioana en titre din Serie A, dar există posibilitatea și a unei reveniri la Juventus, clubul la care Radu Drăgușin a crescut până să fie vândut la Genoa.